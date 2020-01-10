 Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на общественного вещателя Нидерландов, компанию NOS.
"Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении.
Бейлевельд отметила, что сейчас очень важно провести детальное расследование.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также подтвердил в Брюсселе, что нидерландские спецслужбы располагают собственной информацией о трагедии.
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
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В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.
Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.
Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?
А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.
И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.
Taras Berezovets
У кацапов это любимая тема.
Нучитайте ж: «Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3169294»
Або та і ставте в заголовок.
Это какой-то позор.
21 ч. ·
Про Титан, який не метал, а Кримський.
І про нашу участь.
Після заяв Трампа, Трюдо і навіть Джонсона, стає вірогідним, що наш літак в Тегерані був збитий іранською ракетою (по типу ТОР). І пішла версія, що це дуже погано для нас, тому що через послідовність джерел інформації вийдуть, що це саме Україна поставила ту ракету.
Так не буде.
Дійсно, існує в окупованому Криму завод, який належить Фірташу - Кримський Титан. Дійсно, він може зараз і виробляв раніше елементи для таких ракет. Матеріал для виробництва видобувають в Україні, завод в Криму, тому звідси і можна взяти початок цієї череди для притягнення України до збиття Боїнга.
Але так не буде.
Коаліції США, Канада і Великобританія не потрібно приліплювати Україну до збиття нашого ж літака. Їм потрібно далі давити Іран, тому це іранська ракета збила літак. Російського виробництва? Так можна і Путіна щеманути. А якщо ще й Фірташ, який потрібен Америці, власник заводу Титан - можна і його до купи.
Я розумію, що Україна зараз поганий пішак на міжнародній арені з таким керівництвом, і на нас трохи фіолетово цим світовим лідерам, але ми точно не будемо винні в авіакатастрофі, виробництві ракет чи спонсорстві тероризму. Ця роль зараз в Ірану і Росії, яка йому допомагає і продає системи ППО, по типу ТОР і С300. І перетворювати ситуацію в катастрофі нашого ж літака на ситуацію як з Кольчугами - ніхто не буде.
Все буде Україна!
Головне щоб тут Зеленський мав виважену і правильну позицію, якої я зараз не бачу...
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Клоун-барыга ОБМАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустилА перед этим приговорил к восьми годам заключения.. опять почему не седят ????
Так какого черта ты тогда оскорбляешь Президента Украины?
"На щастя українців загинуло лише 11."
За що це моїй країні???? Що ж ви, зелесу..и, нам наобирали????
(C)
@Vika_Ruda
☹️