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Все про:бунт (130) колония (344) омбудсмен (444) Харьков (4542)

 Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам

8 января во время конфликта в Алексеевской исправительной колонии №25 (ИК-25) города Харькова к 22 осужденным применили спецсредства и физическую силу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 января проинформировал офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники. После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена при необходимости медицинская помощь пострадавшим", – сказано в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что в журнале учета телесных повреждений у содержащихся в колонии написано, что "зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников".

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"После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения. Также были опрошены работники колонии, получены документы и объяснения, которые будут тщательно изучены и проработаны. В действиях работников колонии усматриваются проявление затягивания времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя уполномоченного", – рассказали представители омбудсмена.

Они подчеркнули, что "с некоторыми документами ознакомиться так и не удалось", администрация колонии пообещала предоставить их позже.

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10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных учреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказали о введении в Алексеевской исправительной колонии №25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.

Источник: https://censor.net.ua/n3169295
 
 
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Так а шо они должны были применить во время бунта.
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наверное раздавать тортики с кофе и радоссто улыбаться заключенным Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам - Цензор.НЕТ 6909
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ну а які поводи для бунта були, чого мовчать, може віртухаї щось зробили, а може передел вліянія...
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подавать икру к столу резиновыми дубинками?
воины авакяна хоть минимальное представление об этикете в харчеблоке имеют?
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правоохранители применили силу к 22 лицам...

Ну и что? Убили? Нет. Искалечили? Нет. А запросто могли бы, может и нужно было парочку покалечить, что бы не повадно было.
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хороший грев))
наркотой так вмазались шо бунт затеяли))
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Всесвітньо-Броварське Телебачення3 год · Увага! Розшук! Сєпари Шарія. Кому будь що відомо про цих інтелігентних людей скидайте інфу в особисті повідомлення.
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Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам - Цензор.НЕТ 755
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