 В Иране отрицают расчистку места катастрофы бульдозерами при том, что такие кадры показало даже местное телевидение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".
"Это абсурд", - сказал Хамид Баединежад в ответ на вопрос журналиста о том, что иранские бульдозеры расчистили место катастрофы.
При этом журналист, проводивший беседу, отметил, что эти кадры показывало даже иранское телевидение.
Кроме того, Баединежад призвал не делать поспешных выводов насчет трагического происшествия и дождаться результатов расследования.
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Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.
По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
2-й рівень - збили навмисно
Идёт закрепление на 1-м уровне, потом можно и ко 2-му приступить
Религиозный фанатизм+дружба с цацапами, еще никого до добра не доводили.
Эта версия - ЦАцапы - куда интереснее нежели КАцапы)). кацап в двадрате))
А Порошенка ти поховав.
Он же туркам свой металлолом парит и эрдоган пальцы веером расставляет шо только вовановские пукалки спасут турцию.
А тут такая жопа.
Турки могут не понять эрдогана.
Хороший замес намечается.
Місце авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана після вилучення уламків було зачищено за допомогою бульдозерів.
Про це, посилаючись на слова засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Хіггінса, повідомляє «Укрінформ»
Хіггінс заявив, що місце авіакатастрофи зачищено бульдозерами, а уламки вилучені, що дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака. На думку Хіггінса,
подібні дії Тегерану викликають ще більше питань щодо його причетності до падіння літака.
Журналісти американського телеканалу CBS News стверджують, що на місці катастрофи залишилося дуже мало уламків, а замість рятувальників там знаходилися мародери. На той момент
українські слідчі, які прибули до Ірану, ще навіть не встигли відвідати місце катастрофи.
Свідки розповіли журналістам, що ще у четвер більша частина останків літака була вивезена вантажівками. При цьому, іранський уряд не повідомляє, куди вони були вивезені.
Так як територія аварії дуже велика, журналістам вдалося оглянути лише її частину. Свідки стверджують, що частини літака і тіла загиблих почали вивозити відразу в день
катастрофи.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
И людей погибло много, а виновны вроде вы,
Самописцы быстро спрячьте, всё бульдозером сравняйте.
Сразу всем понятно станет - вы здесь точно ни при чём ! (с)