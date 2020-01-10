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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) МАУ (112) Помпео (193)

 США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

Власти Соединенных Штатов считает, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбила иранская ракета, заявил 10 января государственный секретарь Майк Помпео.

 Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

"Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет (украинский самолет, который упал вскоре после взлета в Иране) был сбит иранской ракетой", - сообщил он.

Однако, по словам председателя Государственного департамента, Вашингтон планирует дождаться результатов расследования, прежде чем делать окончательные выводы.

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"Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины ", - добавил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169287
 
   
 Топ комментарии
 
вам открытым текстом говорят что есть доказательство того, что сбили, но зедебилы не могут в это поверить, потому что то сборище которое стреляло финансируется из рефии.
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Помпео не сказав ВЄРОЯТНО.
"Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет (украинский самолет, который упал вскоре после взлета в Иране) был сбит иранской ракетой", - сообщил он. Источник: https://censor.net.ua/n3169287»

Ну колиж ми вже позбудемось кацапства.....
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Читают 0,я читаю 0,дальше можно не продолжать)))
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У кого не 0, тролли со стажем дуг дружку отмечают. Не понятно что-ли?
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США считают. Специально замочили своих мохаммедов канадских потому что Украина против рашки а Иран с рашкой типа корефанит следовательно понятно кто сбил . идине нх со своей дебильной логикой. Они могли всех еще до взлета замочить и самолет публично сжечь и никто бы им не помешал это сделать так что не мандите дроченые диванные конспирологи
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Чуть прохладнее чем у вас в Хайфе
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Ну тогда слезай с бутылки и спатки
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===Скорее всего.=== Зеленский так и сказал - есть такая версия, но она не 100%-я.
==="Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины ", - добавил Помпео.===
А порохоботы беснуются
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вам открытым текстом говорят что есть доказательство того, что сбили, но зедебилы не могут в это поверить, потому что то сборище которое стреляло финансируется из рефии.
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"Уверуйте в доказательства!" - это какой-то сюрр...
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Возможно..., вероятно...
Вопрос, кто это сделал? Для чего? Кому это выгодно?
А не спланированная ли это провокация? Уж очень к стати в разгар конфликта подвернулся

наш летак, трагедия с которым тут же нивелировала убийство высших военных чинов Ирака и Ирана, а американцы опять сухими вышли из воды за счет Украины.
Тут же суют конфетку, типа, это случайно иранцы сделали. В унисон и Трюдо высказался о
не преднамерении содеянного.

Не верю я в такие их рыцарские (прости Господи) высказывания...
Но это эмоции, надо дождаться конкретики.

А Украину жалко на чужом пиру опять похмелье получать...
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У бандюжок є поганий звичай, за публічну образу здійснити покарання "ботана". У нашому випадку, це український літак. Думаю його обрали не випадково
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не факт что Иранская ракета, не факт что вообще ракета, стреляет не только ракетами.
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Тор точно не производят Иран, вот и по этому и не факт что Иранская ракета.
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Даже западные лидеры оставляют себе лазейку и говорят дождемся выводов комиссии и только зеля должен как минимум объявить войну Ирану прям сейчас,по мнению соевых)))
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ты из клуба зелённой ослихи? Кто говорит об обьявление воины, может только в вашем клубе?
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А почему мы ещё не услышали авторитетного мнения Порося по данному вопросу ? Ведь это же глыба мировой политики !
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Опаньки, один из пещеры вылез, добрый вечер, хоть какая дата сегодня знаешь?
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Потому что в вашем коровнике его нет. США вважають, що український літак ймовірно збила іранська ракета - Помпео - Цензор.НЕТ 2831
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У них нету коровника, они на скотном дворе обитают.
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Порося уже опустили,кого волнует его мнение?
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Карочє, досі в хаті був хазяїн. Але ж веселі прихильники дупорилого кварталу його виперли! Залишили в тій хаті обдовбаного квартиранта з Таджікістану зе-джамшуда. А нормальним людям цю куйню разрулювать!
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Свою позицию о трагедии высказали США , Канада , Англия , Швеция , Австралия !
ГДЕ ЧЁТКАЯ ПОЗИЦИЯ О ТРАГЕДИИ НАШИХ ВЛАСТЕЙ, И НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ?!
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