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Все про:дети (3814) Одесская область (1902) Нацполиция (10709) правоохранительные органы (778) стрельба (2576)

 Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели

51-летний житель Одесской области открыл огонь из ружья по игравшим под его окнами соседским детям. Дети не пострадали, мужчину доставили в полицию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - сказано в сообщении.

Мужчину доставили в райотдел.

Случившееся предварительно квалифицировали как хулиганство. Санкция по этой статье предусматривает наказание от штрафа в 850 гривен до ареста на полгода или ограничения свободы на 3 года.

Также на Цензор.НЕТ: Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169267
 
 
 Топ комментарии
 
Ваще то довести можно любого. Знаю такие примеры. Это когда на просьбу,получаешь якобы соглашение от родителей,а те и близко не среагировали. И так в течении длительного времени. Чисто игра на нервах у и так нервного человека. Возможно даже специально,чисто за то,что он не такой как они хам. Версия не стопроцентная.Но имеет право на существование.
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Для начала нужно посмотреть "на другую сторону Луны"). Сейчас каникулы. Дети бродят бесхозные по улицам. Заняться нечем. Адреналин зашкаливает. Сделать им замечание на шумное поведение? Да ни за что! Вон уже на улице темень собачая. А они даже не думают идти домой! И родителям наплевать, где и что с их детьми. Нормальные и воспитанные дети, как минимум сидят дома и в зависимости от возраста... мультики, компьютеры, конструктор, кто-тодаже книги читает!! короче говоря, могут найти для себя приличное занятие. Это уж как родители воспитали)).
Жаль только, что эти самые родители плевать хотели на соседей. У всех практически есть масса проблем, которые необходимо решать. И ТИШИНА очень даже будет ксати. Кто-то болеет. У кого-то беда с родственниками. Кто-то после работы отдыхает... Или грудной ребенок спит... Тут как посмотреть... Нужно немножко иметь уважения друг к другу. И учить этому своих детей. И всё)
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Запроторити " жітєля Одєскай області" за грати на років так 10! Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 9389 Там йому спокійніше буде і діти не шумітимуть.
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Запроторити " жітєля Одєскай області" за грати на років так 10! Там йому спокійніше буде і діти не шумітимуть.
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Правоохранители установили, что 51-летний злоумышленник стрелял из окна своей квартиры. Однако, когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина закрылся в жилище. После того, как был задействован батальон полиции особого назначения злоумышленник сдался. Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 9844https://aif.ua/incidents/v_odesse_muzhchina_iz-za_shuma_strelyal_po_detyam_iz_ruzhya_podrobnosti

Так вот для чего такие батальоны нужны)). А мужика таки жаль. Стрелял скорее всего в воздух... Да и детки сейчас такие, что палец в рот не клади, могут с рукой скушать)
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"...А мужика таки жаль...."
Irina, Pravda жаль мужика?


