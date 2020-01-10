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Все про:помощь (3173) ранение (2289) госпитализация (129) кровь (24) Юсупова (10)

 В киевский госпиталь прибыл борт с ранеными, нужны лекарства и донорская кровь, - волонтеры

Волонтер Наталья Юсупова заявила о том, что в Киевский госпиталь из Харькова прибыли раненые воины, которым нужна донорская кровь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Волонтер отметила: "Репост !!! В киевский госпиталь из Харькова прибыл очень тяжелый борт с ранеными. Все воины с пулевыми и осколочными ранениями. Есть очень в тяжелом состоянии, их сразу везут в реанимацию. Война продолжается, с НГ есть убитые и много раненых. Вчера убили 23 летнего воина и ранены четверо!

Сдать кровь можно в центре крови в самом госпитале. Наши потребности не меняются, это спорткостюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, мыльнобритвенное, салфетки, из пищи колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты, для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны дексалгин и кетанов в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается. Все мои отчеты смотрит на моей странице. Мы седьмой год находимся на Госпитальная 18 отделение травматологии, по вопросам пишите в личку.

Кто будет писать грязь, буду удалят сразу !! Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталья".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Воронкова в Фейсбуке отметила: "Борт в госпиталь ... 6-й год мы слышим эту фразу ... Начало 2020 года было не тихим: на фронте есть потери и есть раненые. Мы снова встречаем борт в госпитале 10.01.2020 года. Есть тяжелые. Потребуется наша помощь.

1. МЕДИКАМЕНТЫ:
Актуальные потребности в лекарствах:
093-687-03-38 Юлия Нижник-Зайченко (Yulia Nizhnik-Zaychenko)

- Сердалуд -1 уп.
- Долобене гель.
- Неуробекс - 1 уп / 30шт.
- Лирика 75 мг - 3 уп.
- Гордокс - 5 амп.
- Серетид Дискус 50/250 - 2 шт.
- Милукант 10 мг - 1 уп.
- Детралекс 500 мг -1 уп.
- Ксарелто 20 мг - 28 таб.
- Судокрем, Аргосульфан - 5 шт. (От пролежней)
- Лента тейп (ускорение реабилитации после механических и других повреждений мышц, суставов и сухожилий)

2. ПОМОЧЬ В БЫТОВЫХ ВОПРОСАХ:
063-863-06-31

Для тяжелораненых:
- Вода питьевая негазированная 0.5 или 0.75 со спортивной крышкой.
- Влажные салфетки большие упаковки.
- Бумажные полотенца в рулонах.
- Поглощающие пеленки 60х90.
- Обычные телефоны и зарядки.

Одежда и обувь:
- термобелье.
- Куртки и олимпийки.
- Футболки, шорты и регланы.
- Спортивные костюмы и спортивные штаны.
- Резиновые тапки 40-46 гг.
- Кроссовки 41-45 гг.
- Большие сумки для выписки.
- напоясный и через плечо сумки.
- Чашки.
- Пластиковые чашки.

Ежедневные потребности:
- Гель для бритья, средства после бритья.
- Гель для душа, мыло.
- Одноразовые станки для бритья.
- Зубная паста, и щетки.
- Дезодоранты.
- стиральный порошок (автомат), средства для мытья посуды, пакеты для мусора 240 литров.
- Шарики фасовочные примерно 30 × 15, 20 × 10.
- Одноразовая посуда и маленькие одноразовые судки для упаковок.
- Одноразовые пластиковые стаканы.
- Сигареты.

