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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) МАУ (112) Офис генерального прокурора (6)

 Офис генпрокурора хочет организовать совместную работу следователей семи стран по катастрофе МАУ в Иране

Офис генерального прокурора пытается организовать совместную работу следователей всех государств, граждане которых пострадали в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности, Офис генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также призвали воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования авиакатастрофы.

"Мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопросы квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции ", - отмечают в ведомстве.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169222
 
 
 Топ комментарии
 
прокуроры желают по разным странам поездить... и прочей чепухньой позанимацо...
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организаторы, блин!
пока вы там сорганизуетесь то все следы не то что трактором ...куры загребут...
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Бізнес план зрозумілий.
Россія + 6.
Шоб нє свєтіть.
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рф мож ввести, бо має буківський досвід
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а вони вже встигли виразити свою окрему думку
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Так хочется всё и всех возглавить...
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прокуроры желают по разным странам поездить... и прочей чепухньой позанимацо...
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А Аваков с Зелемойским не пиарились на убийстве Шеремета?
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"Мы призываем... бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса Источник: https://censor.net.ua/n3169222
натяки негідні державної установи (хоча, у владі ж самі блазні), але з іншого боку, нешановний ю.луценко, будете таке жерти поки будете погоджуватись займатися не своєю справою.
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организаторы, блин!
пока вы там сорганизуетесь то все следы не то что трактором ...куры загребут...
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Уже.... Уже все загребли

Сегодня, 10 января, стало известно, что в Иране на месте крушения самолета компании МАУ Boeing-737 зачищают территорию.
Журналисты зафиксировали, как бульдозерами собирали крупные детали рухнувшего самолета, а потом вывозили мусор в неизвестном направлении.
Представителей служб безопасности Ирана на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей. Об этом сообщила журналист CBS.
Отмечается, что место крушения теперь доступно для всех желающих и там находится много людей, которые не являются представителями следственной комиссии.
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Дуже складно зібрати комісію з представниками країн, які мають різне законодавство.
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Ali Hasan, бачте в чому річ. не треба виголошувати про те, на чому на знаєтесь.
різне законодавство країн зовсім не впливає на створення міжнародних слідчих комісій.
створюються вони на підставі Статуту ООН та Конвенції 1907 року про мирне врегулювання міжнародних зіткнень.
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Я не говорив, що це неможливо. Написав - складно. Підтвердження вже є - недопускають нашу комісію. Зрозуміло?
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я вам так й написав - "різне (читайте - нацональне) законодавство країн (країн-учасників міжнародної слідчої групи) не має жодного значення для створення та роботи таких груп. ви ж посилалися саме на різність законодавства.
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Якщо формально, то ви праві. А фактично ця комісія буде буксувати саме завдяки різному законодавству. Ви шаріат і законодавство Канади не поєднаєте. А саме в такому ключі будуть суперечки в такій комісії, якщо її створять.
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Американская телекомпания CNN опубликовала новые детали катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране: согласно данным журналистов украинский самолет был сбит двумя залпами ракет российского производства.

Близкие к американской разведке источники утверждают, что самолет мог быть сбит двумя российскими ракетами SA-15.

Если на системах ПВО в Иране работали российские офицеры, то и ответственность за сбитый Боинг на ровне с Ираном должна нести РФ
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Ну вообще он прав. Как бы кому не нравились США, прежде всего они прямая сторона ирано-американского конфликта, и их данные надо проверять и перепроверять ничуть не меньше, а то и больше чем другие.
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Лучше бы офис открыл и изучил внимательно Чикагскую конвенцию от 1944 года, все что касается инцидентов с гражданскими судами. В частности в ст. 26 говорится, что расследование проводится страной, на чьей территории произошла авиакатастрофа. А в данном случае Украина, Канада и страны, которые потеряли своих граждан могут запрашивать информацию, которую следователи проводящие расследования могут решить это ходатайство по существу. По окончанию расследования, эта страна направляет заключение о результатах расследования и причинах, что повлекли гибель людей. В данном случае имеется несколько вариантов принятия решения. Если к катастрофе привела ошибка пилотов, то производство закрывается в связи с их смертью. Если имел место теракт, то страной производящей расследование должны быть предприняты все меры к установлению виновных. Может произойти так, что в ходе следствия будет установлен факт, что в крушении виновны работники авиакомпании, обслуживающие борт и чьи действия находятся в прямой причинной связи с гибелью людей или выпустившие в рейс пилотов, которые не имеют опыта полета на данном направлении. Тогда получив такое заключение офис обязан возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц компании.
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Офис генпрокурора ХОЧЕТ организовать... А кабинет министров ХОЧЕТ поднять экономику на 40%. Кретины безрукие, вы только языком болтать умеете, что-то организовать вы не в состоянии. Вы даже уголовное дело по Шеремету сфальсифицировать не в состоянии, так чтобы белые нитки наружу не лезли. "Хотят" они. Лица неопределенной ориентации с негосударственными дипломами.
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Зеленський подзвонив лідеру Ірану та назвав його розбійником, звільнив з посади, вигнав з кімнати, наказав Баканову з ним розібратися та сказава "я ваш вирок". (c)

А потім прокинувся, став на коліна і сказав "дякую! Дуже дякую" (c)
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Украина стала чуть ли не единственным государством, которое усомнилось в версии ракетной атаки на свой же лайнер
Единственным официальным органом в мире, который сразу исключил версию нападения, чем фактически обвинил свою собственную страну, было украинское посольство в Иране. Единственным правоохранительным органом, который начал следствие по «нарушению правил безопасности авиадвижения», а не относительно взрыва, является Офис Генерального прокурора.
Единственным лидером государства, который называет ракетное нападение просто «одной из версий» даже после того, как лидеры ведущих государств мира объявили о наличии у них четких доказательств такой атаки, является президент Украины.
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Хтось вірить що вони здатні щось "організувати" крім фабрикації справ для віджиму власності?
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здається вчора десь обговорювали чому зеленське не закрило небо над Іраном для української авіації, висували різні версії, на кшталт збитків для коломойського й т. інш.

а як на мене ані зеленське, ані його, наділені владою, друзяки, просто були не в курсі про такий спосіб забезпечення безпеки громадян країни.
воно просто невіглас от і все пояснення.
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О ! про "піар-політиків,далеких від юриспруденції".Питання від профана: чому Рябокєпка одразу відкрив справу за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей),і вперто не бажає розглядати версію теракту (ст 258) ,і чи не пов'язане це з зустріччю Зєлєнского з русскімі в Омані (або москві) ?
А "заходи з дослідження обставин" ми вже бачимо:
Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4948
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