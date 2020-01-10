 Конкурс на должности заместителей директора ГБР пройдет с участием международных наблюдателей. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием "дел Майдана", проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

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По приглашению вр.и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой в сегодняшнем заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС.

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