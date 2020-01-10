EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  3573  95
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) СБУ (14226) МАУ (112) Баканов Иван (108)

 У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов

Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которая состоялась 10 января под его председательством,  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса" ТОР "привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Иван Баканов.

У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов 01

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.

"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Иван Баканов.

Также Председатель Службы поблагодарил представителей Офиса Президента, СНБО, МИД, Службы внешней разведки, других органов власти и международным партнерам, которые с первых минут трагедии присоединились к расследованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины


У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет, - Столтенберг

Иван Баканов напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа СБУ, которая сейчас эффективно работает в Иране.

Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах Президента с международными партнерами.

Отдельно Председатель СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты, - Пристайко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169291
 
   
 Топ комментарии
 
Ваня Крушавельский на третий день раздуплился.
 показать весь комментарий
 
Відкриваєш зранку новини, а там Гідрант обісрався рідким. Знову. А ви кажете нема стабільності в країні...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А эти версии мямля одобрил? Или его в очередной раз ввели в ОМАНу?
 показать весь комментарий
 
 
Эти версии Баканов разработал в Куршавеле во время лыжных прогулок.
 показать весь комментарий
 
 
О,Матиос сказал бы,шо это вобще инопланетяне.
 показать весь комментарий
 
Ваня Крушавельский на третий день раздуплился.
 показать весь комментарий
 
 
Воно ПРОСНУЛОСЯ
Слезы счастья, восторг, овации... занавес
Может отдыхать дальше У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 3174
 показать весь комментарий
 
 
морду вже відїв, щекі скоро звисати будуть...
 показать весь комментарий
 
 
Відкриваєш зранку новини, а там Гідрант обісрався рідким. Знову. А ви кажете нема стабільності в країні...
 показать весь комментарий
 
 
wooohhaaa! Look who's talking... the lost sbu boss is back to his normal... boss.. bi-ou-****** ass...
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы причастны палюбому, я правильно понял, не ???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
1. США заложилі взривчатку.
2. США пєрєнавєлі ракєти ТОР с Б-52 на украінскій рєйс.
Нє благодарітє.
 показать весь комментарий
 
Трюдо, Джонсон и Трамп получили информацию от разведок своих стран. Зеленскому, чтобы получить такую информацию, надо лететь в Куршавель, а билетов нет. Что он может сделать?
 показать весь комментарий
 
 
Глава иранского Комитета по расследованию авиакатастроф Хасан Резаифар: «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причинённые их самолетом».

Невероятные мрази!
(C)
@_Fashington
☹️
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно! Ссылка есть? Они, конечно, оборзевшие, но не на столько же!
 показать весь комментарий
 
 
пока такое не гуглиться. но есть другое "Если же иранской стороне не удастся получить доступ к содержимому "черных ящиков", то она обратится за помощью к России, Франции, Канаде или Украине."
 показать весь комментарий
 
А РФия тут причем? Расследовать эту авиакатастрофу имеют право Иран, Украина, США, Канада, может быть еще Швеция, Великобритания, Германия и Афганистан.
 показать весь комментарий
 
УБТХ: Дорогой, слабых имели, имеют и будут иметь всегда. Поэтому - на будущее для Украины читай свой ник!
 показать весь комментарий
 
вони рішили шо ґерувати країною - то увєсєлітєльная прікольная прогулка
 показать весь комментарий
 
 
от интересно, если бы канадцы шо то типа Ukrania выдали - обидно бы было шо совсем.
почему ета школота безграмотная себе такое позволяет?
 показать весь комментарий
 
 
Ukrania - це арабською... як Саудия або Иракия джумхирия...
 показать весь комментарий
 
Я к чему: слышатся ближневосточные нотки у еврейской красавицы... зов предков, фуле...
 показать весь комментарий
 
 
вполне допускаю шо оно тупое и сомневается как правильно написать, но ты же за компом сидишь, тока начни в гугле CANA..печатать и тебе дуре подскажут как правильно,
но даже на ето мозгов нет... У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6126
 показать весь комментарий
 
 
откуда им взяться, если барыга и мародер все в панамские офшоры повыводил...
 показать весь комментарий
 
 
в Геническе не только самые крутые меры но и самые крутые пресс секретари получаются
 показать весь комментарий
 
