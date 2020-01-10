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Все про:АЗС (330) ГНСУ (29) Верланов Сергей (26)

 Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов

По фактам незаконного оборота топлива с 13 декабря 2019 по 8 января 2020 Государственная налоговая служба насчитала 99,185 млн грн штрафных санкций.


Об этом сообщает пресс служба ГНС ​​Украины.

"Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных / расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4,891 млн грн. Всего за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн ", - говорится в сообщении.

Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов 01

Также, согласно сообщению, за указанный период работники налоговой обнаружили 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установлен 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложено штрафов на сумму 11,75 грн ). Кроме того, по факту безлицензионного производства горючего налоговая наложила штраф еще на   одного нарушителя в размере 1 млн грн.
Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов 02


"Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива", - прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.

Глава ГНС отметил, что налоговая в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями и в дальнейшем будет выявлять и пресекать работу нелегальных АЗС. По его словам, речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций (АЗС) по всей Украине до 9 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3169247
 
 
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я так розумію, вони лише бомаги склали, але поки що навіть фігурантів з ними не ознайомили. Тих ще потрібно відшукати...
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"Укрнафта" простила компании Коломойского 6,5 миллионов штрафа
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ 2020, 17:46https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655628/
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Очередная лапша на уши для зебилов...
Нет ни адресов...ни городов...ни фото...тех закрытых заправок...есть только пустые слова...
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Устно закрыли. А по сути, нелегальные заправки, это борьба честного люда с вашими монопольными ценами на бензин. Вечно придут одни, сказали можно, пришли другие и запретили. В итоге вечно выгребает простой люд. Человек родившийся свободным, не обязан следовать законам ибо он нигде не ставил подпись что обязуется следовать законам которые еще б*ять не выдуманы, но придет однажды какой то ЗЕбил и всем начнет пальцем тыкать. Точно по таким же принципам, вся интеллектуальная собственность должна быть безоплатна в инете. Так что пусть они закроют себе рот.
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Самое удивительное, что ни преЗедент, ни премьер на самокате, ни глава налоговой с задекларированными наличными 200 тысячами у.е., НИ СЛОВА не говорят о тех, кто ГОДАМИ это дело крышевал !
А куда же ГОДАМИ смотрели налоговая, полиция, МЧС и прочая толпа проверяющих???
Ответ очень простой: они все эти ГОДЫ проверяли/кошмарили для показателей легальные АЗС, а с нелегальных кормились.....
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Интересно, а как этот нелегальный бензин попадает в страну? Не через успешно реформированную таможню ли?
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