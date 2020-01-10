EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1395  47
Материалы по теме:
Все про:Иран (662) Пристайко (348)

 Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что специалисты уже анализируют видео, демонстрирующее, как движущийся в воздухе объект поражает самолет "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение у Тегерана.

Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

Главу МИД попросили прокомментировать появление видео, на котором видно, как неизвестный объект поражает самолет.

Пристайко сказал, что сейчас есть очень много различных фотографий и видео, и их изучают специалисты. "Мы должны знать: где и кто снял видео, кто поделился видео, какая была позиция (съемки. – Ред.). Была ли это настоящая позиция на месте событий, в какие временные рамки? Все это сейчас анализируется специалистами. Как только они придут к выводу, мы сможем поделиться с вами (информацией. – Ред.) ", - заявил Пристайко.

Читайте на Цензор.НЕТ: США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Также на Цензор.НЕТ: В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169288
 
 
 Топ комментарии
 
зеленский тупо оболгал людей и отправил их за решётку
какие поводы верить этому кренделю,
посол Украины в иране вообще херню плёл, мол двигатель,
на кой хер мы налоги платим этим тварям ?
 показать весь комментарий
 
"Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты:"

Мабудь, Сивоха перестав жувать і про щось задумався
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аналіз уламків на предмет слідів вибухової речовини проводити будуть?
 показать весь комментарий
 
 
Там готові елементи враження.

«Шрапнель».
В корпусі літака.

Тілах екіпажу.

Пассажирів.
 показать весь комментарий
 
 
Лет через пятнадцать.
В Орде мордва 10 лет отмывает обломки польского.
 показать весь комментарий
 
 
Там була вибухівка.

Закладена під час капітального ремонту літака, на підприємстві виготовлювачі.
 показать весь комментарий
 
 
Капитальный ремонт самолета 2016 года выпуска ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Посмотри пресс-конференцию. Идёт анализ всего!!!
 показать весь комментарий
 
Я правильно понял? Цирковой ослик таки пописял в пробирку?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну если ты осел, то ДА.
 показать весь комментарий
 
не перекручивай, ЗиЗил... отвечай по делу...
Итак, цирковой ослик таки отважился пописять в пробирку?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Продолжай пИсать. У тебя хорошо получается!!!

Я перекручиваю?
 показать весь комментарий
 
А слідчий експеримент? На борту Пристайко. І ТОР возможно влучають?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно
Анал- и- зирует
специалист по аналу
Это такой спец!!!
Обещали его выгнать-не выгнали
Вот и понадобился
 показать весь комментарий
 
зеленский тупо оболгал людей и отправил их за решётку
какие поводы верить этому кренделю,
посол Украины в иране вообще херню плёл, мол двигатель,
на кой хер мы налоги платим этим тварям ?
 показать весь комментарий
 
 
а что это Пристайко разговорился
Пусть поцЗедент что-то еще сбрешет
 показать весь комментарий
 
необычно, но смело !!! обычно звучит так "...как движущийся в воздухе похожий на обьект поражает похожий на самолёт,.."
 показать весь комментарий
 
На все потрібен час, але експерти кажуть, що для пошкодження обох чорних скриньок та одночасного виходу з ладу всіх систем спілкування "борт-земля" потрібен вибух або зовні, або в середині літака. І доволі потужний вибух. Хоча тих експертів з "ящика" чи з радіо, що я чув, може і не існувать. Доводиться вірити на слово, бо я в цій царині ні бум-бум
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Можно по-разному к Зеленскому относиться, но ловить хайп на трагедии это скотство.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
мармеладные боты пиарятся на трагедии. без дна.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для них основное, - "деньги не пахнут"
 показать весь комментарий
 
 
Без дна это когда ты возвращаешься на самолете, который перед этим сел в Москве, с Омана 17 часов, а потом зачищаещь терминал Борисполя чтоб цветы положить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты мармеладный бот без дна. каждое твоё слово - платная копеечная брехня и манипуляции.
 показать весь комментарий
 
А ну как в чем брехня Зебильчик или как всегда бла бла бла?))
 показать весь комментарий
 
 
я не зебильчик. ты платный соевый зебильный мармеладный зебобик. у тебя во всём брехня и как всегда бла бла бла.
 показать весь комментарий
 
неееет. я очень умный. а вот ты просто дебил. сори.
 показать весь комментарий
 
"Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты:"

Мабудь, Сивоха перестав жувать і про щось задумався
 показать весь комментарий
 
 
Те же специалисты что и видео по Шеремету исследовали?
 показать весь комментарий
 
Осел Оманский поблагодарил Иранскую власть за сбитый самолёт. Маразм крепчает в Зекоманды.
 показать весь комментарий
 
 
Президент може говорити, що завгодно.
Якими будуть його дії?
Якщо він президент, він:
1.На 50 років заборонить вести між Україною та Іраном будь-які взаємини.
2. Заборонить будь-яке торгове, транспортне, фінансове, електронне сполучення з Іраном.
3. Заборонить приїзд будь-яких громадян Ірану, терміном на 50 років.
Мотивуючи заборону тим, що це не держава, а шайка блотняків на побігеньках у Москви.
 показать весь комментарий
 
Я так розумію, що Малазія та Нідерланди все це, що Ви тут в ультимативній формі накрапали, відносно кацапів вже зробили. Так? Чи таки ні? Відносно цієї трагедії слідчі дії ще тривають і ще нічого невідомо достеменно.
 показать весь комментарий
 
США прикрилось українським літаком.
Американці були попереджені про помсту ще до вбивства Сулеймані, вірно?
Українці ж планували рейс цивільного літака.
Якщо Україна стратегічний союзник США, то США слід було потурбуватись про союзника, заблокувати рейси українських літаків на тиждень, з моменту вбивства генерала.
Цього не було зроблено.
Своїх вберегли, ЧУЖИХ ПІДСТАВИЛИ під московську ракету, яка була прогнозована для будь-якого середнього ума аналітика.
Під маску помсти Москві так легко було прибрати українських конкурентів.
Чужі хай гинуть. Українці, канадці, британці--чужі для команди Трампа.
Цілковитий розрив між Україною та Іраном має 1000 плюсів і жодного великого мінусу.
1. Заткне пельку Трампу.
2. Розірве взаємодію між Україною і Москвою у Ірані, хоч багато у чому конкурентну, та все ж зв'язуючу дві держави.
3. Утворить міжнародний дипломатичний прецедент, який підсилить ізоляцію Москви, як розсаднику міжнародного тероризму.
4. Підготує у США грунт для сприйняття України інакшого, ніж чергового хлопчика для биття.
 показать весь комментарий
 
Долботятел, не "анализируют", а уже "ПРОанализировали"! И таки да, специалисты...
 показать весь комментарий
 
Где можно ознакомиться с официальным заключением этих самых специалистов?
 показать весь комментарий
 
Ой, извините, официальных нет, как и у правительства, но их меньше.. Ну, не двигатель, теракт, ракета, но не ракета..
 показать весь комментарий
 
на остатках от фюзеляжа самолета найдете следы от зенитной ракеты . видео как начальный этап в расследовании . химический анализ обломков даст вам вид топлива и где ракета была произведена . по ракете выйдете на зенитный комплекс . допросите иракцев кто стрелял - росийский персонал или иранский . если вам конечно интересно узнать что же произишло на самом деле .

....
 показать весь комментарий
 
Яке на№уй відео попадання ракети?, досліджуйте останки корпусу!, там все одразу буде зрозуміло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх