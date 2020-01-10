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 В Киев для дальнейшего лечения из Харькова доставлены 9 раненых бойцов, медикаментами и средствами быта военнослужащие обеспечены, - Минобороны

10 января в Киеве прибыл борт с ранеными украинскими бойцами для дальнейшего лечения в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный госпиталь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Для дальнейшего лечения в Киев доставиди девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.

После диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства. ФОТОрепортаж

"Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

Ранее, волонтер Юсупова сообщила, что прибывшим из Харькова раненым нужны донорская кровь, лекарства и продукты.

В Киев для дальнейшего лечения из Харькова доставлены 9 раненых бойцов, медикаментами и средствами быта военнослужащие обеспечены, - Минобороны 01

Также читайте: Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169298
 
 
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Одужання воїнам........
Подяка усьому медичному персоналу..........
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Цікаво, яка щачю луга в тому, що у поранених все є саме Міноборони?
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Донорскую кровь всегда может сдать личный состав воинских частей Киева.Так было,есть и будет.
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И что, Бубочка с ними встретится? Или они ему по барабану как всегда ...
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а шо война, уже ж перемирие полгодакак.
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Адепты "украинского" Петушария во всей красе!
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