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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил готовность США предложить помощь и поддержку в проведении расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Об этом Помпео написал в своем Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Мы - с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможно, это механические неисправности, надо докопаться до истины, - Помпео о причинах крушения самолета МАУ в Иране

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео 01

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169219
 
 
 Топ комментарии
 
Швидкий плин подій не дає чуваку толком прокапатись після відпочинку. США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео - Цензор.НЕТ 673
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Та й ху*ло буде проти, та й нашому какая разніца.
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ЗЄлєбєня скаже: "путєн, ввєді сваіх слєдоватєлєй".
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Це сумнівно, бо громадян США туди не допустять.
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фактажом можно США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео - Цензор.НЕТ 5781.и взять строгие обязательства его использовать
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Та й ху*ло буде проти, та й нашому какая разніца.
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Шо значит не допустять?!
США страна изготовитель боингов.
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При чем тут виза? шо за бред?
Не неси чушь.
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Щоб перетнути кордон Ірану необхідна віза. Вам це невідомо?
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О,блин связался.Дай тебе палец так ты и...мозг
высосешь.
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Тобто ти не розумієш, що написав. Візи дають відповідні органи кожної країни. У цьому випадку вони не мають зобов'язань перед компанією Боїнг. Якщо не знаєте, то не пишіть.
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Если так,то с какого бодуна иран МОЖЕТ передать ящики расии? Эти ублюдки с какого боку тут?
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З такого будуна, що лише їхня комісія визначає що робити. Ось ти якраз і смокчиш мій мозок.
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Тобто по суті ти не заперечив. Прощавай.
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Коли россія на Донбасі збила Боїнг, то що США допустили?
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Чому експертом повинен бути громадянин США?
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Боінг є міжнародною фірмою, яка має відділення по усьому Світу. Тому ви просто некомпетентний щодо Боінга та законодавства щодо таких розслідувань. Нижче я вам написав.
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Анатолий Воробей 64c537e3

Лучше бы офис открыл и изучил внимательно Чикагскую конвенцию от 1944 года, все что касается инцидентов с гражданскими судами. В частности в ст. 26 говорится, что расследование проводится страной, на чьей территории произошла авиакатастрофа. А в данном случае Украина, Канада и страны, которые потеряли своих граждан могут запрашивать информацию, которую следователи проводящие расследования могут решить это ходатайство по существу. По окончанию расследования, эта страна направляет заключение о результатах расследования и причинах, что повлекли гибель людей. В данном случае имеется несколько вариантов принятия решения. Если к катастрофе привела ошибка пилотов, то производство закрывается в связи с их смертью. Если имел место теракт, то страной производящей расследование должны быть предприняты все меры к установлению виновных. Может произойти так, что в ходе следствия будет установлен факт, что в крушении виновны работники авиакомпании, обслуживающие борт и чьи действия находятся в прямой причинной связи с гибелью людей или выпустившие в рейс пилотов, которые не имеют опыта полета на данном направлении. Тогда получив такое заключение офис обязан возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц компании.
10.01.2020 16:21
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В 14м кацапы плевали и на офис твой и на чикагскую конвенцию
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У данному випадку вчинки кацапів нецікаві.
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пусть помогают информацией а разбираются наши спецы
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Уже по фейсбуку гуляет. Чуть не прослезился. В коментах пишут лучший презедент
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Знову туди нагнали натовп "плакальщиць" як після новорічого "скетчу"?
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Не наматывайте нервы Бубочки ОМАНСКОГО на локоть!
Пожалейте ОСТАНОВИТЕЛЯ ВОЙН!!!)))
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о ком это ,интересно... США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео - Цензор.НЕТ 1315

Ху.вая Попасная‏ @hu_popa 2 ч.2 часа назад

Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно.

