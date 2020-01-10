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 Политика Украины, За рубежом
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 Агрессия РФ против Украины - прямая угроза для всего континента, - проект резолюции Европарламента

В проекте резолюции Европарламента по имплементации в 2019 году общей политики безопасности и обороны ЕС сообщается, что агрессия России против Украины и Грузии представляет угрозу для континента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европарламент считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и непрямую угрозу безопасности континента ", - говорится в проекте документа.

Европарламент также выражает обеспокоенность деятельностью политиков России, которые продолжают дестабилизировать ситуацию и угрожать сфере безопасности.

"ЕП подчеркивает, что оккупация Россией восточной Украины продолжается, Минские договоренности не выполнены, аннексия и милитаризация Крыма и Донбасса продолжается", - отмечается в проекте резолюции.

В документе также осуждается военная интервенция России и оккупация Крымского полуострова и выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европарламентарии проведут дебаты об имплементации общей политики безопасности и обороны ЕС 14 января в Страсбурге.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169246
 
   
 Топ комментарии
 
Украина стала чуть ли не единственным государством, которое усомнилось в версии ракетной атаки на свой же лайнер
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
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Тю. А 73% вважають що то була агресія Порошенка проти РФ.
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Украина стала чуть ли не единственным государством, которое усомнилось в версии ракетной атаки на свой же лайнер
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
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Так этих недоделков до сих пор по миру собрать не могут, нами управляет сборище авантюристов и предателей...
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Євген Магда‏ @rozumaha 8 часов назад

Повторюся:
зараз ми спостерігаємо, що УКРАЇНСЬКА влада діє в межах РОСІЙСЬКОГО концепту "Україна - failed state".
І кожна година у цьому річищі потребуватиме місяців реабілітації(((
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Тю. А 73% вважають що то була агресія Порошенка проти РФ.
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то була агресія правого полушарія твого головнго міска на ліве
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Номерной, зачем вам вешают номера? Агрессия РФ против Украины - прямая угроза для всего континента, - проект резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 9401
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То типу ІД. Вони по ньому зарплатню отримують.
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То значить, що лахтинський реєструвався з Лицекниги.
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нулёвка,зайди на форум через tw или fb и тебе повесят.tw -твиттер, fb-фейсбук.смотри не перепутай
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ye ну ладно номер.. а для чего bb/// у тя шо дубльор есть на аа
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Ну вони, ці 73,22% так прямо не скажуть, що:

