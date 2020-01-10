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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) расследование (2639) Пристайко (348)

 Пристайко: Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет создать "международную коалицию" по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Пристайко заявил на брифинге в Офисе президента Украины в пятницу.

"Мы хотим установить истину и для этого хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. Я буду скоро говорить со всеми министрами иностранных дел и надеюсь, что мы сможем достичь договоренности о создании международного механизма, где каждая страна будет представлена, чтобы иметь абсолютно справедливое расследование", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты, - Пристайко

В то же время он отметил, что не все страны просят их включить в процесс расследования авиакатастрофы. "Есть те нации, которые понимают, что они могут дать реальные знания и опыт. Например, самолет "Боинг", то есть расследование должна делать компания "Боинг". Двигатели французские и мы хотим, чтобы французы нам помогли. Мы планируем разговор с Макроном, прямо сейчас происходит эта работа", - сказал Пристайко на брифинге в Киеве в пятницу.

Кроме того, глава МИД сообщил, что не все части тела самолета удалось на данный момент собрать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко

"Ангар, в котором сейчас собирается и реконструируется тело самолета, находится вблизи аэропорта, прямо в том самом месте. Тела находятся в разных больницах Тегерана, не все части удалось собрать… Оба двигателя есть, есть определенные очень важные части для нас, которые до этого времени не найдены и не собраны. Над этим работает, в первую очередь, иранская сторона", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что в настоящее время анализируется характер повреждений. "Есть части самолета, которые обожжены, и наши специалисты сейчас определяют… Есть те части, которые нуждаются в очень детальном изучении. Например, что касается остатков химикатов, которые могут быть, а могут не быть отнесены к взрывчатым смесям", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169290
 
   
 Топ комментарии
 
Пока вы её создадите, Иран вместе со зе-спецкомандой в Иране спрячут все концы в воду.
Зеленский уже всё перетёр с россиянами и он не на стороне Украины.
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гребаные вы зеленые папуасы - почему до сих пор етого не сделали?
недоумки тормозные какие то.
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Светлана Самборска 2 hrs ·

«Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"

Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.

И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.»
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Пока вы её создадите, Иран вместе со зе-спецкомандой в Иране спрячут все концы в воду.
Зеленский уже всё перетёр с россиянами и он не на стороне Украины.
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ну он же не сказал что создадут ..зечмыри ХОТЯТ создать ..
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Так она ж уже создана, не? Новости от западных партнеров стекаются одна за другой... шо? Не слышно? странно, у циркового ослика должны быть большие уши...
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Зеленский повел себя непрофессионально и глупо - не сообщил народу сразу о катастрофе,не высказал сочувствие родственникам погибших, не призвал международные силы к расследованию, только на 2 -ой день что-то пролепетал. Не высказал ФИ власти Ирана за то, что не сообщили об опасности полетов над Ираном,хотя свои самолеты иранцы придержали в Лондоне. А команда Зеленского не прекратила полеты в опасных местах. А как повело себя наше посольство в Иране? Они сразу поддержали позицию РФ ( которая им и давала видимо распоряжения) , что все дело в технических неполадках. Ганьба! Сегодня уже известно, что самолет сбили ракеты иранских террористов (военная организация Ирана, которая не относится к армии и ее Америка называет террористической), возможно контролируемых путиноидами, может быть случайно, но от этого не легче. И меня интересует, когда из Ирана уберут пропутинских позорных послов, которые позорят нашу страну на весь мир и играют на руку агрессора. И где Нота послу Ирана в Украине? Зеле 95 Квартал не сказал про ноту? Ужас, что творится какой дебилизм.
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Зеленский так не считает, он придерживается российской версии и, похоже, далеко не бесплатно.
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)) нормально так получилось с гендерным написанием.
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гребаные вы зеленые папуасы - почему до сих пор етого не сделали?
недоумки тормозные какие то.
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так как ракеты были руцкие, то те не стали дожидаться приглашения и руцкая международная комиссия из министров иностранных дел обох двох лугандонов, машки захаровой и прочих шахтёрских бурятов сразу же приступила к расследованию, мгновенно примчав к месту катастрофы на бульдозерах.
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Ну создавайте, проблема в другом, это Азия, европейские законы не распространяются, вообще никак, только межправительственные, они же международные.
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Почему вы столько внимания уделяете этой трагедии, а то что сейчас на Донбассе происходит, почти не уделяете.
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потому что Зебил говорил что надо просто перестать стрелять
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А вам не кажется что слишком много гос чинушь изображают бурную деятельность вокруг аварии самолёта частной компании?
Вы бы такую бурную деятельность вокруг войны и агрессора проводили.
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Светлана Самборска 2 hrs ·

«Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"

Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.

И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.»
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Пока будут годами расследовать, Иран будет выглядеть пострадавшим и в безопасности.
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В коалицию войдут Иран, Россия, Зимбабве и, возможно.. Украина. Хотя, в принципе, какая в хер разница..
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Собственно о том, что Боинг сбили ракетой уже всем понятно. Сейчас главный вопрос - российский расчёт сидел за пультом или иранский и как звучал приказ, который им давали. А второй главный вопрос - Зеленский узнал о сбитии ДО или ПОСЛЕ.
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Там возможна еще закладка, самолет рейсовый, прошел тех осмотр 6-го января, сто процентов проводили осмотр бандеровцы и т. п.
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Tut ne teatr nuzen a rezultati.Specialisty vasi jest i vse smotryt na nix rezulaty,a jesli vy nedoveriajyte im pocemu nado ix bylo posylat?Strani etot ministr miagko govoria Пристайко: Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2453
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Тут вот что вылезло и никто пока у нас что обидно не заявил. А как же то что после уничтожения генерала, а потом ракетного удара в Багдаде, Тегеран не закрыл свое воздушное пространтсво? Слышь Лавров и вся остальная шобла---а ну ка, ну ка! Почему молчим?
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беззубая политика Зеленского в вопросе сбитого самолета похоронит даже возможность выплаты компенсаций семьям погибших .

...
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у него и его команды отдых прервался!!
а Вы о какой-то компенсации от Ирана...
Или имеете ввиду компенсацию за прерванный отдых?
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"Невероятное сообщение опубликовало украинское издание Цензор.нет со ссылкой на межведомственную комиссию Украины по делу крушения авиалайнера «Международных авиалиний Украины».
Текст гласит буквально следующее: «Обломки самолета сгребают бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов».
В сообщении отмечается, что детали Boeing сгребают и доставляют на площадку сбора. Бульдозер сбрасывает все без разбора на свалку, из которой эксперты потом должны все извлекать и собирать для общей картины происшествия."

https://haqqin.az/news/167262
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В международную коалицию экспертов предложил спецов
из Абхазии
С Осетии
Приднестровья
РФ Бурунди Венесуэлы
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АААААААле ???
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Клоун-барыга О6МАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустил...
А перед этим приговорил к восьми годам заключения..
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опять почему не седят ??
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Ви вже збитий козломордими літак над донбасом "розслідували". Весь світ очі закрив і тепер бачимо, як безкарність породжує ще більше зло. Тепер ще цим будете 5 років мозги пудрити і лапшу на вуха вішати і закінчиться все тим же.
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Xorosyje experty posle odnogo dnia skazet byla li raketa ili net po razbrozke.to jest im nado tolko uvydet kartinku razbrosa samoliota
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