она геническая??? Пустили Дуньку в Эуропу...
 показать весь комментарий
 
 
canalia nadia .. оставь надежду всяк сюда входящий
 показать весь комментарий
 
 
а с прЗЕдентом согласовал?
он другого мнения.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да не занимайтесь фигнёй,какие нафиг расследования))Обьявляйте войну Ирану и в качестве передового отряда отправляйте соевый батальон на Тегеран)))Пусть на деле докажут как это с ходу выиграть войну)))
 показать весь комментарий
 
 
Прогрессирующая деменция зелибобиков за 2-е суток прошла путь с "они слабо скорбят" до "да кому это обращение нужно, ну сбил Иран и что? А Порошенко на Мальдивах отдыхал"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем ты, свинобот, не доволен?
 показать весь комментарий
 
Якщо вдаритись об задвірок скронею, то можна Ваш коментар сприйняти повним здорового глузду.
 показать весь комментарий
 
 
не тынди...сколько сбили пассажирских самолетов в мире- и никто никому ничего не обьявлял.максимум вызовут посла и поругают
 показать весь комментарий
 
 
Так объясни это соевым истеричкам,которые весь инет загадили своими истериками по поводу этой трагедии.
 показать весь комментарий
 
 
Литинант протрезвел...и подал голос...
 показать весь комментарий
 
 
Та ніхто вам не дозволить отбрехатися, курортники хре...ві. Інформацією роздавлять, наче слякоть. ПЕРЕстаньте морозитись і молоти брехню. То бульдозерів не видно, то ракета не долетить. Як ще птахів винними не зробили?
 показать весь комментарий
 
 
Итак,две приоритетные версии,господа!Прошу,ваши ставки..)
 показать весь комментарий
 
 
какие ставки ? с вероятностью = 1, он озвучил - теракт! все участники события довольны. к собравшимся просьба разойтись. по харошему.
 показать весь комментарий
 
 
***** приказал обвинить США..или Гондурас в крайнем случае
 показать весь комментарий
 
 
баканов выдвинул версию, что виноват какой-то чёрт...
 показать весь комментарий
 
 
"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса" ТОР "привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - во дебил... и это глава СБУ? Лучше бы он просто молчал...
 показать весь комментарий
 
 
а вєрсія о сбітії уже нєсостоятєльна?
 показать весь комментарий
 
 
он не успел получить вводные от мокшей после Куршавеля ..
 показать весь комментарий
 
 
Многозначительно молчал мизерный президент великой страны.

А каким борзым пацаном был во время предвыборной компании: «сделаем всех вместе», «барыги», «да я вас всех», «безответственные», «чуваки, я готов».

Всьо, сдулся и сдался. Путин добро не дает ...
 показать весь комментарий
 
 
Народная мудрость об этом говорит так..
"Плив плив..а на березі всрався"...
 показать весь комментарий
 
 
уже всё понятно, "пишем теракт, ракеты запамятовыем в уме", - осталось только подождать озвучки, шо бімбу заложили в багажник те оба два не севшие в самолёт.
 показать весь комментарий
 
 
тут как кости выпадут (( но если бы это были не ракеты, то в реале это могли бы быть коллеги петрова и боширова, любители осматривать шпили тамошних минаретов. а может просто ракета была раньше, вызвав внеплановую детонацию закладки. тогда найдут следы взрывчатки в салоне и все признаки взрыва изнутри, на шо всё и будет списанно с твёрдыми доказательствами.
 показать весь комментарий
 
Трюдо, Трамп, Джонсон та Морісон распрастраняют нєправєрєннийє данийє, клєвєту і бєссмислєннийє слухі, а Бакланофф боріцца со злом
 показать весь комментарий
 
 
Как опытный артист, Зеленский чувствует интерес публики к теме и необыкновенный хайп.

И он не может сдержаться, чтобы не погрузиться с головой в этот хайп на скользкой теме.

Зеленский делает заявления, создает штабы и одновременно отдает приказ украинским дипломатам в Иране нагло соврать про пожар в двигателе, чтобы подыграть Ирану и представить катастрофу как техническую проблему и ошибку пилотов.
 показать весь комментарий
 
 
не прошло и недели со времени крушения
как Баканов явился..как черт из табакерки
Что не докатался на лыжах??..айя-яй
Ничего в Давосе наверстаешь
Да можно еще оформить компесацию за прерваный отдых
 показать весь комментарий
 
 
Осел пришел к власти с мычания о том, что нам нужен мир любой ценой.

