 Агрессия РФ против Украины - прямая угроза для всего континента, - проект резолюции Европарламента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Европарламент считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и непрямую угрозу безопасности континента ", - говорится в проекте документа.
Европарламент также выражает обеспокоенность деятельностью политиков России, которые продолжают дестабилизировать ситуацию и угрожать сфере безопасности.
"ЕП подчеркивает, что оккупация Россией восточной Украины продолжается, Минские договоренности не выполнены, аннексия и милитаризация Крыма и Донбасса продолжается", - отмечается в проекте резолюции.
В документе также осуждается военная интервенция России и оккупация Крымского полуострова и выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Европарламентарии проведут дебаты об имплементации общей политики безопасности и обороны ЕС 14 января в Страсбурге.
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
Повторюся:
зараз ми спостерігаємо, що УКРАЇНСЬКА влада діє в межах РОСІЙСЬКОГО концепту "Україна - failed state".
І кожна година у цьому річищі потребуватиме місяців реабілітації(((
«Ми ненавидимо Порошенка, за те, що він закрив «Однокласснікі» і в «Контактє», і вообщє поссоріл нас с россієй, разрєшив стрєлять в русскіє войска ідущіє освобождать Украіну от націков і бєндєр».
Замість цього вони маскують це криками: «Я нєнавіжу Порошенка, за то, что он Вальцман, і он разрєшіл Лолітє, взорвать пять складов !!!!»
Але зебіли в ПАРЄ його спростують і разом з прокасапськими там забанять - до ворожки не ходи.
Мелочь, а приятно
Людиною бути легко.
Людиною бути важко. Людина це як мінімум той що не робить комусь того шо би не хотів для себе.
А це, погодься, не зовсім легко. Це Ленін кричав що всі братья зі всіма. А реально - Ленін - бидло.
Де?
а вшивый о банеа мордва о газе.
Зебилы утверждают, что это Турчинов с Порошенко под руководством Обамы и Европы постреляли людей на майдне, чтобы захватить власть, а потом напали на Крым и Донбасс. Крыму удалось уйти от бандеровской хунты, а вот Донбасс до сих пор обстреливают потому что это выгодно Порошенко, он наживается на войне.
Америка вместе с Порошенко устроили это все чтобы поссорить нас с братским народом.
Нужно просто перестать стрелять и помириться с Россией. Тогда не будет войны, снова будет доллар по 8, снова будет счастье, радость, освещенная, заасфальтированная улица и оргазмы...
А на самом деле это просто катастрофа, что мы проиграли информационную войну и противнику удалось всю эту дрянь поместить в головы нашего неумного большинства.
Типу, «Та ми ото тут в Буковелі, такі затуркані, такі затуркані...»
и куда спешат дядьки?
в катастрофе украинского самолета.
- Мне кажется, тут они не врут. Ну, разве что запуск ракеты
был с территории Ирана.
(C)
@Anakoyher
🤔
И поэтому в ЕС запретили продавать Украине оружие для защиты.
І цього 73/43%-ного - також.
ЕС отказывается предоставлять Украине современное оружие и вот один из примеров:"Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко"
https://censor.net.ua/news/3167701/germaniya_otklonila_prosbu_ukrainy_o_voennoyi_pomoschi_pristayiko
А зброю з числа членів ЄС нам продають Чехія, Полща, три прибалтійські і (можу помилитись) Румунія. Це тільки ті, за кого повідомлялось в ЗМІ.
CNN - відео Раша практично впритул підсунулась до американського човна