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 Оснований обвинять Иран в катастрофе украинского лайнера нет, - МИД РФ

В Москве считают, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на пассажирский лайнер украинской авиакомпании МАУ было бы преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он.

Таким образом Рябков прокомментировал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля - воздух".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до двух лет, - Иран

Источник: https://censor.net.ua/n3169228
 
 
 Топ комментарии
 
Значит точно на пару с кацапами сбили Оснований обвинять Иран в катастрофе украинского лайнера нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3347
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Вот и готова позиция МИД Украины.
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і що и їм зробимо?
війну оголосимо?
персам та кацам.... хоча з кацами і так війна...... ой, не війна
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Слово в слово, что сказал Зеленский
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Может моника уже все и перетерла с кацапами, когда ее никак не могли дождаться с Омана
Надо ж было все быстренько порешать , не отходя от кассы.
И Иран спешно заметает следы, аж гай шумит.
Главное, отмазать рашку.
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Пора зрозуміти що з мордором і їх союзниками не треба мати справ.С літати туди і приймати їхні борти взагалі небезпечно!!!
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І тут РФ має рацію!!!! до складу комісії також мають бути введені спеціалісти з країни, ЧИЄЮ РАКЕТОЮ був збитий пасажирський літак!
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