Станислав Ежи Лец
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Дедушка ХУ и дядя Игрь Валерич и так уже извели нашего СОЛНЦЕЛИКОГО МАЛЫША на ноль))))
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Швидкий плин подій не дає чуваку толком прокапатись після відпочинку. США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео - Цензор.НЕТ 673
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Членорояльный писюанист оманский Бубочка Янелох интересы Ирана и ********** не сдаст
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Прикинь как у этого тупого НАРИКА сейчас кипит мозг!)))))
Это же надо было так засунуть свою голую клоунскую жопу в пчелиный улий...
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Чувак поїхав в Оман розтикувать бабло за здачу інтересів України по чорним оффшорам, але трапився форс-мажор. Велику радість накрила темрява смутку...я хочу щоб це чмо отримало передоз.
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Муслымы наших экспертов не подпускают к обломкам самолёта на пушечный выстрел, а ЗЕторчёк всё бубнит о том что доверяет иранской комиссии
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ЗЄлєбєня скаже: "путєн, ввєді сваіх слєдоватєлєй".
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Дякую тобі, Михайле, за пропозицію допомоги, та Україні вже досить вашої допомоги від вислову Дональда Трампа ненавмсино.
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Співробітництво Україна--США.
США убивають головного військового Ірану, головного бойовика ГРУ Соломоні, приховують своїх солдат у бункерах.
Москва у відповідь вцілляє у пустий американський ангар, де ********** залишки пального.
Проходить година. Жоден НАТІвець не висовує носа на усьому Близькому Сході, лише злітає з аеродрому український цивільний літак, літак держави, особливого союзника США.
Москва його збиває і назавтра Дональд Трамп оголошує, що літак збила не Москва, а Іран, НЕНАВМИСНЕ.
Я бажаю, щоб ненавимсне завтра Москва збила літак з Дональдом Трампом на борту.
Я вже бачу, як вибудували США військове співробітництво з Україною.
З такими друзями-- краще вже з ворогами....
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Михайле Помпео! Скільки мільйонів долларів ненавмисне отримав Дональд Трамп від Володимира Путін учора ненавмисне?
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Украине не помешала бы квалифицированная помощь экспертов в поисках истины . А вот нужна ли эта истина Зели это уже другой вопрос . Нужно срочно звонить пуйлу
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Головне - не давайте Зеленському важливу інформацію, бо він все зразу переповідає хутіну, а той іранському колезі. Зеленський - не надійна людина, якщо не сказати більшого. США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео - Цензор.НЕТ 5831
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Я пришел к вам господа пренеприятнейшее известие : к нам едет РЕВИЗОР.
Н.В.Гоголь.
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Когда американцы "готовы предложить" - это значит, что вопрос практически решен. И Зе-зе этому очень не рад! Опять его "играют" в чужой игре и деваться ему со своими мозгами и позицией некуда - скорее всего будет опять глупо выглядеть... Беда!
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Султанат ОМАН отмывает грязные баблосы со всего Мира.Украина не исключение поскольку Коломойский может снять бабло в сумме 25 тыщ.долларов.Все счета лигарха по факту заблокированы во всех банках мира.Санкции Панове,санкции
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Співробітництво Україна--США.
США убивають головного військового Ірану, головного бойовика ГРУ Соломоні, приховують своїх солдат у бункерах.
Москва у відповідь вцілляє у пустий американський ангар, де ********** залишки пального.
Проходить година. Жоден НАТІвець не висовує носа на усьому Близькому Сході, лише злітає з аеродрому український цивільний літак, літак держави, особливого союзника США.
Москва його збиває і назавтра Дональд Трамп оголошує, що літак збила не Москва, а Іран, НЕНАВМИСНЕ.
Я бажаю, щоб ненавимсне завтра Москва збила літак з Дональдом Трампом на борту.
Я вже бачу, як вибудували США військове співробітництво з Україною.
З такими друзями-- краще вже з ворогами......
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/10/7104972/
Хтось в це повірить?
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Самая большая мечта украинцев,чтобы США были готовы предложить помощь Украине в расследовании коррупции и последствий вмешательства во внутреннии дела страны,расии.
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Перед тим - у депортації антикурАїнских елементів кудись на далекий далекий схід (рашки).
Найкраще - за допомогою поромів без дна.
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США вже допомогли Україні стоствно коррупції. Пол Манафорт. Гугл.
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Ну нет. А вдруг в результате расследования окажется что соучастник содеянного Россия, что ж тогда Ослу Оманскому застрелиться что-ль?
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А что ответил оманский ишак на предложения госсекретаря США?
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