«Ми ненавидимо Порошенка, за те, що він закрив «Однокласснікі» і в «Контактє», і вообщє поссоріл нас с россієй, разрєшив стрєлять в русскіє войска ідущіє освобождать Украіну от націков і бєндєр».
Замість цього вони маскують це криками: «Я нєнавіжу Порошенка, за то, что он Вальцман, і он разрєшіл Лолітє, взорвать пять складов !!!!»
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Продолжайте, агрессия Ирана против Украины, или кто то тверит в случайный пуск двух ракет именно по Украинскому борту, среди многих других?
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При Порохе, уже давно было бы созвано внеочередное заседание ООН, но не при сопле...
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Ридаль, послє виступлєнія прЗєдєнта на Новий Гот?
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Ти з дуба впав? Саме порохоботи- войовнича меншість. А миролюбна більшість, мила, пухнаста і зелена як огірок за мир- будь якою ціною і в розв'язанні війни винить саме ;порохоботів, галичан та бандерівців;.
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Самое главное,шо "выражает обеспокоенность".Ну слава богу
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Согласен с Европарламентом. Но зебилы во главе с наркошей считают, что это Украина напала на раску-*********
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Цей проект готував Порошенко, видать.
Але зебіли в ПАРЄ його спростують і разом з прокасапськими там забанять - до ворожки не ходи.
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Зєлєбєні заявлять що кацапія ніколи , нікуди і ні на кого не нападала .
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Та ничего. Нормальные люди считают нужным сообщить свое мнение о результатах пропаганды РФ на Европу...
Мелочь, а приятно
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Тим більше, що так за фактами, воно й є.
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брехня.
Людиною бути важко. Людина це як мінімум той що не робить комусь того шо би не хотів для себе.
А це, погодься, не зовсім легко. Це Ленін кричав що всі братья зі всіма. А реально - Ленін - бидло.
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афріканскій рох угрожаєт йєвропє, вот шо!
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Кто о чем а вшивый о бане а мордва о газе.
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Вот изверги Европарламентские! Всё давят и давят Рассею своими резолюциями с декларациями! Того и гляди откусят у Шрёдера часть его газпромовских акций.
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Скоро и Меркель войдет в правление Вонючкопрома.
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Неправда!
Зебилы утверждают, что это Турчинов с Порошенко под руководством Обамы и Европы постреляли людей на майдне, чтобы захватить власть, а потом напали на Крым и Донбасс. Крыму удалось уйти от бандеровской хунты, а вот Донбасс до сих пор обстреливают потому что это выгодно Порошенко, он наживается на войне.
Америка вместе с Порошенко устроили это все чтобы поссорить нас с братским народом.
Нужно просто перестать стрелять и помириться с Россией. Тогда не будет войны, снова будет доллар по 8, снова будет счастье, радость, освещенная, заасфальтированная улица и оргазмы...
А на самом деле это просто катастрофа, что мы проиграли информационную войну и противнику удалось всю эту дрянь поместить в головы нашего неумного большинства.
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От цікаво, а як порореагує на це Офіс Закордонної Клоунади?
Типу, «Та ми ото тут в Буковелі, такі затуркані, такі затуркані...»
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маладцы раздуплились - 12 Грузия лет и 6 Украина..
и куда спешат дядьки?
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- Изя, в РФ заявили, что «нет оснований» обвинять Иран
в катастрофе украинского самолета.
- Мне кажется, тут они не врут. Ну, разве что запуск ракеты
был с территории Ирана.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Постоянная информационная и пропагандистская война РФ против Украины, которая ведется с 1991-го года, является угрозой для всего европейского континента, потому что имеет свойство перерастать в агрессивные военные действия РФ.
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В проекте резолюции Европарламента по имплементации в 2019 году общей политики безопасности и обороны ЕС сообщается, что агрессия России против Украины и Грузии представляет угрозу для континента.

И поэтому в ЕС запретили продавать Украине оружие для защиты.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня.
І цього 73/43%-ного - також.
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То, что ЕС отказывается продавать Украине современное оружие, уже ни для кого не секрет и только упоротые европопулисты в упор этого не видят.

ЕС отказывается предоставлять Украине современное оружие и вот один из примеров:"Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко"
https://censor.net.ua/news/3167701/germaniya_otklonila_prosbu_ukrainy_o_voennoyi_pomoschi_pristayiko
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структура ЄС до торгівлі зброєю окремими її членами не моє жодного стосунку, зебіл брехливий.
А зброю з числа членів ЄС нам продають Чехія, Полща, три прибалтійські і (можу помилитись) Румунія. Це тільки ті, за кого повідомлялось в ЗМІ.
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Приграничные страны продают старое, на запчасти, то, что самим не нужно, так что это ты евротрепло брехливое.
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Тільки Янелох налагодив міцні офшорні відносини з мордором в Омані, а тут ці європейські "нелюди", зі своїми порохоботськими заявами. Безобразие. Нервують мальчіка Агресія РФ проти України - пряма загроза для всього континенту, - проєкт резолюції Європарламенту - Цензор.НЕТ 88
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РФ денег накопит и обратно пойдет в атаку! Нужно усиливать санкции против РФ!!!
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Никто не помешает нариду жить в дерьме. Никто! Ни пасечник, ни Барыга! Агресія РФ проти України - пряма загроза для всього континенту, - проєкт резолюції Європарламенту - Цензор.НЕТ 6604
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