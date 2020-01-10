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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) Пристайко (348)

 В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко

Если будет доказано, что самолет "Международный авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой, Украина будет требовать привлечения к ответственности виновных и компенсации от Ирана.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время брифинга в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются "что будет, если будет", но, безусловно, если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что если выяснится, что украинский самолет был сбит ракетой, Украина может прибегнуть к различным международным процедурам.

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"Существует план на тот случай, если мы узнаем, что была выпущена ракета, которая сбила наш самолет. Есть целая юридическая процедура, которую придется пройти. Есть разные уровни до этого момента. Это то, что мы рассматриваем прямо сейчас. И даже международная коалиция из тех, кто участвует - это уже механизм, который может быть использован. Мы рассматриваем возможности ООН. Аналог MH-17, который погиб здесь, над украинской территорией", - отметил глава МИД.

Пристайко добавил, что до конца расследования украинским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169286
 
 
 Топ комментарии
 
Ви там вже визначіться як правильно брехати.
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нєбила нікакова самальота! і сівоха з бурятом падтвєрдят!
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Ну-ну. Тут по малазийскому Боингу уже скоро 6 лет сопли жуют. Представляю, как здесь это будет. А если ещё выяснится, что кацапский оператор стрельнул, Зеля вообще обосрётся и скажет, что самолёт не очень-то и наш был.
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Ви там вже визначіться як правильно брехати.
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Ну-ну. Тут по малазийскому Боингу уже скоро 6 лет сопли жуют. Представляю, как здесь это будет. А если ещё выяснится, что кацапский оператор стрельнул, Зеля вообще обосрётся и скажет, что самолёт не очень-то и наш был.
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нєбила нікакова самальота! і сівоха з бурятом падтвєрдят!
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Надо поступить как Иран и сказать, что мы будем им мстить, чтобы они на себе ощутили...
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Накажите за Крым, Донбасс и т.д.
Словоблудие.
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а накажут того который должен был закрыть перелеты над воюющей страной?
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В этом случае виноват Иран, что в разгар конфликта не закрыл своё воздушное пространство для гражданских летаков.
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а если твой сосед устроил драку у себя во дворе и не закрыл калитку..., ты пойдешь через его двор к куме живущей за ним?
или подождешь когда там все утихнет?
ведь решение принимать тебе а не соседу!
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Если мужик, должен понимать, что в таких случаях, про который твой пост, многое решает не мозг, а переполненные яйца. Из-за них, бывало, и не на такие риски идешь.
Но это уже частный, одномоментный эпизод...
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Верно сказал Министр. Если установят, что сбили и кто сбил, компенсация должна быть в полном объеме от виновной стороны!
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Ну не любим мы тут Беню (в том числе и я).
Прежде всего думал о скорейшей и достойной компенсации семьям членов украинского экипажа и пассажирам.
Беня может и подождать...
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Ну, типа, станем к лесу передом, к Путьке задом?
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Путька, как я понял, здесь вообще не при делах...
Даже если был задействован советский ЗРК, стоящий на вооружении Ирана, то вопрос, скорее, к Брежневу, чего продал?

А так огульно... Летак ведь тоже изготовлен в Штатах. А почему он падает при первом же выстреле?
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Та ты шо, проснулся пи_ор на третьи сутки или с Куршавеля вернулось.
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Волонтеров и экипаж накажите...дристайко
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