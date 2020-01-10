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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) Пристайко (348)

 Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко

Украинские специалисты, работающие в районе крушения пассажирского авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" в Иране на основном участке нахождения обломков, не подтверждают информацию о применении иранскими властями бульдозеров на месте катастрофы.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране отрицают расчистку места катастрофы бульдозерами при том, что такие кадры показало даже местное телевидение

Министр подчеркнул, что в виду того, что площадь разлета обломков очень большая, украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.

Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.

По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169284
 
 
 Топ комментарии
 
Это как - типа не верь глазам своим? Фото и видео корреспондентов тогда куда деть?
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Навіть іранське місцеве телебачення показувало, як бульдозер загрібає залишки літака, а ця зелена мразь не бачить. Сука, у паралельному світі живе!
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Такую "Зраду" спростувал! Никакой совести!
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Пристайко,не бреши нагло! Бульдозеры видели все и их даже показывали по иранскому телевидению, а твои "спецы" не видели, им повылазило. Ганьба!
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Покажіть хто-небудь Пристайку це фото!!
Це можливе місце злочину. Повинні зафіксувати місцеположення всіх фраґментів літака, всіх тіл жертв, очепити на декілька днів усю територію. А там шлялися мародери та шукали грошей.
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Смотря что с этим вы собираетесь делать.
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Не только руками, а еще и в перчатках, не оставляющих следов.
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Дайте кто-нибудь приставкин номер, я ему на Вайбер фотки перешлю...
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И не говори видео подтверждает, мировые СМИ подтверждают , а Рябошапка нет)) Да здравствует лечебная уринофтальмология)))
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судя по снимкам "бульдозеров не было". как всегда пздят зеленые мудозвоны
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Это как - типа не верь глазам своим? Фото и видео корреспондентов тогда куда деть?
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Корреспондентов расстрелять, видио фейк, местных выгнать в горы, от людей подальше. Всего делов.
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є відео де працюють грейдери цей засрайко нічого небачить
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На відео видно все було, чи зелень наглухо продалася кацапні і не буде визнавати збиття ракетою.
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Пристайло и Ермак служат не Украине, а хозяину. Что сказал хозяин - то и выполняют.
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Зелибобики, проглотите ЭТО дерьмо от пристайка, или все же для остатков приличного вида не согласитесь? учитывая видефиксацию и огромное желание Ирана все это припрятать и то что там сейчас голое место.
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Пособники кремлефюррера заметают следы, а малоросы их оправдывают
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Та він і є посібником. Коли не звичайним шпиґуном.
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В конфликте США и Ирана поцЗедент встал на сторону Ирана
Наверное ***** по телефону посоветовал
Смело!!
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теократическое государство. их пытали! они дали расписку о невидимости! )
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Америка одернула? Ну типа, вы вообще уже охели со своими фейками...
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Навіть іранське місцеве телебачення показувало, як бульдозер загрібає залишки літака, а ця зелена мразь не бачить. ****, у паралельному світі живе!
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А раньше даже Бутусов сказал обратное..Кому верить?
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*******!!! Мало того, что тупые, так ещё слепые и глухие. К тому же не владеют элементарными умениями использовать современные средства информации. Тут уже не обтекать надо, а штаны менять..
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Это сигнал такой - Украина будет сливать это дело, готовьте бабки.
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Они не слепые и не глухие, эта мразь продажная и сцикливая до ужаса, а пришли они как и их все попередники - грабить.
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там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии ...ЗДЕЦ. Не верь глазам своим.
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бульдозерами вони вчора позгортали всі уламки в одну купу - і розбирайтеся з нею, шановні експерти...
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Україна нагадує літак, в пілотській кабіні якого виявилися випадкові пасажири, що летіли на гастролі. І жах ситуації полягає в тому, що безвідповідальні виборці Володимира Зеленського придбали квитки на цей ризикований рейс для всіх нас - і тих, хто не розумів, що літаком потрібно вміти управляти, і тих, хто не сумнівався в необхідності наявності льотної ліцензії у екіпажу.
Залишається сподіватися - як зазвичай у випадку з Україною - що ми все ж таки десь сядемо. Хоча б в пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення.Виталий Портников
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Головне злетіти, а посадити літак допоможе штучний інтелект, у нього є не менше 7 версій посадки літака, одна з яких - успішна.
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штучний интеллект уже за этих дятлов работает."Версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране были сгенерированы аналитической системой СНБО, - источник"

