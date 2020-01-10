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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3657) Зеленский (4227) Гахария Георгий (1)

 Зеленский и премьер Грузии Гахария по телефону обсудили ситуацию с крушением украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране и выразил соболезнования близким жертв трагедии.

Гахария заверил президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.

Читайте: Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране

Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", -  сказал президент Украины.

Также смотрите: Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169292
 
 
 Топ комментарии
 
Кому б ешшо позвонить чтоб за Оман забьіли.
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Зеля работает. Осталось позвонить еще в 160 стран.
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А почему бы не обговорить ситуацию с крушением украинского самолета в Иране ещё и с президентом Кот-д'Ивуара,- Алассаном Уаттарой?
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Кому б ешшо позвонить чтоб за Оман забьіли.
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тот трубку не берет на отдыхе))) оно может еще и не знает что тут такое...
(честно говоря и жирного кнура что-то не видать...то в ухо языком залазил...то днем с огнем не найдешь, когда надо что-то сказать.))))..хотя...нафиг оно надо тут?)
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Мямля ***** уже позвонил? Ну и заодно бы поздравил с прошедшими
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А почему бы не обговорить ситуацию с крушением украинского самолета в Иране ещё и с президентом Кот-д'Ивуара,- Алассаном Уаттарой?
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Імітація бурхливої дільності. По суті нічого корисного Шмакля за 2 доби не зробила.
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Зеля работает. Осталось позвонить еще в 160 стран.
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две ********** марионетки
осудили Американский империализм
фашизм реваншизм
и вообще
Свободу Анжеле Девис!!
В америке угнетают индейцев!!
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Логику осла нормальному человеку не понять...
Каким боком Грузия ко всему этому?
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В Грузию? Очень интересно, можно еще в Молдову позвонить, в Зимбабве уже звонил?
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зеленский решает фсё, очень важная персона , смотрит на всех с дебиловатой улыбочкой и непонятно за что всех благодарит и иранцев благодарил за то что сбили самолёт и сочувствовали, вообщем президента как такового нет , да и клоун он третьесортный
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Складається враження що гарант і головнокомандуюч займається збором співчуття по всьому свту. Що за дурень таке вибрав?
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зондировл свежие тексты для квартала...
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и что изменилось после этого обсуждения? фигней какой то занимается
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Президент Один Спамс‏ @odinspam 16 мин.16 минут назад

Малые смотрят «Сверхестественное».
Просто отрывок диалога:
-... такое иногда случается, самолеты падают
- да, а клоуны убивают
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