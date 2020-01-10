 Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - сказано в сообщении.

Мужчину доставили в райотдел.

Случившееся предварительно квалифицировали как хулиганство. Санкция по этой статье предусматривает наказание от штрафа в 850 гривен до ареста на полгода или ограничения свободы на 3 года.

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