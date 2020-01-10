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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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Все про:Израиль (991) Иордания (21) Ирак (272) Иран (662) МИД (5257) ОАЭ (102) Саудовская Аравия (171) Сирия (2839) Ближний Восток (24)

 В Иран, Ирак и Сирию не ездить, при визитах в Израиль, Иорданию и ОАЭ - держать связь с родными, - МИД

Министерство иностранных дел разработало рекомендации для граждан относительно планирования поездок в страны Ближнего Востока.

Текст рекомендаций опубликован на сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Республику Ирак, Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики", - сказано в сообщении.

Во время пребывания в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ украинцам советуют поддерживать связь с родственниками или знакомыми, информируя их о месте своего пребывания.

Еще до приезда в эти страны следует позаботиться об обратных билетах, считают в МИД. И на всякий случай иметь при себе средства на оплату помощи юриста.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тела погибших в крушении самолета МАУ в Тегеране отправлены на анализ ДНК, - Иран

Кроме того, стоит проявлять повышенную бдительность, постоянно следить за новостями, носить при себе документы и избегать мест массового скопления людей, подчеркнули дипломаты.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории иностранного государства, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться к дипломатическим миссиям Украины или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or @ mfa.gov.ua", - добавили в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до двух лет, - Иран

Источник: https://censor.net.ua/n3169237
 
 
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Запізнились рівно на тиждень, - з часу, коли 03.01.2020 було знищено Сулеймані.
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Роздуплилися. При "барігах" вже совбез ООН давно був би скликаний.
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а будет принципиальная позиция по Боингу ??? Или так и будете страдать йухней там?
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То есть в нейтральные страны нельзя или не надо, а в воюющую уже 6 лет против Украины рашку можно?
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А в Давос безпечно хоч?- А то бубочка скоро летить на всесвітній економічний форум, буде розповідати як він зміг вчителям по 4000$ на місяць платити. Я хвилююся.
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Доки грім не гряне - мужик не перехрестиця.
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почему в списке нет рабсеи...? разве обмен задержанными ,0был с этими странамина которые указывает мед?
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Это нужно было сделать сразу поле уничтожения Сулеймани, но наш недопрезидент гужбанил в это время в Омане.
В результате преступного бездействия украинского руководства, которое решило поголливудить недельку погибли украинские граждане.
Осел должен немедленно уйти в отставку.
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Российский летчик сажал в Анталии пустой самолет А-321

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Передняя стойка шасси вылезла в салон

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А позиция уже есть, Бубочка озвучил: Иран самолет не сбивал, сам упал. Правда, Беня, говорят, не согласен. Так дилема: там раша, тут Беня. Куда бедному еврею податься?
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Добавить: на россию (на кацапстан/на парашу) также не ездить! Там много дерьма, гельминтами можно заразиться)
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