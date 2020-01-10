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 Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ во Львовской области блокировали деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз крупных партий наркосодержащих веществ из Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ 01

Злоумышленники закупали в одной из соседних стран прекурсоры для изготовления психотропных веществ и их сбыта в Украине. По оперативной информации, ежемесячно наркоторговцы ввозили 300 тыс. таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Синтезировали психотропы в нарколабораториях, расположенных в столичном регионе, а также в Ривненской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сбывали наркотики через один из мессенджеров по всей территории страны.

Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ 02

Смотрите: Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ 03

Правоохранители задержали одного из организаторов контрабанды наркотиков на пропускном пункте "Грушив" при попытке ввоза более 100 тыс. наркосодержащих таблеток. Запрещенный "товар" он спрятал в технологических полостях автомобиля. Стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет более 4 миллионов гривен.

Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ 04

Также смотрите: Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3169251
 
 
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Євген Магда‏ @rozumaha 8 часов назад

Повторюся:
зараз ми спостерігаємо, що УКРАЇНСЬКА влада діє в межах РОСІЙСЬКОГО концепту "Україна - failed state".
І кожна година у цьому річищі потребуватиме місяців реабілітації(((
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