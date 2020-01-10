 "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорания двигателя и техническая неисправность. Сейчас происходит осмотр обломков, проводится анализ повреждений, которые произошли во время взрыва самолета, поэтому мы услышим экспертную оценку, как только такая информация будет разрешена к обнародованию со стороны уполномоченных лиц государства", - сказал он.
Шкиряк подчеркнул, что не уполномочен озвучивать официальные результаты работы украинских экспертов в Тегеране.
"Но я могу четко сказать, что сегодня в Иране находятся лучшие специалисты подразделений Министерства внутренних дел. Также в состав этой комиссии включены представители различных органов государственной власти, в частности Госавиаслужбы, Министерства инфраструктуры, СБУ. Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время будет создана международная следственная группа", - сказал он.
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
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Или как Бони и Клайд.
В общем, успели пристреляться.
Что понятно уже сейчас:
1.Отсутствие каких либо сообщений от пилотов о неисправностях. Если загорелся двигатель, то у экипажа было бы вполне достаточно времени сообщить об этом диспетчерскому пункту.
2. Отсутствие воронки падения самолета. Такое впечатление что падали на землю уже обломки .
3. Очень высокая дефрагментация обломков самолета.
4. Часть тел обгорела, часть - нет.
5. На обломках внутренней части следы горения.
США и Канада категорически утверждают, что по данным разведки самолет сбит ПВО Ирана. Иран - категорически отвергает. США направило своих представителей для участия в расследовании. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Действия правительства и презЕдента моники оманского:
"На внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран. Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" "
Вопросы по действиям правительства и президента Зеленского.
В каком статусе туда явится эта сборная? Они юридически - никто. Эвакуационная команда для тел погибших. Никаких процедур расследования, никаких собственных действий они делать не могут. Просто выслушают то, что им скажут иранцы, погрузят тела и улетят. С юридической точки зрения очень похоже на заметание следов преступления.
Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
Россия не видит оснований обвинять Иран в катастрофе украинского Boeing 737, рухнувшего вскоре после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Мрази всегда держатся друг друга
(С)
@_Fashington
🤔
ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ! ВСЕ ! Всі війни, ВСІ криваві диктатори, ВСІ масові знищення людей, ВСІ теракти, провокації, ненависть до інших націй та народів. ВСЕ ЗЛО здійснюється кремлем
(C)
@V_Terron
🤔
Вашу зеленожопую членограйско-гомосячью блевотину будут спускать в канализацию по частям, чтоб ты **** прорашистская видел свои кишки.