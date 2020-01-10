 В Иране началось исследование черных ящиков самолета МАУ, - глава Организации гражданской авиации Абедзаде

Об этом руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил в пятницу, 10 января, в эфире государственного иранского телевидения, передает Цензор.НЕТ ссылкой на DW.

По словам Абедзаде, эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей исследователей является получение сохраненных данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в частности последних слов пилота самолета.

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Абедзаде заверил, что Иран имеет технические возможности для оценки данных черных ящиков, но отметил, что с украинской стороной было согласовано при необходимости использовать другое программное обеспечение и приборы из заграницы. Также не исключается возможность передать черные ящики для оценки в другие страны.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.