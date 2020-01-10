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Все про:обстрел (8581) Донбасс (20404) операция Объединенных сил (1973)

 С начала суток 10 января враг нарушил перемирие 6 раз, ранен один украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды у населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем;

неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем;

вблизи Пивденного - из подствольного гранатомета.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 10 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

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Источник: https://censor.net.ua/n3169270
 
 
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нема слів...
може у нашого главнокакбыкомандующего вони є? може поясне якось це затяжне переміріє?
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А хто ще у відпусці не був? А таке ж кожного дня шостий рік. Хто ще втомився?
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зевіслюк оманський вже 235 днів наживається на війні..
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