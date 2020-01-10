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Все про:Иран (662) Шкиряк (556)

 "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании

Двигатели рухнувшего в Иране лайнера украинской авиакомпании МАУ не горели, версия технической неисправности исключается. На месте работают украинские специалисты, скоро будет создана международная следственная группа.

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Однозначно можно сказать, что это не было возгорания двигателя и техническая неисправность. Сейчас происходит осмотр обломков, проводится анализ повреждений, которые произошли во время взрыва самолета, поэтому мы услышим экспертную оценку, как только такая информация будет разрешена к обнародованию со стороны уполномоченных лиц государства", - сказал он.

Шкиряк подчеркнул, что не уполномочен озвучивать официальные результаты работы украинских экспертов в Тегеране.

"Но я могу четко сказать, что сегодня в Иране находятся лучшие специалисты подразделений Министерства внутренних дел. Также в состав этой комиссии включены представители различных органов государственной власти, в частности Госавиаслужбы, Министерства инфраструктуры, СБУ. Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время будет создана международная следственная группа", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: нической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Также на Цензор.НЕТ: Оснований обвинять Иран в катастрофе украинского лайнера нет, - МИД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3169256
 
 
 Топ комментарии
 
как тут не вспомнить реакцию моники оманского:
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2559
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А что думает по этому поводу Зорян?
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п.с. праХвесианалы в ОП(Г)... то Монреаль у них "столица Канады", то сама Канада пишется как:
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2054
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Бідний Трускавецький університет, кому ви дали "путьовку в жинию"?
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А что думает по этому поводу Зорян?
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Стисняюсь спросить..Зорян со скиряком близнецы или одноклеточные?
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Они как Старски и Хатч!
Или как Бони и Клайд.
В общем, успели пристреляться.
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моника зе!лох оманский ОСОЗНАННО идет на конфликт с Западом
Что понятно уже сейчас:
1.Отсутствие каких либо сообщений от пилотов о неисправностях. Если загорелся двигатель, то у экипажа было бы вполне достаточно времени сообщить об этом диспетчерскому пункту.
2. Отсутствие воронки падения самолета. Такое впечатление что падали на землю уже обломки .
3. Очень высокая дефрагментация обломков самолета.
4. Часть тел обгорела, часть - нет.
5. На обломках внутренней части следы горения.
США и Канада категорически утверждают, что по данным разведки самолет сбит ПВО Ирана. Иран - категорически отвергает. США направило своих представителей для участия в расследовании. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Действия правительства и презЕдента моники оманского:
"На внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран. Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" "
Вопросы по действиям правительства и президента Зеленского.
В каком статусе туда явится эта сборная? Они юридически - никто. Эвакуационная команда для тел погибших. Никаких процедур расследования, никаких собственных действий они делать не могут. Просто выслушают то, что им скажут иранцы, погрузят тела и улетят. С юридической точки зрения очень похоже на заметание следов преступления.
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Ниправда! Ему 42 годика и ён нилох,ён конченный дЕбил..
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как тут не вспомнить реакцию моники оманского:
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2559
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
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Joker__UA‏ @Joker__UA 3 часа назад

Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
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проснулся Зорян и Шкиряк) ну, слава Богу теперь разберутся по быстрому с таким профи МЧС)))
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Они еще Сивоху подключат специалиста РНБО по глотании пиццы
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Ну это очень "авторитетное" мнение! Бред! Заключение экспертов и результаты может через год будут. Это Зорян или Шкиряк убогие заявили?
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Основній Іранський бойовий танк. По параметрам не ахті https://www.youtube.com/watch?v=Jiuf97vyWR0 Так що війна на цій території вигідна виключнл ху@лу для зростання цін на нафту, та щоб заняти іранські зони впливу в Сирії.
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Россия поддержала Иран в споре об ударе по украинскому Boeing.

Россия не видит оснований обвинять Иран в катастрофе украинского Boeing 737, рухнувшего вскоре после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.

Мрази всегда держатся друг друга
(С)
@_Fashington
🤔
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А воно ще на посаді якогось радника? ...Так у баби його спитайте - вона в курсі.
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А посольство Украины в Иране поспешило однозначно заявить что никакой ракеты не было)) правда уже это удалили но понесет кто то наказание из посольства за это сверхбыстрое и чудовищное отмазывание террористов??
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а при чем там посольство?) из ОП моники шмаркли позвонили и потребовали озвучить "терракт исключается"... Слишком уж монике оманском не хочется портить отношения с ираном-рашкой.. да и оманом (основным другом и партнером ирана в мире)
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Однозначно можно сказать, что количество катастроф самолётов крайне мало, чтобы говорить о технической аварии или ошибке экипажа, находясь в зоне военных действий с ракетными обстрелами. Это как умереть от старости находясь под огнём пулемёта.
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де б в світі ви не побачили ЗЛО, кров та сльози, шукайте поруч московита.
ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ! ВСЕ ! Всі війни, ВСІ криваві диктатори, ВСІ масові знищення людей, ВСІ теракти, провокації, ненависть до інших націй та народів. ВСЕ ЗЛО здійснюється кремлем
(C)
@V_Terron
🤔
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он забыл сказать, что это была спецоперация фсб, это же у него обычно ответ на все вопросы.
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Ну **** ,Шкиряк про самолёты знает всё "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 8608помним ,помним ..а кстати ,почему это мурло ещё не на зоне ?
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А Баканов из куршавеля уже вернулся? ШОТО не видно, шоб цветы в аэропорту в память возложил
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Он боится из курвашеля возвращается, бо тут надо голову включать, а что включать, если там кроме реприз 95-го квартала нихрена нету.
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во мля....тогда єто подследственность сбу.что ві тогда,зоряні и шкиряки там делаете? "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2670опять нахаляву покататься,как в непал?
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Вылезло порохочучело, расстрелять вас давно пора чтоб не воняли
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Убейся сам кацапорылый зебуин.
Вашу зеленожопую членограйско-гомосячью блевотину будут спускать в канализацию по частям, чтоб ты **** прорашистская видел свои кишки.
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