продукты:
- Вода газированная / негазированная 1.5 л.
- Паровая и домашняя еда.
- СОК.
- Фрукты, ягоды, овощи.
- Колбаса, мясо сыр.
- Молочные продукты (йогурт, творог, ряженка, кефир, молоко)
- Сладости (конфеты, шоколад, печенье, зефир)
- Печенье с отрубями и кунжутом.
- Растворимый кофе, сахар (одноразовые порции и большие упаковки)

1. Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка
Работаем с 10:00 до 17:00 понедельник-суббота
телефоны:
093-687-03-38 Юлия, лекарства
063-863-06-31 хоз.потребы

2. Бульвар Верховного Совета, 21Б
Работаем с 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Нина
068-986-4593, 093-687-0338 Юлия

3. Отправить посылку Новой Почтой (за наш счет, у нас есть баллы НП)
Киев, НП-51, ОО "Волонтерская Сотня доброволь", 050-332-66-01

Помощь раненым и медикам

ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья

Источник: https://censor.net.ua/n3169275
 
 
 Топ комментарии
 
В эйфории...от соболезнований хуйла никак не отойдет...даже ухо к которому телефонную трубку прикладывал не моет...
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Проста перестали стрельять апалченцы сивохины?
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Проста перестали стрельять апалченцы сивохины?
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"С пулевыми и осколочными ранениями".Пули из мин вылетают,подкацапник?
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Скиньте масово цею ПЕРЕЛІК на фейсбук
https://www.facebook.com/sivokho/
Нехай читає, блако коментарі не відключив
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В эйфории...от соболезнований ***** никак не отойдет...даже ухо к которому телефонную трубку прикладывал не моет...
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Просто надо начать мочить рашистских мразей.
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Все правильно. Лише адекватна відповідь, а ще- удари на випередження по цілях розвідки ввдіб'ють у орків бажання "порушувати перемир' я". Все інше - від лукавого і буде на совісті драних "миротворців" і пацифістів-кклоністів. А про м'яко кажусючи приховування втрат не писали л ше зебіли і особливо ліниві. Насправді кошти справді дуже потрібні. Волонтерська активність з різних причин, в тому числі і діяльності олігамзічнизЗМІ пішли на спад. А державним пацифістам вигідніше війну не помічати. Вони з ворогом вітання и обмінюються, подарунками і лобзанням у десниці. Тому товариство просто допоможемо. Це найменше, що можемо зробити особисто самі. Це піде на користь нашому сумління і головне - здоров'ю наших хлопців. Одужуйте, рідненькі. Наш борг перед Вами надто великий. Ми пам'ятаємо і цінуємо Вас.
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За каждого нашего 100 кацапов. Тогда они немного успокоятся.
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Скалецкая в курсе что нет лекарств для раненых? может ей напрямую нужно писать уже? Верните ее с курорта работать наконец-то!
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на колени нужно стать - мы как будущая провинция **********, должны тренироваться становиться на колени перед властью... в нашем случае, перед "слугами уродов"!
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Да ,но сначала надо поздравить ***** с наступающим Старым ,Новым Годом ...иначе никак .
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а ослу надо не забыть пуйло с Хрещенням поздравить
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Результат переговоров в Парыже и поздравления ***** на новый год Бубочкой.
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Плять. У нас вже за ******* начеб-то давно реформована поміч для військових з зони АТО. Ну кров здавати - зрозуміло. Її багато не буває. Але за шість років Війни не забезпечити поранених елементарними речами?! Зато міністри жаліються, що сотні тисяч гривень - не зарплата. Хтось їб@нувся.
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если продолжается война-то кто на ней зарабатывает?
зелибобики вам вопрос!
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Проверяйте - в этой теме не будет ни одного ЗЕбилятника. Зато в тему про Порошенко ЗЕбильный скот налетел мгновенно, значит внимательно следят за новостями..читают, и в темы про убитых и раненных не заходят специально. Всё что нужно знать про кацапский ЗЕбильный скот.
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Готовит текст поздравления ***** на "старый" НГ, а может уже и на 23 февраля репетирует... ЗЕблазень.
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Ублюдочным мусорам закупают новенькие машины по 50тыс. Евро и вертолеты а солдатам не выделяют денег на самое необходимое. Зато каждый день рассказывают х*ню какая у Украины екотомика развивается. Вот реальная вам економика, которая показывает в какой Жопе сейчас Украина а не сказки которые сцут в уши власти из зомбоящика.
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Лирика 75 мг - 3 уп. Гордокс - 5 амп. - Первый приравнен к наркотикам антидепрессант американский второй отсутствует в Украине- не продлили лицензию. К кому вы взываете? К черному рынку нарко???Источник: https://censor.net.ua/n3169275
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