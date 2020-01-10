 Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники закупали в одной из соседних стран прекурсоры для изготовления психотропных веществ и их сбыта в Украине. По оперативной информации, ежемесячно наркоторговцы ввозили 300 тыс. таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Синтезировали психотропы в нарколабораториях, расположенных в столичном регионе, а также в Ривненской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сбывали наркотики через один из мессенджеров по всей территории страны.
Правоохранители задержали одного из организаторов контрабанды наркотиков на пропускном пункте "Грушив" при попытке ввоза более 100 тыс. наркосодержащих таблеток. Запрещенный "товар" он спрятал в технологических полостях автомобиля. Стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет более 4 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.
Повторюся:
зараз ми спостерігаємо, що УКРАЇНСЬКА влада діє в межах РОСІЙСЬКОГО концепту "Україна - failed state".
І кожна година у цьому річищі потребуватиме місяців реабілітації(((