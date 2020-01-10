 С начала суток 10 января враг нарушил перемирие 6 раз, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды у населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем;

неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем;

вблизи Пивденного - из подствольного гранатомета.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 10 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

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