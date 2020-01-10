 Оснований обвинять Иран в катастрофе украинского лайнера нет, - МИД РФ

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он.
Таким образом Рябков прокомментировал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля - воздух".
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
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війну оголосимо?
персам та кацам.... хоча з кацами і так війна...... ой, не війна
Надо ж было все быстренько порешать , не отходя от кассы.
И Иран спешно заметает следы, аж гай шумит.
Главное, отмазать рашку.