С этим лозунгом сдавал территории, подписывал капитуляционного формулы Штайнмайера.

С лозунгом "умершим не поможешь" отпустил крупнейших скотов, которые продолжат убивать и отберут еще немало жизней.

А теперь вы хотите какой-то жесткой реакции по поводу самолета ...

Откуда ей взяться?

Там даже уголовное дело открыли, предусматривающей наказание пилотов и технических работников.

Если бы не появилось новых видео, если бы об этом не стали говорить мировые лидеры, то ответственными сделали пилотов, заплатили бы компенсацию иранцам, канадцам и другим ... ну ... может, парочку волонтеров и атошников бы посадили заодно.

Mason Lemberg
 показать весь комментарий
 
 
Я не буду дышать ядом из-за того, что президент Зеленский еще не сделал заявление о Боинге.
Я не намекать на следы контактов ЗЕ с Кремлем.
Я даже согласился бы с поклонниками ЗЕ, что относиться к ситуации надо взвешенно.

Если бы не одна деталь.

Именно эта ЗЕкоманда дышала ядом и закатывала истерики в каждой сложной ситуации с Порошенко.

Поэтому сейчас обижаться ЗЕкоманда с фанклуб не имеют никакого морального права - как звали, так и откликнулось.

А извиняться перед Порошенко и его сторонникам ЗЕкоманди придется, я уже это вижу.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
 показать весь комментарий
 
 
Який вчасний, неочікуваний і геніальний висновок керівника СБУ!? Просто геній розшуку, Шерлок Холмс ридає.
 показать весь комментарий
 
 
О, его величество соизволили оставить свой отдых в куршавеле ради какого-то недоразумения в иране. Золотой души человек, за страну и ее граждан переживает (но это не точно).
 показать весь комментарий
 
 
Проснулся лейтенант? Объясните ему, что вся страна уже 24 часа как знает настоящую причину крушения нашего самолета.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, вся страна "авиаспециалистов" с тобой во главе тролль.
 показать весь комментарий
 
 
Во главе с главами крупнейших держав...зебилье У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8165
 показать весь комментарий
 
 
Баканов це посібник зела-соплі, яка здає російським окупантам українські національні інтереси...
 показать весь комментарий
 
 
Все верно, либо по ошибке, либо теракт.

Россия любитель взрывать гражданские самолеты и у нее война с Украиной, так что вполне возможно, без ее участия не обошлось.
 показать весь комментарий
 
 
У параши трэба спросить....у них опыт по сбиванию гражданских
 показать весь комментарий
 
 
Так Иран и заявил, что доверяет расследование катастрофы специалистам из РФ. Видать концы хочет все спрятать, в РФ спецы делать это.
 показать весь комментарий
 
 
бакЛанов видимо хорошо отдохнул в Куршавеле ... фотографиями и версиями прямо как из рога изобилия высырает.
 показать весь комментарий
 
 
ДЫк понятно, ублюдки будут уничтожать все: от записей черных ящиков до обломков. Они СВОИХ на похоронах задавили насмерть, 56 таких же ублюдков, ЧТО вообще от них ожидать? Тупые, подлые и кровожадные подонки...
 показать весь комментарий
 
 
В нас є думка і ми її будем думати (с)
 показать весь комментарий
 
Баканов уже вернулся с горнолыжного курорта ? Потревожили , оторвали от приятного занятия .
 показать весь комментарий
 
 
примчался с вестью от бабок с куршавельского базара...
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво було б почути що він скаже про те, чому зейло летіло з оману так довго, що сталося, цікаво, де воно пархало, де було, з ким базарило, терки з ким були???? бо не ясно, що ж там за борт такий окуєвший з масква-бада прилетів... а потім Усі звідти тю-тю...
 показать весь комментарий
 
 
Чего только не придёт в голову нашему чинуше, который залез задницей в высокое кресло и с удовольствием собирал развед данные в Кушавели в трусах проституток! Молодец, герой.
 показать весь комментарий
 
 
Я це сказав зразу в той же день, розуміючи ситуацію, яка зарає є в світі. Ну, добре, що хоча б прислухалися.
 показать весь комментарий
 
Молодчага!Поделил на три тот супер"искуственный интеллект".Мощща.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх