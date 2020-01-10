 В Иране началось исследование черных ящиков самолета МАУ, - глава Организации гражданской авиации Абедзаде

Об этом руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил в пятницу, 10 января, в эфире государственного иранского телевидения, передает Цензор.НЕТ ссылкой на DW.
По словам Абедзаде, эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей исследователей является получение сохраненных данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в частности последних слов пилота самолета.
Абедзаде заверил, что Иран имеет технические возможности для оценки данных черных ящиков, но отметил, что с украинской стороной было согласовано при необходимости использовать другое программное обеспечение и приборы из заграницы. Также не исключается возможность передать черные ящики для оценки в другие страны.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Вя суть этой экспертизы будет в том, что бы уничтожить все что сохранилось.
И если это не НЛО, то явно ракета.
в противном случае возникнет вопрос:
почему он не запретил полеты над Тегераном. и будет ли он отвечать за смерти невинных людей?
4 січня о 15:40 ·
Це аж ніяк не "комунікаційна невдача", просто зелений штірліц забув відстебнути парашут.
Гюльчатай відкрила лічіко.
І всі, хто має очі, вуха і здатність критично мислити, побачили за його кривлянням паяца чергове намагання намахати і так уже обдурений ним народ. Проте на цей раз ціна більша - існування України як незалежної держави.
Почему в Иране скрывают атаку на «Боинг» и почему мы не сможем предъявить в суде заявления Трюдо и других глав государств?
Этот вопрос и ответ на него изложил несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Главы ряда государств - США, Канады, Великобритании, Австралии, сделали заявления о том, что Иран сбил по ошибке наш самолет. Такая слаженность говорит о том, что это не агентурные данные. И это не данные спутниковой разведки - иначе снимки бы были сразу опубликованы.
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Данные о пуске двух ракет по украинскому «Боингу» распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система «Эшелон».
«Эшелон» направлен на считывание и анализ всей возможной информации со всех видов телекоммуникационных систем во всем мире, системы наблюдения и прослушки устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных тоннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных ежеминутно. И в нужный момент это срабатывает.
Сможем ли мы это использовать? Нет.
1. «Эшелон» не хочет раскрывать свои источники, то есть на каком уровне и где они проникли в системы связи Ирана.
2. Далеко не всегда разговор может быть использован в суде и быть закреплен процессуально.
3. Глобально Украина уже участвует в обмене информацией с НАТО, но уровень доступа не высокий, нам наверняка предоставят выжимку информации, без детализации.
Почему Иран продолжает все отрицать?
1. «Боинг» был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Они будут скрывать свою причастность к преступлению, и могут прямо влиять на любые органы власти в Иране.
КСИР - ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет отвечать перед судом. А война с США - один из инструментов иранской внешней политики, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть крупные шиитские общины.
2. Никто не хочет нести ответственность за преступление, поскольку впереди позорные разбирательства, выплата многомиллиардных компенсаций, которые будут иметь крайне негативное звучание в Иране. И ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать.
КСИР в Иране - это как войска СС в нацистской Германии, или ФСБ в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) - это государство в государстве, они могут делать все, что хотят.
3. Иран понимает, что прямых улик Запад пока не сможет предъявить, а значит впереди суд, суд долгий. И за это время Иран может выстроить свою линию защиты.
Поэтому Тегеран начал кампанию дезинформации. И прежде всего поспешил возложить ответственность на Украину, бездоказательно заявив о «технических причинах катастрофы».
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Российские медиа начали распространять фейковую версию о якобы столкновении «Боинга» с американским дроном, что говорит о слаженных действиях двух диктаторских режимов.
Эти бараны сбили Малазийский Боинг в небе над Донбассом, потом придумали какого-то укр. лётчика, потом испанского авиадиспетчера….Всё оказалось фейками.
Голенища никак не поймут, что в век Интернета - всё тайное становится явным. Голландские следователи - при помощи того же самого Интернета, отследили весь маршрут движения Бука из воинск. части под Ростовом (все же фоткали, выкладывали в соц. сети, даже ефрейторы из группы сопровождения, имбецилы же).
А дальше - дело техники, вычислить конкретные ФИО, № воинск. части, № Бука и т.д. и т.п.
Теперь Иран. Небось, на кнопку нажимал наш «советник». Иранцы сами там на подхвате были, навряд ли они сами разбираются в нашем ПВО-оружии. У них 5 намазов в течении дня. Страна мулл.Хе-хе.
Всё как всегда. Или короче. Опять отличились бараны в голенищах. Для них стоимость человеческой жизни = 0. И стоимость своей жизни также = 0. А в ЧВГ «Вагнер» какие-то отбросы, судя по всему. Неумехи, раздолбаи. Противно.
Хе-хе.
Дядюшка Шу
@*****
·3 ч
Если вдруг у вас внезапно Самолет упал, разбился, И людей погибло много, А виновны вроде вы, Самописцы быстро спрячьте, Всё бульдозером сравняйте. Сразу всем тогда понятно - Вы здесь точно ни при чём!
Может только, что ребята-пилоты успели что то крикнуть, но суки-персы это повырезают, а посланные ЗЕ-товарищами "эксперты Авакова" на это закроют глаза.
Трюдо: літак збили ракетою !
Джонсон: ..ракетою !
Зеленський: хто я ?
🤔