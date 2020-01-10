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 Станцию метро "Майдан Незалежности" в Киеве открыли после проверки сообщения о минировании (обновлено)

Станция возобновит работу после завершения проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Станция ​​"Майдан Незалежности" и пересадка на станцию ​​"Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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"Станцию ​​"Майдан Незалежности" + пересадку открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщили позже в пресс-службе.

Станцию метро Майдан Незалежности в Киеве открыли после проверки сообщения о минировании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169223
 
 
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