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Все про:Армения (333) Крым (22253) авиасообщение (466)

 Армения открестилась от планов запустить рейсы в оккупированный Крым

Ряд СМИ сообщили о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь. Комитет гражданской авиации (КГА) Армении опроверг эти сообщения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на так называемого "главу комитета" оккупационного крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка о том, что авиакомпания "Икар" получила соответствующие разрешение на осуществление рейсов Симферополь-Ереван.

"Каких-либо обсуждений с авиакомпанией не было, каких-либо заявок на рейсы (Ереван-Симферополь. – Ред.) не было. Так что говорить об авиарейсах излишне", - пояснили в КГА Армении.

Между тем, в пятницу стало известно, что министерство транспорта РФ направило в министерство иностранных дел России письмо с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между оккупированным Крымом и Арменией.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - в пресс-службе министерства транспорта РФ.

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после оккупация полуострова Россией. Аэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас рейсы только с городами государства-агрессора.

Также на Цензор.НЕТ: РФ под наблюдением Путина провела военные учения с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3169254
 
   
 Топ комментарии
 
в Рашке как всегда перепутали Биробиджан с Ереваном Армения открестилась от планов запустить рейсы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5201
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Армения как там на совбезе ООН голосует ??? вроде бы подхуйловные черножопики там сидят ... я прав ?
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даже хитрожопые зарусняченные ары понимают что не стоит шастать на крысм.
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в Рашке как всегда перепутали Биробиджан с Ереваном
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Ще б пак! Кримські вірмени в числі інших зазнають утисків від кацапських окупантів. Закрили вірменські недільні школи та культурні осередки. Припинила існування постійна рубрика у сітці радіомовлення під назвою "Барев!".
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Армения как там на совбезе ООН голосует ??? вроде бы ************ черножопики там сидят ... я прав ?
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я прав ?

Более чем. Вместе с бсср армяшки - сволочье из 11 изгоев.
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А что не так?
Там все супер, главное снабдить самолеты станциями РЭБ, системой оповещения при ракетной атаке, а под крылья - контейнеры с тепловыми ловушками.
Можно еще систему заполнения топливных баков инертным газом поставить.
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Иркутский скульптор из гавна слепит...тот двигатель?
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Нашли тоже тех, кто 'за справедливость'
Это приспособленцы и любители *****.
В ООН всегда голосуют против Украины , хотя нужно быть слепым и тупым, чтобы не замечать 14000 убитых рашкрй украинцев и оккупированный Крым и часть Донбасса .
Их скотство не имеет ничего общего с честью и совестью.
Я за это не уважаю этих рабов *****.
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даже хитрожопые зарусняченные ары понимают что не стоит шастать на крысм.
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Вірмени на відміну від кацабні не вважають що отримати животворящі санції це вері гуд, тому в Крим не підуть. Тим паче є приказка, коли вірменин народився, то жид перехрестився... ))
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Так в Криму таке саме ПВО, як в Тегерані, звісно відмовились.
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значит не видать сегодня монголоидным свинособакам по пузырьку боярки на рыло.
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Армения даст разрешение ордынским самолётам из Кряма приземляться в Ереване,как и Лука не откажет ордынским поездам из Крыма.Он сам поставляет в Крым и Донбасс продовольствие.
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Ары даю посказку. Можете сделать прямой рейс в нагорный карабах. Можна даже с пересадков в Обхазии😷
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