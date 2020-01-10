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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) МИД (5257) МАУ (112) Пристайко (348)

 Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время брифинга. 

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал он во время прес-брифинга в Офисе президента Украины в пятницу. Министр отметил, что прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и "к месту падения". "Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169279
 
 
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Подсказываю: ловите виноватых и сразу отпускаете их в Иран или в парашу. Как Цемаха. Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины - Цензор.НЕТ 6710
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Так ваше посольство в Иране ( официальный госорган) полностью исключило попадание ракетой. Будете отбрасывать это??!! Или нет?? А если нет то что с посольскими балаболками делать?? Это уже весь мир прочитал пока они шухерно неудалили!!
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«Ваге посольство» я имею ввиду ваше зеленое посольство, но никак не украинское.
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Посольство подгавкнуло властям Ирана.
А то Иран объявил бы их персонами нон грата.

Вообще-то Приставке пристало б озвучивать основной версию своих подопечных,
а если не согласен с их выводами то гнать на улицу.
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- Сер, ваш літак збито
-Дякую, дуже дякую
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- Сер, ви дебіл, наш літак збитий!
-Так, дякую, дуже дякую!
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Как-то уже не очень ловко получается. Поздновато.
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Якщо вже обережний Столтенберг заявив, що збили ракетою...
Скільки зебіли будуть вкупі зі злочинцями касапами і іранцями будуть віднєкуватися?
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Три розвідки провідних країн сказали, що були ракети, що знищили борт. Тільки ніхто в це не вірить. До остаточних результатів. Років через п"ять.
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Зебіли! Де ваш Разумков? Де ця лупоока жаба була весь час, коли не було бубочки, а він повинен був бути замість нього?
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пока вы только рассматриваете...
бульдозер укатал площадку... песочком присыпят... и рассматривайте дальше !!!
почему место катастрофы не ограждено и не охраняется???? кто контролирует сбор деталей, вещей, фрагментов тел ???? кто будет отвечать за этот пофигизм (или преднамеренное сокрытие улик) и нарушение всех международных норм по расследованию авиакатастроф!!??
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Чому мені так соромно? Це жесть, мямля, країна потребую чіткого плану дій у зв'язку якщо літак збили. Аж кричати хочеться! Президенти пізнаються в порівнянні.
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Зря Пристайко это говорит. У прахоботов уже двое суток полные штаны зрады. И им это нравится.
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