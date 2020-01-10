 В случае если украинский самолет в Иране был сбит, мы будем требовать наказания виновных и компенсации, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время брифинга в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются "что будет, если будет", но, безусловно, если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что если выяснится, что украинский самолет был сбит ракетой, Украина может прибегнуть к различным международным процедурам.

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"Существует план на тот случай, если мы узнаем, что была выпущена ракета, которая сбила наш самолет. Есть целая юридическая процедура, которую придется пройти. Есть разные уровни до этого момента. Это то, что мы рассматриваем прямо сейчас. И даже международная коалиция из тех, кто участвует - это уже механизм, который может быть использован. Мы рассматриваем возможности ООН. Аналог MH-17, который погиб здесь, над украинской территорией", - отметил глава МИД.

Пристайко добавил, что до конца расследования украинским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

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