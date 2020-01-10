 Версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране были сгенерированы аналитической системой СНБО, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По словам источника, эти аналитические системы фактически являются искусственным интеллектом. Он может качественно анализировать большие объемы информации. Эти системы лягут в основу будущего киберцентра СНБО.
Эти же системы на основе собранной и проанализированной информации сгенерировали 7 основных версий причин авиакатастрофы, которая произошла 8 января в Тегеране с участием украинского самолета.
Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: В расследовании крушения рейса МАУ есть три закрытые версии
Пока у украинских экспертов нет приоритетной версии, все озвученные ранее версии отрабатываются равнозначно, добавил источник.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Также на Цензор.НЕТ: В Иране началось исследование черных ящиков самолета МАУ, - глава Организации гражданской авиации Абедзаде
сивуха?
Почему в Иране скрывают атаку на «Боинг» и почему мы не сможем предъявить в суде заявления Трюдо и других глав государств?
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Это пожиратель пиццы для освобожденных из плена и алкаш Сивохо?
Или кто то из Квартала 95?
Мощный ЭВК для игры флейтой по ушам лохтората ОМАНСКОГО БАРЫГИ!)))
А еще он лихо пиццу хомячит.
Замерли в ожидании от зависти!)))
Смотрите лохи какой БАЯН наш Папка из Омана притянул!))))
Ржунимагу😀😀😀😀😀😀
Хоть один мудак оттуда может без шпаргалки повторить хотя бы заголовок этой новости???
Какие аналитические системы, прости Господи...
Дебилы, *****!
Чтоб вы все оказались когда-нибудь в таком же самолете. Вся Украина будет спасена одной ху.йловской ракетой. Не надо даже двух...
Ти сам собі напнув ярмо!!!
Ти зрадив шлях свій до СВОБОДИ,
бо полюбив телелайно!!!
🤔
Устроит ли такая версия бубочку?
Вся логика его поступков говорит, что да.
(C)
@m170261m
🤔