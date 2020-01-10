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 На Виннитчине на взятке 50 тыс. грн задержан директор медицинского колледжа, - СБУ. ФОТО

В Винницкой области сотрудники СБУ задержали при получении взятки директора медицинского колледжа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Виннитчине на взятке 50 тыс. грн задержан директор медицинского колледжа, - СБУ 01

Сотрудники СБУ задокументировали, что директор одного из медицинских колледжей региона потребовал от руководителя частного предприятия взятку в размере 50 тысяч гривен. В такую ​​сумму он оценил обеспечение заключения подрядного договора на выполнение строительных работ общей стоимостью почти 300 тыс. гривен.

Злоумышленник был задержан во время получения части взятки в сумме 25 тыс. гривен. Ранее задокументировано получение должностным лицом первой части взятки в сумме 20 тыс. гривен.

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На Виннитчине на взятке 50 тыс. грн задержан директор медицинского колледжа, - СБУ 02

Открыто уголовное производств по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169240
 
 
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