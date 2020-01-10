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Все про:Литва (1366) награда (1228) СССР (705) украинцы (3054) Науседа Гитанас (21)

 Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году. ФОТОрепортаж

Лидер Литовской Республики Гитанас Науседа вручил 11 гражданам Украины памятные медали. В январе 1991 года они активно защищали свободу и независимость Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Вильнюсе. Граждане Литвы и Украины были награждены памятными медалями ко Дню защитников свободы 13 января.

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 01Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 02

"Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", - сказал Науседа.

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 03

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Сегодня государственные награды получили 24 человека. Украинцы были удостоены этой награды впервые с 2002 года. Часть из них в январе 1991 года защищали Верховный Совет Литовской Республики и другие важные государственные объекты.

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 04

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть власти Литвы, объявившей 11 марта 1990 год о независимости от СССР.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

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Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 05
Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 06
Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 07
Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 08

Источник: https://censor.net.ua/n3169293
 
   
 Топ комментарии
 
Чого ж кассаби і ненавидять українців.
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О, тут ясно, флаг Литвы, стандарт президента - всё ясно, даже если не знаешь как выглядит президент Литвы, понятно теперь кто, что представляет и от имени какого народа, милион плюс.
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Литва всегда была с Украиной, это наши настоящие братья, а не кацапские свиньи, называющие себя братьями, а сами с ножом в спину.
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Чого ж кассаби і ненавидять українців.
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мені здається, чи в декого з нагороджених висять також і нагороди за визвольну війну проти кацабні? (війна яку ми називали АТО?)
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О, тут ясно, флаг Литвы, стандарт президента - всё ясно, даже если не знаешь как выглядит президент Литвы, понятно теперь кто, что представляет и от имени какого народа, милион плюс.
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Месячная зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского будет в 2020 году около 1,9 млн гривен в месяц.Конец эппохи бедности
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За что?Укрпочта - это настоящая черная дыра для почтовых отправлений.Один раз,послушав знакомого,заказал товар через эту шарашку.После двухмесячных розысков,на которые работники ДОПП Киев реагировали или отговорками или откровенным хамством,я получил письмо,в котором мне достаточно вежливо объяснили,что для них я никто и звать меня никак.Зашел на сайт с отзывами об их работе и ужаснулся - тысячи пропавших отправлений,если клиент получил посылку через две недели вместо двух дней - ему ещё нехило повезло.Короче,полный пипец.Дай Бог этой шарашкиной конторе побыстрее обанкротиться и уступить место людям,которые умеют и желают работать.
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Нарешті. Цікаво, чи є серед нагороджених журналіст Микола Поліщук?

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году - Цензор.НЕТ 3639
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А верховный говнокомандующий, уже 8 мес не может доехать до военного госпиталя ВСУ, который в 10 минутах от ОП. При этом у него есть уйма время поздравить убийцу 13 тыс украинцев с НГ. Это все что нужно знать об оманском ишаке-малоросе.
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зачем ты столько гадостей написал про потужного папередника?
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А что,вместо зельки у нас с сегодняшнего дня новый президент?
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АААААААле ???
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Клоун-барыга ОБМАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустилА перед этим приговорил к восьми годам заключения.. опять почему не седят ??.....

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у бубочки появилось 11 медаленосцев на обмен...
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Поширив на фейсбуку. Слава Литві! Слава Україні!
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