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Да. Потому, что, скорее всего, не раз мужик делал им замечание. Пусть этими самыми детьми родители занимаются, чтобы никому в голову не приходило орать на их детей, не то, что брать в руки что потяжелее. А то сначала их дети "дают подсрачники" собачкам и котикам, а потом будут собираться стайками и бить взрослых мужиков. Не слышали о таких наглецах? А я слышала. Поэтому мне мужика и жаль. У него уже НЕ было другого выхода. Убивать у него, скорее всего, цели не было. По крайней мере, Я ТАК думаю). Всего лишь выразила своё мнение или и ЭТО уже нельзя делать?))
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условное наказание ибо мущинка походу поехала....
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Ваще то довести можно любого. Знаю такие примеры. Это когда на просьбу,получаешь якобы соглашение от родителей,а те и близко не среагировали. И так в течении длительного времени. Чисто игра на нервах у и так нервного человека. Возможно даже специально,чисто за то,что он не такой как они хам. Версия не стопроцентная.Но имеет право на существование.
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Как я уже сказал,довести до сумасшествия можно очень просто. Особенно если соседи идиоты. Соответственно и дети такие. Вот еще пример - у друга такие детки,постоянно забрасывали мяч в огород соседу. Ну он раза три вынес им. А потом - нахер ему это надо\Пошел к родителям сказал. А те ему - ты покричи на них построЖЕ. - Не,ну вы слышали ? Он вместо них кричать должен ! А если он покричит,а им это не понравится. Или не так как они думали кричать будет. Это ж пипец какой-то. И те дети потом ему окна побъют. Это ж подростки безбашенные. И теперь вернемся к нашей теме. - А чего это мужчина не позвонил просто в полицию ? - Ответ - менты у нас на такие заявки не выезжают. А в Германии к сведению - даже если просто машину моешь свою в выходной( не имеет право нарушать покой и портить отдых окружающим в воскресенье) уже соседи вызываю полицию и та штрафует.
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Каждый раз как останавливаюсь в гостях у одесских родственников такое наблюдаю, там под окнами площадка для игры в ногомяч, сейчас огородили хоть, а то пинали мячик, он летел в ближайший автомобиль, на котором само собой срабатывала сигналка, выскакивал хозяин с выражением недовольства соответственными словами и такая фигня весь день с 8 утра до 8 вечера летом. Так что мужика в каком то смысле понимаю.
"Джефф, ты знаешь кто мой любимый герой?Царь Ирод!"
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И шо дети не ответили из базуки ? Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 2875Странно ,странно ...
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Новості **********.
«10 января 2020. Российский корабль догнал эсминец США в Аравийском море.
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Коли такий "шанувальник тиші" буде знати, що батьки дитини можуть його пристрелити, як скаженого собаку, тоді стріляти буде тільки на полігоні.
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Для начала нужно посмотреть "на другую сторону Луны"). Сейчас каникулы. Дети бродят бесхозные по улицам. Заняться нечем. Адреналин зашкаливает. Сделать им замечание на шумное поведение? Да ни за что! Вон уже на улице темень собачая. А они даже не думают идти домой! И родителям наплевать, где и что с их детьми. Нормальные и воспитанные дети, как минимум сидят дома и в зависимости от возраста... мультики, компьютеры, конструктор, кто-тодаже книги читает!! короче говоря, могут найти для себя приличное занятие. Это уж как родители воспитали)).
Жаль только, что эти самые родители плевать хотели на соседей. У всех практически есть масса проблем, которые необходимо решать. И ТИШИНА очень даже будет ксати. Кто-то болеет. У кого-то беда с родственниками. Кто-то после работы отдыхает... Или грудной ребенок спит... Тут как посмотреть... Нужно немножко иметь уважения друг к другу. И учить этому своих детей. И всё)
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Найди нормального мужика себе и роди детей. Посмотришь, как ты отреагируешь на выстрелы по детям. И всяких идиотов жалко не будет...
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Дядя, мой сын уже давно взрослый. Я сейчас не намерена ВАМ рассказывать о своих методах воспитания. Оно вам не будет интересным, раз Вы такой "умный" давать советы мне. Я мужика не защищаю, я его "понимаю". Есть на то причины. Всё).
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Я бы никогда не стал поощрять хулиганство. И просто делать неудобство окружающим.- Для их же безопасности.
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це в нас така країна. Он у Німеччині неповнолітня дитина повинна о 19.00 бути вдома. Якщо її зловлять десь після 19.00 в публічному місці, перший штраф для батьків дорівнює їх зарплатні за місяць. Тому там батьки дуже пильно стежать за своїми дітьми. Але ж то Німеччина...
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Просто он знал, что у "дитей" нет с собой огнестрела
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А був би у кожного з дітей короткоствол- він тут же отримав би відповідь з 5-10 стволів.
Жартую, розслабтеся.
Я при цій владі за автомат у кожній хаті.
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Есть такие дети что без ******** не понимают, а родители одобряют поведение собственных ублюдков : https://www.instagram.com/p/BPKgzefAe4W/
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До чего одичала Украина !У меня лысина дыбом встаёт.Надо срочно разрешать огнестрелы,вплоть до Максима!!Нас забагато.Особенно, стариков и детей.Привет радикалам!!!
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Привет от радикала.То что вас забагато мы и так знаем.И знаем как уменьшить ваше козломордое поголовье.Так что не переживай. Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 9600
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так йє ж пєтарди - йа так сусіцьку суку втихомирюйю - пустобрьохо така - однієї пєтарди на штири часа тиші хватайє
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В АТО його, на передок.
Всі сепари там будуть тихесенько по струнці ходити
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Много версий о вине детей, а на самом деле из родители за Петю не голосовали, вот душа порохобота и не выдержала Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 7490
А если серьёзно....по детям стреляющих надо в ордло принудительно отправлять.
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Треба було не по дітях, а по їхніх батьках стріляти, що не виховували і не привчали до норм поведінки.
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