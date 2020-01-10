 МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

Об этом сообщается на сайте российского МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 9 января Путин посетил оккупированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет.
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с несогласованным визитом Путина в оккупированный Крым.
Ля-ля-фа одиноки...
Кстати, ждем твою реакцию на это, давай Оманский мародер, выступай.
- ответьте себе на вопросы:
- За 8 месяцев 2014 года вы хотели, чтобы из Украины сделали Швейцарию?
- Вы сами готовы были дать стране время, такое же, какое требуете для Зе?
- Вы помните, кто против нас воюет?
Вы ЗНАЕТЕ, что у нас война? Она для вас существует?
- Вы в своей собственной жизни прощаете своих обидчиков?
Вы слабак? Вы вечная жертва?
- Вы выбираете себе лидера, слабее, чем ваше руководство на работе. Глупее, чем ваш сосед. Мстительнее, чем ваша бывшая.
Что это? С вашей самооценкой что-то происходит?
- Что вы скажете, если из Украины не сделают Швейцарию и через 5 лет?
До каких пор вы готовы проводить эксперименты?
- Когда вы начнете с себя?
И кстати, вы уже ответили на главный вопрос "кто я?", заданный "величайшим лидером современности?
Мы знали, кто мы.Определяйтесь и вы. Не вечно же искать себя в этом мире?..
гребаный стыд...