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Все про:Минздрав (2115) Ривненщина (740) смерть (6344) коклюш (1)

 На Ривненщине от коклюша умер младенец, - Минздрав

В Ривненской области от коклюша умер 1-месячный ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"Несмотря на все реанимационные мероприятия месячного младенца от коклюша спасти не удалось. Умерший мальчик не был вакцинирован по возрасту. Остальные 5 детей в семье малыша не были привиты против коклюша из-за отказа родителей.

Результатам лабораторного исследования подтвержден РНК Bordetella pertussis. Специалистами проведено эпидрасследование, обследовано 18 человек, из них 13 детей. У матери ребенка обнаружено Bordetella pertussis, клинических признаков заболевания коклюшем не было. Ей назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять детей заболели коклюшем в Черновицкой области, самому младшему - 2,5 месяца, - Минздрав

В Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово привито против дифтерии, коклюша и столбняка лишь 74% детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3169234
 
 
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Хватит недоминестерству моз (филлиалу воз) в своих меркантильных целях использовать смерти детей.... вы уже напрашиваетесь на грубости - например кирпичем по морде, грантожеры без стыда и совести
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истинно говорю вам - земля налетит на небесную ось!
мракобесы...
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Мати власноруч вбила власну дитину , де ти тут побачив "грантожерів з меркантильним інтересом ".
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