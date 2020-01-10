EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  1384  42
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) НАТО (6626) Столтенберг (736)

 Нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет, - Столтенберг

У НАТО нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении ракетой украинского самолета в небе над Ираном.

Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил, что "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3169263
 
   
 Топ комментарии
 
Моніці сказали в москві: не верь!
 показать весь комментарий
 
Бубочка не может против хозяев переть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно, таких причин нет, что бы сомневаться в словах США. Ведь об этом заявили США и их союзники-сателиты:

- Канада.
- Англия.
- Австралия.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Уже нет. Прародительница потеряла свою роль. Теперь Англия - это страна размером с футбольное поле.
 показать весь комментарий
 
 
В кожного гравця на цьому полі дохід в 10 разів більше за мокшів, та і площа в неї як в Італії чи Польші.
 показать весь комментарий
 
 
Я согласен. Я говорю, что Англия, Канада и Австралия - это сателиты США. То что они скажут, это не важно. Они скажут то, что им скажет сказать США. И так будет и далее.
 показать весь комментарий
 
Не згоден, Канада давно має свою думку, про бритів смішно, вони до цієї пори вважають себе пупом землі, про австралійців не знаю. Да, вони як англосакси давно не крадуть землі один в одного на відміну від слов'ян і тримаються купи, все логічно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну... Англия имеет великое прошлое и великое настоящее. Но... они потеряли свою роль. Будет так как скажет США. Австралия и Канада вообще никогда не играли своей скрипки.
 показать весь комментарий
 
Мозги купи, лапоть, ыксперд сраный
 показать весь комментарий
 
Ну да, ту стару імперію вони втратили, але ж і РІ втрачена і замість неї побудували таке лайно що зупинило росію на 100 років. А світове лідерство це ефемерна субстанція, у військовому плані можливо, хоча вони мають і ЯЗ і авіаносці, а от фінансове тут вже інша справа, Лондон як був фінансовим центром світу, так і лишився. Австралія і Канада завжди воювали на боці британців , а не американців, згадайте, коли американці ще не ступили у війну ці вже воювали.
 показать весь комментарий
 
Бубочка не может против хозяев переть.
 показать весь комментарий
 
 
да как то пох во что вы кацапы верите... Просто смешно. что вы про свое неверие не на весне сру. а тут срете Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3567
 показать весь комментарий
 
 
Joker__UA‏ @Joker__UA 3 часа назад

Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
 показать весь комментарий
 
 
А Оманского осла ты за врага не считаешь?? За друга Украине катишь его?
 показать весь комментарий
 
 
російські дикуни продають ракети таким самим дикунам.... щоб ціна на нафту росла.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спекуляции на горе людей, это называется. Судьба такого не прощает.
 показать весь комментарий
 
А что зеле? - отморозился. Оно с урала дамбаса.
 показать весь комментарий
 
 
«Спасіба житєлям кріврога, за прєзідєнта зємлєбоба !»
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо жителям Кривбасса за ***********... Ну вы в курсе короче.)
 показать весь комментарий
 
Або ці обережні вислови - запобіжний захід у великій війні, або дуже крупний фінансовий інтерес. Літак збили.
 показать весь комментарий
 
Уявіть, що б було, якби Зе обрали в 2014 році, коли почалась агресія проти України, коли захопили її території і ми були слабкі і не мали світової підтримки
 показать весь комментарий
 
 
Пассажирский Boeing 737 был сбит двумя ракетами "земля-воздух" российского происхождения, пишет CNN. По данным американской разведки, перед катастрофой самолет был захвачен иранской системой наведения.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський все робить щоб відпрацювати свій кацабський ********* юди...
 показать весь комментарий
 
 
для підтвердження фактів тра носову частину, кабіну і крісла пілотів - а їх нема
 показать весь комментарий
 
 
Зеле причину на открытый в оманском офшоре счет из Москвы перечислили.
 показать весь комментарий
 
..а вот решительная Бусинка-Вошьдь ещё сомневается доверять ли.. вот если бы это сказали папики Беня-Хйло или хотя бы Аваков из Италии.. та и к Бакланову "по поводу этого чорта" тоже не дозвониться в Куршавель..... у девчонок "на велосипеде" свои проблемы..
 показать весь комментарий
 
///
Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.
По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет біл сбит двумя зенитніми ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").
Все данные были собраны аналитиками американской разведки утром после произошедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить, сообщил представитель, передает CNN.
 показать весь комментарий
 
Це він для наших брехунів сказав, напевно?! Досить Мороза Путіновича включати, хлопці, бо це - вже не червона лінія, а багряна.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх