 Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - сказано в сообщении.
Мужчину доставили в райотдел.
Случившееся предварительно квалифицировали как хулиганство. Санкция по этой статье предусматривает наказание от штрафа в 850 гривен до ареста на полгода или ограничения свободы на 3 года.
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Так вот для чего такие батальоны нужны)). А мужика таки жаль. Стрелял скорее всего в воздух... Да и детки сейчас такие, что палец в рот не клади, могут с рукой скушать)
Irina, Pravda жаль мужика?
"Джефф, ты знаешь кто мой любимый герой?Царь Ирод!"
«10 января 2020. Российский корабль догнал эсминец США в Аравийском море.
Жаль только, что эти самые родители плевать хотели на соседей. У всех практически есть масса проблем, которые необходимо решать. И ТИШИНА очень даже будет ксати. Кто-то болеет. У кого-то беда с родственниками. Кто-то после работы отдыхает... Или грудной ребенок спит... Тут как посмотреть... Нужно немножко иметь уважения друг к другу. И учить этому своих детей. И всё)
Жартую, розслабтеся.
Я при цій владі за автомат у кожній хаті.
Всі сепари там будуть тихесенько по струнці ходити
А если серьёзно....по детям стреляющих надо в ордло принудительно отправлять.