https://censor.net.ua/news/3169241/versii_o_prichinah_aviakatastrofy_ukrainskogo_samoleta_v_tegerane_byli_sgenerirovany_analiticheskoyi
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Ждемо опровєрженія збиття русскім ЗРК ТОР українського літака.
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гусеничный трактор с лопатой вообще некошерно обзывать иностранным словом...
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Ну это типа надо сделать так чтобы свой самолёт мнимо разбился из за своих ошибок, чтобы можно было жалеть иранцев, читай их верхушку. Игра на руку ***** и союзников.
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Этот кретин что интернет не использует? Десятки фото и видео доступны. Действительно власть шутов!
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конечно это не бульдозеры!
Все видят на фото трактор с огромной лопатой загребающей остатки самолета...и всего то..
А бульдозера нет
Да и какая разница
Москва и Тегеран не подтвердили..
Значит не было никаких ракет
и в самолете летели трупы заранее подготовленные
чтобы бросить тень на поцЗеденского
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Много домыслов по этой, действительно, трагедии.
А фейки всё сыпятся и сыпятся... Кому это надо?
Пусть хотя бы завершат предварительное следствие, прочитают записи из черных ящиков.
Ведь пока ровным счетом ничего не установлено.
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Виктор, согласен, что нужно дождаться оф заключения. Просто бесят местные соевые ыксперды.
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Грубо, кацапчику, працюєш. У зебілів інша будова рогів, копит та щелеп. Напиши бригадиру рапорт про твій провал.
Посидь у спамі.
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Ты про свои провалы думай.
Я не за гроши пишу, а потому что Украину жалко.
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Я до тебе не звертався. І у мене провалів не було. Я бачу де в тебе "жалко". Гастер? Чи з кінцями звалив?
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Меня высерки бесят с любой стороны: и от соевых, и от зеленых.
Как бабы базарные! Выдержки ни на грамм. Полное неумение сдержать эмоции.
Невоспитанность в диалогах страшенная.
А тебе, пан Петро, дякую.
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Соєві - це міні-піги яких годують бюджетними соєвими консервами?
Дякуй, дякуй лахтинським тролям. І даунецьким "апалченцям". І кацапським вбивцям.
Тільки в разі чогось непередбаченого не кричи "а мєня за штооооо?"
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Украинские эксперты!!
Это те экперто-экскременты из дела Шеремета??
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Поц лахтинський, ти просрався? Зливай воду. бери латні в руки і йди Nach Osten.
Спам.
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Не истери,сейчас придут санитары,уколят тебе галоперидольчику,и все в твоей голове успокоится.До следующего раза.
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винторогая чутка схватила передоз боярышником
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Тобі було сказано - вали звідси? Буде всяке падло лайки ставити.
Ой, я забув - їжак-птах гордий. Поки не даси копняка - не полетить.
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"Два солдата из стройбата заменяют экскаватор". (С)
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Не вірте очам своїм шановні - вірте присрайко!!! Господи і з яких дір ці зе-дебіли повилазили???
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То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии - Так конечно не подтверждают, ведь эксперты на сутки позже прибыла, к этому времени бульдозеров то уже и не было.
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Кацапчику, ти спалився. Коли вже тобі видали британський айпі, пиши англійською. Або сиди у спамі.
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А ту упертый бот. Вериш фейку от пристайки?
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ВИнторогий под левым флажком ты про те фотки когда Петя был на полигоне и испытывал новое оружие и получил сильную отдачу, и прямо на полигоне в камуфляже его и сфоткали, а винторогая и ЗЕбильная ботоферма начали визжать про Петю алкоголика, ты про это?? ЗЕбилый козломордый ты заметил шо твои высеры точь в точь совпадют с высерами всех кремлеботов?? СОбссно как и позиция МИД Украины совпадает с позицией МИД РФ.
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зачем врать?
весь мир видел бульдозеры, как они зачищали место падения самолета.. прячут концы в воду на виду у всего мира))
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Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины
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"наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко

Просто межведомственная комиссия не в его команде.
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Про що воно ляпнуло? Весь світ бачить, а йому очі зеленим заляпало? Ці чучела ще страшніші за моджахедів.
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Ну всё писец.
Дрыстайко дает понят бармалеям, что им ничто не угрожает, поэтому им можно так не суетиться.
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А наші саме на те місце прибули? Не заблудилися?
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Во дебіли ці зебіли... хвойди расіянські!!!!
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Так і проситься щоб моргала їм повиколювати, цім зебілам!!!!
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Просто их не спрашивали про бульдозеры,
поэтому они и не подтверждали.
Элементарно, Ватсон!
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Мне это все уже напоминает эру януковича, когда овощ во всем слушался ***** и боялся без его указаний шаг сделать
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победит политическая целесообразность, как всегда...., и зачем обижать хороших людей раньше времени...
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