 Офис генпрокурора хочет организовать совместную работу следователей семи стран по катастрофе МАУ в Иране

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"В данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности, Офис генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы ", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также призвали воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования авиакатастрофы.
"Мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопросы квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции ", - отмечают в ведомстве.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Россія + 6.
Шоб нє свєтіть.
натяки негідні державної установи (хоча, у владі ж самі блазні), але з іншого боку, нешановний ю.луценко, будете таке жерти поки будете погоджуватись займатися не своєю справою.
пока вы там сорганизуетесь то все следы не то что трактором ...куры загребут...
Сегодня, 10 января, стало известно, что в Иране на месте крушения самолета компании МАУ Boeing-737 зачищают территорию.
Журналисты зафиксировали, как бульдозерами собирали крупные детали рухнувшего самолета, а потом вывозили мусор в неизвестном направлении.
Представителей служб безопасности Ирана на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей. Об этом сообщила журналист CBS.
Отмечается, что место крушения теперь доступно для всех желающих и там находится много людей, которые не являются представителями следственной комиссии.
різне законодавство країн зовсім не впливає на створення міжнародних слідчих комісій.
створюються вони на підставі Статуту ООН та Конвенції 1907 року про мирне врегулювання міжнародних зіткнень.
Близкие к американской разведке источники утверждают, что самолет мог быть сбит двумя российскими ракетами SA-15.
Если на системах ПВО в Иране работали российские офицеры, то и ответственность за сбитый Боинг на ровне с Ираном должна нести РФ
А потім прокинувся, став на коліна і сказав "дякую! Дуже дякую" (c)
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
а як на мене ані зеленське, ані його, наділені владою, друзяки, просто були не в курсі про такий спосіб забезпечення безпеки громадян країни.
воно просто невіглас от і все пояснення.
А "заходи з дослідження обставин" ми вже бачимо: