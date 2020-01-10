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 Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов

Информация Службы военной разведки и безопасности Нидерландов подтверждает, что потерпевший крушение в Иране лайнер украинской авиакомпании МАУ был сбит зенитной ракетой.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на общественного вещателя Нидерландов, компанию NOS.

"Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении.

Бейлевельд отметила, что сейчас очень важно провести детальное расследование.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также подтвердил в Брюсселе, что нидерландские спецслужбы располагают собственной информацией о трагедии.

Читайте на Цензор.НЕТ: У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Также на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169294
 
   
 Топ комментарии
 
Где был Зеленский в эти критические часы, и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера?

Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.

Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?

А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.

И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Taras Berezovets
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Уже весь мир убежден в этом.
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Да уж, и только один поёт песни под дудку *****
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но в первую очередь Зеленский - НЕКОМПЕТЕНТЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Супергерой бубочка особисто врятував світ. В Америці супергерой людина-павук, а в Україні людина-віслюк.
Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів - Цензор.НЕТ 7627
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Шоколадно-коричневый дерьмюк был лучше Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів - Цензор.НЕТ 7639
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Мир - да. А зелёный тупарь - нет. Ещё не получил четких указаний из Мацквы.
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Зеленый тупарь-зачетно!Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів - Цензор.НЕТ 1709
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мыролюбный свиненок типичный выхрест. Такое в истории их реформаторского народа происходило постоянно.
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Так ты скажи наконец что за фамалия такая, дупа марыны?
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Это что новое погоняло Моники Зелински оманской? Дупа Марини? А почему не Дупа Коломы? Резиденту бы пошло.
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фамилия усміхненої дупы мырыны - ЗЕленский Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов - Цензор.НЕТ 6833
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бот так спешил написать херню, что и опечатки не заметил.
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Он второй день эту хрень постит, а я второй день у него спрашиваю. Наверное эта какая-то часть тела Черта Алексеича Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов - Цензор.НЕТ 2153
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Lesha и Андруша два валянка пара
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Все фамально,неперефывай
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Где был Зеленский в эти критические часы, и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера?

Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.

Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?

А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.

И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Taras Berezovets
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То есть докази шукати не треба?
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доказы крысятничества ЗЕБЕни будут представлены в суде
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Не гони пургу, только палишься на этом.
У кацапов это любимая тема.
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Не подставляйте бубочку, ему надо чтобы НЛО, а то хозяева оторвут кое что.
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Не «мог бьіл сбит».

Нучитайте ж: «Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3169294»
Або та і ставте в заголовок.
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Слово ВЕРОЯТНО является синонимом фразе МОГ БЫТЬ...
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нє савсєм: мог бить сбіт ракєтой, но Бог міловал. Вєроятно сбіт ракєтой - такі, сбіт, но может і нє ракєтой.
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Уже весь мир ссыт нам в глаза.
Это какой-то позор.
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верёвку дать? Повесишься от позора.
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Сергій Місюра
21 ч. ·

Про Титан, який не метал, а Кримський.
І про нашу участь.
Після заяв Трампа, Трюдо і навіть Джонсона, стає вірогідним, що наш літак в Тегерані був збитий іранською ракетою (по типу ТОР). І пішла версія, що це дуже погано для нас, тому що через послідовність джерел інформації вийдуть, що це саме Україна поставила ту ракету.
Так не буде.
Дійсно, існує в окупованому Криму завод, який належить Фірташу - Кримський Титан. Дійсно, він може зараз і виробляв раніше елементи для таких ракет. Матеріал для виробництва видобувають в Україні, завод в Криму, тому звідси і можна взяти початок цієї череди для притягнення України до збиття Боїнга.
Але так не буде.
Коаліції США, Канада і Великобританія не потрібно приліплювати Україну до збиття нашого ж літака. Їм потрібно далі давити Іран, тому це іранська ракета збила літак. Російського виробництва? Так можна і Путіна щеманути. А якщо ще й Фірташ, який потрібен Америці, власник заводу Титан - можна і його до купи.
Я розумію, що Україна зараз поганий пішак на міжнародній арені з таким керівництвом, і на нас трохи фіолетово цим світовим лідерам, але ми точно не будемо винні в авіакатастрофі, виробництві ракет чи спонсорстві тероризму. Ця роль зараз в Ірану і Росії, яка йому допомагає і продає системи ППО, по типу ТОР і С300. І перетворювати ситуацію в катастрофі нашого ж літака на ситуацію як з Кольчугами - ніхто не буде.
Все буде Україна!
Головне щоб тут Зеленський мав виважену і правильну позицію, якої я зараз не бачу...
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бакЛанову расскажите ...и зеЧму Оманскому
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Голандці б краще за МН-17 переживали. 5 років всі знають хто збив, крім них
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Скоро про це заявлятимуть спецслужби Киргизстану.Але не українські.
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АААААААле ???
.
Клоун-барыга ОБМАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустилА перед этим приговорил к восьми годам заключения.. опять почему не седят ????
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Що цікаво, про малазійський Боїнг вони бояться відкрито сказати що він був збитий на 100% російською ракетою і російськими людьми...
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ОнЕ подтверждают: мог быть сбит ракетой, вероятно был сбит. А у меня вопрос: а мог и не быть, верно? Вы нихера не знаете, а болтаете! Один за другим, неумышленно болтают... Надоели!
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А бубочка нє вєріт всякім там... Оно ж нє лох какой-то! Папо пріказало вєріть в *уйла! От воно й вірить. Пузате папо шуро не відхиляєцця від заповітів лєніна,сталіна й прочіх свєточєй нквд!
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оманскому ослу плевать на версии спецслужб сша, канады, юк, нидерландов и пр. он будет говорить и делать, то что скажут ему его кремлевские кураторы.
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Заключение экспертов есть?
Так какого черта ты тогда оскорбляешь Президента Украины?
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А ваш любитель мальчиков целовать в пупок, кто?
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Міністр закордонних справ:
"На щастя українців загинуло лише 11."

За що це моїй країні???? Що ж ви, зелесу..и, нам наобирали????
(C)
@Vika_Ruda
☹️
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Бутусов, все уже поняли. Только нужны доказательства. А их пока никто не предоставил. Пристайко все озвучил, почему их не предоставили. Потому что засекречено. Ждём первых результатов от экспертов.
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РФ - спонсор терроризма, раздаёт ЗРК малообразованным дебилам по всему миру.
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Мог быть сбит, а мог и не быть. Не стоит вестись на все эти сраные вбросы. Есть доказухи - полож на стол, нету - закрой рот.
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К Админу с просьбой снять спам.
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Это было самое быстрое расследование Нидерландов.
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И обалденное умозаключение. Лучше бы промолчали, чем ляпнуть.
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