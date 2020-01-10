 Зеленский и премьер Грузии Гахария по телефону обсудили ситуацию с крушением украинского самолета в Иране

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране и выразил соболезнования близким жертв трагедии.
Гахария заверил президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.
Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.
"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - сказал президент Украины.
(честно говоря и жирного кнура что-то не видать...то в ухо языком залазил...то днем с огнем не найдешь, когда надо что-то сказать.))))..хотя...нафиг оно надо тут?)
осудили Американский империализм
фашизм реваншизм
и вообще
Свободу Анжеле Девис!!
В америке угнетают индейцев!!
Каким боком Грузия ко всему этому?
Малые смотрят «Сверхестественное».
Просто отрывок диалога:
-... такое иногда случается, самолеты падают
- да, а клоуны убивают