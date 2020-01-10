EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  3288  42
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662)

 В Иране отрицают расчистку места катастрофы бульдозерами при том, что такие кадры показало даже местное телевидение

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад назвал информацию о том, что место крушения украинского самолета в Тегеране расчистили бульдозерами, "абсурдом". Ранее соответствующие кадры показало местное телевидение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"Это абсурд", - сказал Хамид Баединежад в ответ на вопрос журналиста о том, что иранские бульдозеры расчистили место катастрофы.

При этом журналист, проводивший беседу, отметил, что эти кадры показывало даже иранское телевидение.

Кроме того, Баединежад призвал не делать поспешных выводов насчет трагического происшествия и дождаться результатов расследования.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины

Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.

По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169260
 
 
 Топ комментарии
 
Брешут как кацапы, два сапога пара. Это не мы, нас тут нет, какие ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства...
 показать весь комментарий
 
Боюсь, жили иранцы как отбросы мирового сообщества и будут так жить дальше.
Религиозный фанатизм+дружба с цацапами, еще никого до добра не доводили.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зребли осколки ракети а потім вночі і вивезуть грунт
 показать весь комментарий
 
 
сгребли ...теперь остатки поражающего элемента выковыривают ...
 показать весь комментарий
 
 
Брешут как кацапы, два сапога пара. Это не мы, нас тут нет, какие ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства...
 показать весь комментарий
 
 
Більше всього цікавить, чого найсильніші країни світу кажуть що літак підбили, але по ходу це прикра випадковість?
 показать весь комментарий
 
Розвідки Канади, США, Австралії, кажуть, що збили але можливо випадково? Як таке може бути? І що виправдовується?
 показать весь комментарий
 
1-й рівень - збили випадково
2-й рівень - збили навмисно

Идёт закрепление на 1-м уровне, потом можно и ко 2-му приступить
 показать весь комментарий
 
Бородачей иранских надо крепко взять за яички но пока не раздавливать всмятку.
 показать весь комментарий
 
приховують докази але при влучені ракети все зібрати і сховати не встигнуть.
 показать весь комментарий
 
Брешут как кацапы, два сапога пара. Это не мы, нас тут нет, какие ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства...
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь, жили иранцы как отбросы мирового сообщества и будут так жить дальше.
Религиозный фанатизм+дружба с цацапами, еще никого до добра не доводили.
 показать весь комментарий
 
 
дружба с цацапами
Эта версия - ЦАцапы - куда интереснее нежели КАцапы)). кацап в двадрате))
 показать весь комментарий
 
 
У вована м б серьёзный залёт.
Он же туркам свой металлолом парит и эрдоган пальцы веером расставляет шо только вовановские пукалки спасут турцию.
А тут такая жопа.
Турки могут не понять эрдогана.
Хороший замес намечается.
 показать весь комментарий
 
 
Из наших только один догадался, у турков - пока никто
 показать весь комментарий
 
такими темпами иранцы скоро начнул алаха отрицать
 показать весь комментарий
 
 
Іран 100% клірикальна країна, відповідно влада теж. В шиїтів є в заповідях не пи.дітии?)))
 показать весь комментарий
 
 
иран это прокацапское недогосударство.там выполняют команду кацапии
 показать весь комментарий
 
 
Авіакатастрофа літака МАУ: Іран зачистив місце аварії бульдозерами - ЗМІ

Місце авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана після вилучення уламків було зачищено за допомогою бульдозерів.

Про це, посилаючись на слова засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Хіггінса, повідомляє «Укрінформ»

Хіггінс заявив, що місце авіакатастрофи зачищено бульдозерами, а уламки вилучені, що дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака. На думку Хіггінса,

подібні дії Тегерану викликають ще більше питань щодо його причетності до падіння літака.

Журналісти американського телеканалу CBS News стверджують, що на місці катастрофи залишилося дуже мало уламків, а замість рятувальників там знаходилися мародери. На той момент

українські слідчі, які прибули до Ірану, ще навіть не встигли відвідати місце катастрофи.

Свідки розповіли журналістам, що ще у четвер більша частина останків літака була вивезена вантажівками. При цьому, іранський уряд не повідомляє, куди вони були вивезені.

Так як територія аварії дуже велика, журналістам вдалося оглянути лише її частину. Свідки стверджують, що частини літака і тіла загиблих почали вивозити відразу в день

катастрофи.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки що на брифінгу Пристайко доводив журналістам,що ніяких бульдозерів там нема і ніхто нічого не вивозить.
 показать весь комментарий
 
Но тем не менее версии теракта и преднамеренного сбития самолета иранской стороной не рассматривается.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
 показать весь комментарий
 
 
это всё больше похоже на поведение росии
 показать весь комментарий
 
 
а, шо там наши соответствующие службы (всякие миды и прочие) по этому поводу предпринимают?! или просто не надо верить очевидному?
 показать весь комментарий
 
Забудьте. Пока эта зеленоплеснявая клика у власти, забудьте о том что кто то что то предпринимает. Да, и если ***** пойдет в наступление полномасштабное то вы будете то же самое наблюдать что и сейчас от 'соответствующих служб' просто чтоб это небыло неожиданностью для вас
 показать весь комментарий
 
 
їм би другий ,. порожній боїнг об землю розбити і зібрати уламки булоб дешевше і правдивіше відбріхуватись
 показать весь комментарий
 
про зачистку бульдозерами заявил, среди прочих, украинский эксперт. ну и где реакция солнцеликого зе и его 100%-х прокуроров - либо врет эксперт, либо наш мид заявляет протест Ирану. если своих мозгов не хватает, пусть еще раз компьютер включат. може поможет.
 показать весь комментарий
 
 
и правда, "какаяразница" - лишь бы заасфальтировать...
 показать весь комментарий
 
Реакция Зе? Наш мид заявляет протест?? Вы что, до сих пор ничего не поняли???? Иранцы уничтожают улики по указанию рашки, а рашка и ***** для наших хозяева. Какой протест против хозяев может быть?
 показать весь комментарий
 
 
Щеля у глухому куті. США та Канада тему не заграють. Поступово та неухильно будуть спливати нові деталі. Якщо виявиться, що Зе підігрував Ірану - йому кінець. Виходити проти пуйла - кінець з прискоренням. Ну що, побавився з булавою?
 показать весь комментарий
 
 
Если вдруг у вас внезапно - самолет упал, разбился,
И людей погибло много, а виновны вроде вы,

Самописцы быстро спрячьте, всё бульдозером сравняйте.
Сразу всем понятно станет - вы здесь точно ни при чём ! (с)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх