 МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

Об этом сообщается на сайте российского МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 января Путин посетил оккупированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с несогласованным визитом Путина в оккупированный Крым.

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