 Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко.
Министр подчеркнул, что в виду того, что площадь разлета обломков очень большая, украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.
Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.
По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Также на Цензор.НЕТ: "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Це можливе місце злочину. Повинні зафіксувати місцеположення всіх фраґментів літака, всіх тіл жертв, очепити на декілька днів усю територію. А там шлялися мародери та шукали грошей.
Наверное ***** по телефону посоветовал
Смело!!
там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии ...ЗДЕЦ. Не верь глазам своим.
Залишається сподіватися - як зазвичай у випадку з Україною - що ми все ж таки десь сядемо. Хоча б в пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення.Виталий Портников
https://censor.net.ua/news/3169241/versii_o_prichinah_aviakatastrofy_ukrainskogo_samoleta_v_tegerane_byli_sgenerirovany_analiticheskoyi
https://www.youtube.com/watch?v=evrwoXDzroU
Все видят на фото трактор с огромной лопатой загребающей остатки самолета...и всего то..
А бульдозера нет
Да и какая разница
Москва и Тегеран не подтвердили..
Значит не было никаких ракет
и в самолете летели трупы заранее подготовленные
чтобы бросить тень на поцЗеденского
А фейки всё сыпятся и сыпятся... Кому это надо?
Пусть хотя бы завершат предварительное следствие, прочитают записи из черных ящиков.
Ведь пока ровным счетом ничего не установлено.
Посидь у спамі.
Я не за гроши пишу, а потому что Украину жалко.
Как бабы базарные! Выдержки ни на грамм. Полное неумение сдержать эмоции.
Невоспитанность в диалогах страшенная.
А тебе, пан Петро, дякую.
Дякуй, дякуй лахтинським тролям. І даунецьким "апалченцям". І кацапським вбивцям.
Тільки в разі чогось непередбаченого не кричи "а мєня за штооооо?"
Это те экперто-экскременты из дела Шеремета??
Спам.
Ой, я забув - їжак-птах гордий. Поки не даси копняка - не полетить.
весь мир видел бульдозеры, как они зачищали место падения самолета.. прячут концы в воду на виду у всего мира))
Смотрите тут все картинки с бульдозерами.
Просто межведомственная комиссия не в его команде.
Дрыстайко дает понят бармалеям, что им ничто не угрожает, поэтому им можно так не суетиться.
поэтому они и не подтверждали.
Элементарно, Ватсон!