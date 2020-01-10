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 Политика Украины, За рубежом
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 МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло без рассмотрения ноту протеста Украины по поводу несогласованного визита президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте российского МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 января Путин посетил оккупированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с несогласованным визитом Путина в оккупированный Крым. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России направлена нота протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3169231
 
 
 Топ комментарии
 
Видимо надо ещё разок поздравить хуйло с Новым Годом ... МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8341
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Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия
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Зе яку ноту направило? До, ре, мі?..
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Видимо надо ещё разок поздравить ***** с Новым Годом ...
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Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия
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ахаха, ой. да ну? да совок и собственно азвязал войну, а усатый товарищ подставил Германию свою, хотя он и австрияк
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І шо? Ми тут до якого біса. Де ми, а де сесесер.
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Не недооценивай ситуацию. СССРv2 сейчас в строительстве. И строительство идет довольно серьезными темпами. Народ хотел в Швейцарию, а получит в лучшем случае "эпоху развитого социализма". Про худший вариант говорить не очень охота. Но так или иначе, ситуация плохая.
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у музыкантов это называется - "до ре ми до ре до".
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ну те ноты шо оно играло на пианино))
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ну и норм. уроды нам высрали такое "поздравление". и хорошо - скоты творят такое шо х.з. что делать надо
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Вот ЭТО - истинное "соболезнование" от Путлера... Поздравляем и дальше его с Новым Годом!
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І що на це відповість пристайка? Мабуть, зробить вигляд, що нічого не трапилось, або вибачиться
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Бубочка Оманский, а еще хочешь пацаловать пуйло???

Кстати, ждем твою реакцию на это, давай Оманский мародер, выступай.
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Те, кто сегодня оправдывает Зе "вы хотите, чтобы он за 8 месяцев сделал из Украины Швейцарию??"
- ответьте себе на вопросы:
- За 8 месяцев 2014 года вы хотели, чтобы из Украины сделали Швейцарию?
- Вы сами готовы были дать стране время, такое же, какое требуете для Зе?
- Вы помните, кто против нас воюет?
Вы ЗНАЕТЕ, что у нас война? Она для вас существует?
- Вы в своей собственной жизни прощаете своих обидчиков?
Вы слабак? Вы вечная жертва?
- Вы выбираете себе лидера, слабее, чем ваше руководство на работе. Глупее, чем ваш сосед. Мстительнее, чем ваша бывшая.
Что это? С вашей самооценкой что-то происходит?
- Что вы скажете, если из Украины не сделают Швейцарию и через 5 лет?
До каких пор вы готовы проводить эксперименты?
- Когда вы начнете с себя?
И кстати, вы уже ответили на главный вопрос "кто я?", заданный "величайшим лидером современности?

Мы знали, кто мы.Определяйтесь и вы. Не вечно же искать себя в этом мире?..
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Очередной пинок под сраку зелупному от =шефа=
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Навесні вода піде в Крим - це одна з умов Оманського договору.
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Ну в принципе после зе её можно опять перекрыть?
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Об ихнего ...уйло так не вытирают ноги, как о наше. Теперь вопрос: какое из двух ...уйлов более ...уйловое: наше или ихнее?
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А где заявление Президента (торчка), осуждающее незаконное посещение карликом-педофилом путиным оккупированной территории Украины - Крыма? Почему зеленая быдломасса позволяет ватным оленям вытирать об себя ноги?
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Вода в Крьім не пойдет , но вам лишь бьі пукнуть про зраду. Кремлю такое нравится...
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канешна не пайдьот. течением Банковую смьіть может...
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шо то у зебилов сначала года не ладится к чему все это
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Наплевать на предсказуемую реакцию РФ , дело МИД направлять официальньіе нотьі протеста. Кстати , при Порошенко бьіло точно так же , но "зраду" никто не разгонял и Петра Алексеевича с лайном не смешивал. Что поменялось ?
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в рожу хоть бубачке, мирового уровня политику, зеленой соплей не плюнули?
гребаный стыд...
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Посылать и во всех соцсетях об этом информировать! Пусть падлу коробит и пох что он возвращает, зато весь Мир видит международного гопника. МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1954
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