 На Ривненщине от коклюша умер младенец, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"Несмотря на все реанимационные мероприятия месячного младенца от коклюша спасти не удалось. Умерший мальчик не был вакцинирован по возрасту. Остальные 5 детей в семье малыша не были привиты против коклюша из-за отказа родителей.

Результатам лабораторного исследования подтвержден РНК Bordetella pertussis. Специалистами проведено эпидрасследование, обследовано 18 человек, из них 13 детей. У матери ребенка обнаружено Bordetella pertussis, клинических признаков заболевания коклюшем не было. Ей назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

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В Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово привито против дифтерии, коклюша и столбняка лишь 74% детей.