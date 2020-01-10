 Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты, - Пристайко

Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

Главу МИД попросили прокомментировать появление видео, на котором видно, как неизвестный объект поражает самолет.

Пристайко сказал, что сейчас есть очень много различных фотографий и видео, и их изучают специалисты. "Мы должны знать: где и кто снял видео, кто поделился видео, какая была позиция (съемки. – Ред.). Была ли это настоящая позиция на месте событий, в какие временные рамки? Все это сейчас анализируется специалистами. Как только они придут к выводу, мы сможем поделиться с вами (информацией. – Ред.) ", - заявил Пристайко.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Также на Цензор.НЕТ: В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.