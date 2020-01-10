 В киевский госпиталь прибыл борт с ранеными, нужны лекарства и донорская кровь, - волонтеры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Волонтер отметила: "Репост !!! В киевский госпиталь из Харькова прибыл очень тяжелый борт с ранеными. Все воины с пулевыми и осколочными ранениями. Есть очень в тяжелом состоянии, их сразу везут в реанимацию. Война продолжается, с НГ есть убитые и много раненых. Вчера убили 23 летнего воина и ранены четверо!
Сдать кровь можно в центре крови в самом госпитале. Наши потребности не меняются, это спорткостюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, мыльнобритвенное, салфетки, из пищи колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты, для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны дексалгин и кетанов в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается. Все мои отчеты смотрит на моей странице. Мы седьмой год находимся на Госпитальная 18 отделение травматологии, по вопросам пишите в личку.
Кто будет писать грязь, буду удалят сразу !! Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталья".
Волонтер Наталья Воронкова в Фейсбуке отметила: "Борт в госпиталь ... 6-й год мы слышим эту фразу ... Начало 2020 года было не тихим: на фронте есть потери и есть раненые. Мы снова встречаем борт в госпитале 10.01.2020 года. Есть тяжелые. Потребуется наша помощь.
1. МЕДИКАМЕНТЫ:
Актуальные потребности в лекарствах:
093-687-03-38 Юлия Нижник-Зайченко (Yulia Nizhnik-Zaychenko)
- Сердалуд -1 уп.
- Долобене гель.
- Неуробекс - 1 уп / 30шт.
- Лирика 75 мг - 3 уп.
- Гордокс - 5 амп.
- Серетид Дискус 50/250 - 2 шт.
- Милукант 10 мг - 1 уп.
- Детралекс 500 мг -1 уп.
- Ксарелто 20 мг - 28 таб.
- Судокрем, Аргосульфан - 5 шт. (От пролежней)
- Лента тейп (ускорение реабилитации после механических и других повреждений мышц, суставов и сухожилий)
2. ПОМОЧЬ В БЫТОВЫХ ВОПРОСАХ:
063-863-06-31
Для тяжелораненых:
- Вода питьевая негазированная 0.5 или 0.75 со спортивной крышкой.
- Влажные салфетки большие упаковки.
- Бумажные полотенца в рулонах.
- Поглощающие пеленки 60х90.
- Обычные телефоны и зарядки.
Одежда и обувь:
- термобелье.
- Куртки и олимпийки.
- Футболки, шорты и регланы.
- Спортивные костюмы и спортивные штаны.
- Резиновые тапки 40-46 гг.
- Кроссовки 41-45 гг.
- Большие сумки для выписки.
- напоясный и через плечо сумки.
- Чашки.
- Пластиковые чашки.
Ежедневные потребности:
- Гель для бритья, средства после бритья.
- Гель для душа, мыло.
- Одноразовые станки для бритья.
- Зубная паста, и щетки.
- Дезодоранты.
- стиральный порошок (автомат), средства для мытья посуды, пакеты для мусора 240 литров.
- Шарики фасовочные примерно 30 × 15, 20 × 10.
- Одноразовая посуда и маленькие одноразовые судки для упаковок.
- Одноразовые пластиковые стаканы.
- Сигареты.
продукты:
- Вода газированная / негазированная 1.5 л.
- Паровая и домашняя еда.
- СОК.
- Фрукты, ягоды, овощи.
- Колбаса, мясо сыр.
- Молочные продукты (йогурт, творог, ряженка, кефир, молоко)
- Сладости (конфеты, шоколад, печенье, зефир)
- Печенье с отрубями и кунжутом.
- Растворимый кофе, сахар (одноразовые порции и большие упаковки)
1. Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка
Работаем с 10:00 до 17:00 понедельник-суббота
телефоны:
093-687-03-38 Юлия, лекарства
063-863-06-31 хоз.потребы
2. Бульвар Верховного Совета, 21Б
Работаем с 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Нина
068-986-4593, 093-687-0338 Юлия
3. Отправить посылку Новой Почтой (за наш счет, у нас есть баллы НП)
Киев, НП-51, ОО "Волонтерская Сотня доброволь", 050-332-66-01
Помощь раненым и медикам
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья
https://www.facebook.com/sivokho/
Нехай читає, блако коментарі не відключив
зелибобики вам вопрос!
Солдати НАТО ?