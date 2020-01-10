 США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео

Об этом Помпео написал в своем Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Мы - с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
США страна изготовитель боингов.
Не неси чушь.
высосешь.
Лучше бы офис открыл и изучил внимательно Чикагскую конвенцию от 1944 года, все что касается инцидентов с гражданскими судами. В частности в ст. 26 говорится, что расследование проводится страной, на чьей территории произошла авиакатастрофа. А в данном случае Украина, Канада и страны, которые потеряли своих граждан могут запрашивать информацию, которую следователи проводящие расследования могут решить это ходатайство по существу. По окончанию расследования, эта страна направляет заключение о результатах расследования и причинах, что повлекли гибель людей. В данном случае имеется несколько вариантов принятия решения. Если к катастрофе привела ошибка пилотов, то производство закрывается в связи с их смертью. Если имел место теракт, то страной производящей расследование должны быть предприняты все меры к установлению виновных. Может произойти так, что в ходе следствия будет установлен факт, что в крушении виновны работники авиакомпании, обслуживающие борт и чьи действия находятся в прямой причинной связи с гибелью людей или выпустившие в рейс пилотов, которые не имеют опыта полета на данном направлении. Тогда получив такое заключение офис обязан возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц компании.
10.01.2020 16:21
Пожалейте ОСТАНОВИТЕЛЯ ВОЙН!!!)))
Ху.вая Попасная @hu_popa 2 ч.2 часа назад
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно.
Станислав Ежи Лец
До слез...
Это же надо было так засунуть свою голую клоунскую жопу в пчелиный улий...
США убивають головного військового Ірану, головного бойовика ГРУ Соломоні, приховують своїх солдат у бункерах.
Москва у відповідь вцілляє у пустий американський ангар, де ********** залишки пального.
Проходить година. Жоден НАТІвець не висовує носа на усьому Близькому Сході, лише злітає з аеродрому український цивільний літак, літак держави, особливого союзника США.
Москва його збиває і назавтра Дональд Трамп оголошує, що літак збила не Москва, а Іран, НЕНАВМИСНЕ.
Я бажаю, щоб ненавимсне завтра Москва збила літак з Дональдом Трампом на борту.
Я вже бачу, як вибудували США військове співробітництво з Україною.
З такими друзями-- краще вже з ворогами....
Н.В.Гоголь.
США убивають головного військового Ірану, головного бойовика ГРУ Соломоні, приховують своїх солдат у бункерах.
Москва у відповідь вцілляє у пустий американський ангар, де ********** залишки пального.
Проходить година. Жоден НАТІвець не висовує носа на усьому Близькому Сході, лише злітає з аеродрому український цивільний літак, літак держави, особливого союзника США.
Москва його збиває і назавтра Дональд Трамп оголошує, що літак збила не Москва, а Іран, НЕНАВМИСНЕ.
Я бажаю, щоб ненавимсне завтра Москва збила літак з Дональдом Трампом на борту.
Я вже бачу, як вибудували США військове співробітництво з Україною.
З такими друзями-- краще вже з ворогами......
Хтось в це повірить?
Найкраще - за допомогою поромів без дна.