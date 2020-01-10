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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Венедиктова провела переговоры с международными экспертами по поводу конкурса в ГБР, который вызвал критику общественных организаций. ФОТО

Вр.и.о. Директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с международными партнерами, в частности представителями Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (далее - КМЕС) во главе с Антти Хартикайненом, представителями Представительства Европейского Союза в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Диной Аба-Оглы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Венедиктова провела переговоры с международными экспертами по поводу конкурса в ГБР, который вызвал критику общественных организаций 01

В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием "дел Майдана", проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

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Венедиктова провела переговоры с международными экспертами по поводу конкурса в ГБР, который вызвал критику общественных организаций 02

По приглашению вр.и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой в сегодняшнем заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС.

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Напомним, ранее вокруг данного конкурса в ГБР возник скандал: конкурс объявили 29 декабря, а подача документов завершалась 3 января, при том, что ряд справок необходимо было собирать больше недели. В связи с этим Ирину Венедиктову обвинили в нарушении законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3169280
 
 
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беня с кучей паспортов вам уже,блеать,не наблюдадель?
смотрящего наблюдателем обзывать то вообще по понятиям кошерным?
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Вы уже провели конкурс и из тысяч кандидатов выбрали тупую Мандель.
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какой необычный вкус и дамочки, вешать на шею подшипники..
Конкурс на посади заступників директора ДБР відбудеться за участю міжнародних спостерігачів - Цензор.НЕТ 9594
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Не, ну раз сама Венедиктова... Когда уже та ХУНТА?!
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