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 Помпео в конце января посетит Украину, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский проинформировал Помпео о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией. Также он сообщил о готовности содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169227
 
 
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Зеленский в конце января покинет Украину навсегда.

Та краще б звучало...
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США вложили во 2 Мировую войну 4 триллиона долларов.Дохлый советский союз 50 миллионов трупов.
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