 Зеленский и премьер Грузии Гахария по телефону обсудили ситуацию с крушением украинского самолета в Иране

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране и выразил соболезнования близким жертв трагедии.

Гахария заверил президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.

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Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - сказал президент Украины.

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