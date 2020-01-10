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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 Версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране были сгенерированы аналитической системой СНБО, - источник

СНБО использует высокотехнологичные аналитические системы для анализа полученных данных, которые могут помочь в расследовании причин катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По словам источника, эти аналитические системы фактически являются искусственным интеллектом. Он может качественно анализировать большие объемы информации. Эти системы лягут в основу будущего киберцентра СНБО.

Эти же системы на основе собранной и проанализированной информации сгенерировали 7 основных версий причин авиакатастрофы, которая произошла 8 января в Тегеране с участием украинского самолета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: В расследовании крушения рейса МАУ есть три закрытые версии

Пока у украинских экспертов нет приоритетной версии, все озвученные ранее версии отрабатываются равнозначно, добавил источник.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: В Иране началось исследование черных ящиков самолета МАУ, - глава Организации гражданской авиации Абедзаде

Источник: https://censor.net.ua/n3169241
 
 
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у него маленькая зарплата. он этим заниматься не будет!
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Готовый в дрезину. генерил. А-ха-ха!! Данилову в карман.
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Какие Данилов с Сивохой, такие и аналитики от пол-литра.
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Тегеран начал кампанию дезинформации относительно украинского «Боинга»

Почему в Иране скрывают атаку на «Боинг» и почему мы не сможем предъявить в суде заявления Трюдо и других глав государств?
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Высокотехнологичнве .....
Это пожиратель пиццы для освобожденных из плена и алкаш Сивохо?
Или кто то из Квартала 95?
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Сивохо консультировал? Великий специалист.
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Что ж тут непонятного - ,,сгенерированы зелеными гуманоидами ,,
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Пианино в СНБО поставили?)))))
Мощный ЭВК для игры флейтой по ушам лохтората ОМАНСКОГО БАРЫГИ!)))
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Это уже 4-й пассажирский самолёт на счету лапотной *********?
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По словам источника, эти аналитические системы фактически являются искусственным интеллектом. Он может качественно анализировать большие объемы информации. Эти системы лягут в основу будущего киберцентра СНБО.

А еще он лихо пиццу хомячит.
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... це наша весела компанія на "Цензорі" гєнєріруєт аж гай шумить - аби Бутусов мав чим хвалитися, що ЦН, мовляв, процитували в "Нью-Йорк Таймс"
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опять мир квантовой механики. уравнение шрёдингера, принцип непределённости гейзенберга, взаимодействие виртуальных частиц в виртуальном мире,.....
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чем раз тем более "зашквар", молчали бі, за умніх сошли бі.... возможно
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По словам источника, эти аналитические системы фактически являются искусственным интеллектом. ,но как он нахерачил аж 7 версий ,словно конченый балван ? Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело - Цензор.НЕТ 6859
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Штучний інтелект СНБО нюхнув колумбійського борошна.
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Кто убил Шеремета тоже эта система раскрыла?
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Когда всё руководство воюющей страны находится на новогодних каникулах, авиакатастрофу остается только генерировать аналитической системой!
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Трамп...Трюдо...Джонсон и Меркель...
Замерли в ожидании от зависти!)))
Смотрите лохи какой БАЯН наш Папка из Омана притянул!))))
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Да понятно, что у них там за аналитические системы, небось такой черный шарик, его потрясешь, а там ответ появляется - "да" или "нет"
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СНБО? Наше СНБО?😀😀😀😀😀😀😀
Ржунимагу😀😀😀😀😀😀
Хоть один мудак оттуда может без шпаргалки повторить хотя бы заголовок этой новости???
Какие аналитические системы, прости Господи...
Дебилы, *****!
Чтоб вы все оказались когда-нибудь в таком же самолете. Вся Украина будет спасена одной ху.йловской ракетой. Не надо даже двух...
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Дурний ошуканий народе,
Ти сам собі напнув ярмо!!!
Ти зрадив шлях свій до СВОБОДИ,
бо полюбив телелайно!!!
🤔
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Вы только представьте какой счастливый случай представился рыно- шоколадной кодле в виде авиакатастрофы. А то все какие-то несерьезные капитуляция, продажа земли да новогоднее поздравление.... А тут можно месяц гадости писать! И по.ую им на загубленные жизни...
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Читать - Рыго - шоколадной .
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В штатах для таких целей используют компьютеры, стоимостью миллиард долларов, а тут собрались пара алкашей, купили ферму для майнинга и по ходу дела выдают "аналитические данные".
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Система называется: Сивохо играет на компьютере в тетрис жрет пиццу и пердит
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Вот основная версия: "какая разница"(с), пачиму самальот упал, людей жи уже ни вернёшь...
Устроит ли такая версия бубочку?
Вся логика его поступков говорит, что да.
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Можете бросаться в меня камнями, но я уверен, что Боинг сбили планомерно. Самолет шел по обычному маршруту для взлетающих с аэропорта бортов и атаковать его случайно было нереально. Выбран именно украинский тоже неслучайно и участвовали в этом, как минимум, российские инструктора
(C)
@m170261m
🤔
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Бутусов ! Ты хоть бы колпачек одел на голову . ! Продаюсь .
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Припустімо, їм дісталося залізо від "клятих папірєднікоф". Але більшість фахівців, яким притаманне почуття самоповаги, звідти звільнилися. Ще добре коли не забрали з собою документацію і не грохнули налаштування. Як це зазвичай робили цивільні фахівці під час рездерських захоплень тих чи інших фірм.
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диджиталицация? или так...очередной наё...? )))))
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Я думал, что порохоботы прекрасно разбираются только в макроэкономике и управлении государством. Ошибался. Оказалось они невъе@бенные спецы в области расследования авиакатастроф и внешней политике.
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Минутка конспирологии. Пыня перечисляет штраф Газпрома. Зеля летит в Оман к своим оффшорам за откатом. Вероятно, оффшоры на тёщу, т.к. она там тоже присутствует. Туда же летит и Медведчук, получает наличку и отвозит в Москву, а Зеля летит другим самолётом в Киев.
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Шота я подозреваю, шо генерили на тех ноутбуках, которые барыга не успел украсть из здания. Ведра, швабры, тряпки - успел, а это - нет. Вот же преступные свинярчуки!
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