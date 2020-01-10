 Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов

Об этом сообщает пресс служба ГНС Украины.
"Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных / расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4,891 млн грн. Всего за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн ", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3169247
Также, согласно сообщению, за указанный период работники налоговой обнаружили 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установлен 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложено штрафов на сумму 11,75 грн ). Кроме того, по факту безлицензионного производства горючего налоговая наложила штраф еще на одного нарушителя в размере 1 млн грн.
"Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива", - прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.
Глава ГНС отметил, что налоговая в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями и в дальнейшем будет выявлять и пресекать работу нелегальных АЗС. По его словам, речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций (АЗС) по всей Украине до 9 января.
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ 2020, 17:46https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655628/
Нет ни адресов...ни городов...ни фото...тех закрытых заправок...есть только пустые слова...
А куда же ГОДАМИ смотрели налоговая, полиция, МЧС и прочая толпа проверяющих???
Ответ очень простой: они все эти ГОДЫ проверяли/кошмарили для показателей легальные АЗС, а с нелегальных кормились.....