 Станцию метро "Майдан Незалежности" в Киеве открыли после проверки сообщения о минировании (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Станция ​​"Майдан Незалежности" и пересадка на станцию ​​"Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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"Станцию ​​"Майдан Незалежности" + пересадку открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщили позже в пресс-службе.