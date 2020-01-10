 Контрабанда прекурсоров из Европы блокирована на Львовщине, изъяты наркосодержащие таблетки на 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники закупали в одной из соседних стран прекурсоры для изготовления психотропных веществ и их сбыта в Украине. По оперативной информации, ежемесячно наркоторговцы ввозили 300 тыс. таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Синтезировали психотропы в нарколабораториях, расположенных в столичном регионе, а также в Ривненской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сбывали наркотики через один из мессенджеров по всей территории страны.

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Правоохранители задержали одного из организаторов контрабанды наркотиков на пропускном пункте "Грушив" при попытке ввоза более 100 тыс. наркосодержащих таблеток. Запрещенный "товар" он спрятал в технологических полостях автомобиля. Стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет более 4 миллионов гривен.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.