 У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которая состоялась 10 января под его председательством, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса" ТОР "привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Иван Баканов.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.

"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Иван Баканов.

Также Председатель Службы поблагодарил представителей Офиса Президента, СНБО, МИД, Службы внешней разведки, других органов власти и международным партнерам, которые с первых минут трагедии присоединились к расследованию.

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Иван Баканов напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа СБУ, которая сейчас эффективно работает в Иране.

Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах Президента с международными партнерами.

Отдельно Председатель СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.