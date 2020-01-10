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 Конкурс на должности заместителей директора ГБР пройдет с участием международных наблюдателей. ФОТО

Вр.и.о. Директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с международными партнерами, в частности представителями Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (далее - КМЕС) во главе с Антти Хартикайненом, представителями Представительства Европейского Союза в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Диной Аба-Оглы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Конкурс на должности заместителей директора ГБР пройдет с участием международных наблюдателей 01

В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием "дел Майдана", проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

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Конкурс на должности заместителей директора ГБР пройдет с участием международных наблюдателей 02

По приглашению вр.и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой в сегодняшнем заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169280
 
 
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