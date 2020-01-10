 В киевский госпиталь прибыл борт с ранеными, нужны лекарства и донорская кровь, - волонтеры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Волонтер отметила: "Репост !!! В киевский госпиталь из Харькова прибыл очень тяжелый борт с ранеными. Все воины с пулевыми и осколочными ранениями. Есть очень в тяжелом состоянии, их сразу везут в реанимацию. Война продолжается, с НГ есть убитые и много раненых. Вчера убили 23 летнего воина и ранены четверо!

Сдать кровь можно в центре крови в самом госпитале. Наши потребности не меняются, это спорткостюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, мыльнобритвенное, салфетки, из пищи колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты, для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны дексалгин и кетанов в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается. Все мои отчеты смотрит на моей странице. Мы седьмой год находимся на Госпитальная 18 отделение травматологии, по вопросам пишите в личку.

Кто будет писать грязь, буду удалят сразу !! Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталья".

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Волонтер Наталья Воронкова в Фейсбуке отметила: "Борт в госпиталь ... 6-й год мы слышим эту фразу ... Начало 2020 года было не тихим: на фронте есть потери и есть раненые. Мы снова встречаем борт в госпитале 10.01.2020 года. Есть тяжелые. Потребуется наша помощь.

1. МЕДИКАМЕНТЫ:

Актуальные потребности в лекарствах:

093-687-03-38 Юлия Нижник-Зайченко (Yulia Nizhnik-Zaychenko)

- Сердалуд -1 уп.

- Долобене гель.

- Неуробекс - 1 уп / 30шт.

- Лирика 75 мг - 3 уп.

- Гордокс - 5 амп.

- Серетид Дискус 50/250 - 2 шт.

- Милукант 10 мг - 1 уп.

- Детралекс 500 мг -1 уп.

- Ксарелто 20 мг - 28 таб.

- Судокрем, Аргосульфан - 5 шт. (От пролежней)

- Лента тейп (ускорение реабилитации после механических и других повреждений мышц, суставов и сухожилий)

2. ПОМОЧЬ В БЫТОВЫХ ВОПРОСАХ:

063-863-06-31

Для тяжелораненых:

- Вода питьевая негазированная 0.5 или 0.75 со спортивной крышкой.

- Влажные салфетки большие упаковки.

- Бумажные полотенца в рулонах.

- Поглощающие пеленки 60х90.

- Обычные телефоны и зарядки.

Одежда и обувь:

- термобелье.

- Куртки и олимпийки.

- Футболки, шорты и регланы.

- Спортивные костюмы и спортивные штаны.

- Резиновые тапки 40-46 гг.

- Кроссовки 41-45 гг.

- Большие сумки для выписки.

- напоясный и через плечо сумки.

- Чашки.

- Пластиковые чашки.

Ежедневные потребности:

- Гель для бритья, средства после бритья.

- Гель для душа, мыло.

- Одноразовые станки для бритья.

- Зубная паста, и щетки.

- Дезодоранты.

- стиральный порошок (автомат), средства для мытья посуды, пакеты для мусора 240 литров.

- Шарики фасовочные примерно 30 × 15, 20 × 10.

- Одноразовая посуда и маленькие одноразовые судки для упаковок.

- Одноразовые пластиковые стаканы.

- Сигареты.

продукты:

- Вода газированная / негазированная 1.5 л.

- Паровая и домашняя еда.

- СОК.

- Фрукты, ягоды, овощи.

- Колбаса, мясо сыр.

- Молочные продукты (йогурт, творог, ряженка, кефир, молоко)

- Сладости (конфеты, шоколад, печенье, зефир)

- Печенье с отрубями и кунжутом.

- Растворимый кофе, сахар (одноразовые порции и большие упаковки)

1. Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка

Работаем с 10:00 до 17:00 понедельник-суббота

телефоны:

093-687-03-38 Юлия, лекарства

063-863-06-31 хоз.потребы

2. Бульвар Верховного Совета, 21Б

Работаем с 11:00 до 18:00

093-585-84-64 Нина

068-986-4593, 093-687-0338 Юлия

3. Отправить посылку Новой Почтой (за наш счет, у нас есть баллы НП)

Киев, НП-51, ОО "Волонтерская Сотня доброволь", 050-332-66-01

Помощь раненым и медикам

ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья