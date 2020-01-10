 Нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет, - Столтенберг

Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД.
Он добавил, что "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
- Канада.
- Англия.
- Австралия.
Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
ураладамбаса.
Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.
По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет біл сбит двумя зенитніми ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").
Все данные были собраны аналитиками американской разведки утром после произошедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить, сообщил представитель, передает CNN.