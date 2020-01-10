 Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты, - Пристайко

Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.
Главу МИД попросили прокомментировать появление видео, на котором видно, как неизвестный объект поражает самолет.
Пристайко сказал, что сейчас есть очень много различных фотографий и видео, и их изучают специалисты. "Мы должны знать: где и кто снял видео, кто поделился видео, какая была позиция (съемки. – Ред.). Была ли это настоящая позиция на месте событий, в какие временные рамки? Все это сейчас анализируется специалистами. Как только они придут к выводу, мы сможем поделиться с вами (информацией. – Ред.) ", - заявил Пристайко.
Читайте на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Также на Цензор.НЕТ: В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
«Шрапнель».
В корпусі літака.
Тілах екіпажу.
Пассажирів.
В Орде мордва 10 лет отмывает обломки польского.
Закладена під час капітального ремонту літака, на підприємстві виготовлювачі.
Итак, цирковой ослик таки отважился пописять в пробирку?
Я перекручиваю?
Анал- и- зирует
специалист по аналу
Это такой спец!!!
Обещали его выгнать-не выгнали
Вот и понадобился
какие поводы верить этому кренделю,
посол Украины в иране вообще херню плёл, мол двигатель,
на кой хер мы налоги платим этим тварям ?
Пусть поцЗедент что-то еще сбрешет
Мабудь, Сивоха перестав жувать і про щось задумався
Якими будуть його дії?
Якщо він президент, він:
1.На 50 років заборонить вести між Україною та Іраном будь-які взаємини.
2. Заборонить будь-яке торгове, транспортне, фінансове, електронне сполучення з Іраном.
3. Заборонить приїзд будь-яких громадян Ірану, терміном на 50 років.
Мотивуючи заборону тим, що це не держава, а шайка блотняків на побігеньках у Москви.
Американці були попереджені про помсту ще до вбивства Сулеймані, вірно?
Українці ж планували рейс цивільного літака.
Якщо Україна стратегічний союзник США, то США слід було потурбуватись про союзника, заблокувати рейси українських літаків на тиждень, з моменту вбивства генерала.
Цього не було зроблено.
Своїх вберегли, ЧУЖИХ ПІДСТАВИЛИ під московську ракету, яка була прогнозована для будь-якого середнього ума аналітика.
Під маску помсти Москві так легко було прибрати українських конкурентів.
Чужі хай гинуть. Українці, канадці, британці--чужі для команди Трампа.
Цілковитий розрив між Україною та Іраном має 1000 плюсів і жодного великого мінусу.
1. Заткне пельку Трампу.
2. Розірве взаємодію між Україною і Москвою у Ірані, хоч багато у чому конкурентну, та все ж зв'язуючу дві держави.
3. Утворить міжнародний дипломатичний прецедент, який підсилить ізоляцію Москви, як розсаднику міжнародного тероризму.
4. Підготує у США грунт для сприйняття України інакшого, ніж чергового хлопчика для биття.
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