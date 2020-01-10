 Офис генпрокурора хочет организовать совместную работу следователей семи стран по катастрофе МАУ в Иране

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности, Офис генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также призвали воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования авиакатастрофы.

"Мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопросы квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции ", - отмечают в ведомстве.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.