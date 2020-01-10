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Все про:беспилотник (715) ранение (2289) Донбасс (20404) потери (1753) операция Объединенных сил (1973)

 Трое украинских военных ранены из-за взрыва беспилотника боевиков на Донбассе, - штаб ООС

У одного защитника Украины - множественные осколочные ранения, еще у двоих - акубаротравмы. Всех троих уже доставили в госпиталь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

"По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - сказано в сообщении.

Факт ранения троих военнослужащих подтвердили после выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб

Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Трое украинских военных ранены из-за взрыва беспилотника боевиков на Донбассе, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169215
 
 
 Топ комментарии
 
"Зеленкий мир" оказался более кр@вавым, чем "война Порошенко",
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями
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Не качайте яхту нашего ОМАНСКОГО гастралера!
Це при барыге были потери...
Просто надо перестать стрелять...и отойти до Львова!
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главное пиристать стрилять, да - зебилы?
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"Зеленкий мир" оказался более кр@вавым, чем "война Порошенко",
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями
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а некуда возвращаться..так как позиции разобрали(блиндажи разобрали а окопы зарыли)
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Шо-то зебилу всё мало и мало...- ввел в ПАСЕ рашистов, нормалёк..., Освободил террористов и убийц граждан Украины(тоже ведь не за бесплатно), начал торговать с окупантами..., а теперь ещё и на крови зарабатывает,- как тот барыга...
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Забули написати, що зіткнення відбулось в "зоні розведення".
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Не качайте яхту нашего ОМАНСКОГО гастралера!
Це при барыге были потери...
Просто надо перестать стрелять...и отойти до Львова!
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Давайте називати речі своїми іменами - не Оманський, а Кремлівський Віслюк
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главное пиристать стрилять, да - зебилы?
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при Порохе наши работали на упреждение,
а сейчас расписываются что не будут открывать огонь
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Ща Бакланов с Куршавеля вернется...и разберется с чертами...в госпитале...
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Вони ж розумні. Вони ж за дурака не проголосували б.
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Були МАРОДЕРИ........непотопляємі, бо пахан при владі. Тепер ще побачимо! Рано свистіть..... Непросто, звісно, получається.... Но і часу мало ще.....Курчат по осені рахувати б у д е м о!
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Осінь уже пройшла. Другий місяць зими іде.
;Дайтє бубачкє 100 днєй;?
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Вася, витри зелене гівно з писка. Тобі за півроку ще не розвиднілося?
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi6 годФронтові медики і бойові побратими поранених військовослужбовців просять розпоширення інформації ! Прес центр ООС навмисно пише НЕПРАВДУ!
Вчора 9 січня загинув воїн . Він був вкрай важко поранений в районі Красногорівки, фронтові медики довезли його до стабілізаційного пункту лікарні, госпітальні лікарі намагалися реанімувати молодого героя, але...
Вчора в районі Павлополя поранений боєць, виконувавший бойове завдання.
Над Широкіно вчора літали ворожі квадрокоптири, один з них знизився і зкинув вибуховий пристрій, важкопоранений сержант і два бійця отримали контузії .
9 січня один герой загинув за Україну і чотирьох поранено !!!!!
#Війна
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Вчера зебилы здесь с пеной у рта на всех кидались , что корчинская врёт Уроды
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Хочу повторити древню істину - якщо хочеш миру, то готуйся до війни. Зелебобік хотів винайти нову формулу "Хочеш миру - перестань стріляти". Дива не сталось, стався черговий удар граблів по лобу.
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Та там тренд: «Галіцаі поссорілі нас с Рассієй.»
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В ночь с 9 на 10 января в областную больницу имени Мечникова доставили тяжело раненного украинского защитника. Минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ранение грудной клетки и брюшной стенки. Контузия с проникающим ранением в угол левого глаза, ранение правого глаза. Очень пострадали кисти рук. Подключенного к аппарату ИВЛ, 46-летнего сержанта ВСУ сразу же доставили в больницу Мечникова, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
«Тяжелое ранение, обстоятельств не помнит. По данным меддокументации - минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Кровопотеря, крайне тяжелый. В Мариуполе в госпитале его состояние временно удалось стабилизировать. Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца», - написал на своей странице в Facebook главврач больницы имени Мечникова. - Сергей Рыженко, - В операционной боец провел всю ночь. Ночь, длинною в жизнь! И вот утром, в 8:00, он задышал сам. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправиться. Вся Украина тем временем тихонько за него молится"

Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 224
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БУБОЧКА УСТАЛ, НЕ ЗНАЕТ УЖЕ ЗА ЧТО ХВАТАТСЯ....
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На это ещё "молодой" Лукашенко жаловался "Только взялся за яйца, молоко пропало"...
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Заявление выглядит неадекватным:

"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.

Источник: https://censor.net.ua/n3169215

Беспилотник взорвался в воздухе?, на земле? или он что-то, что взорвалось уже на земле, сбросил на наши позиции?
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А бубочці до лампочки. Він зареєструвався на всесвітньому економічному форумі в Давосі, скоро летить.
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Алла,
В последнее время все(!) заявления «штаба» - неадекватны=>враньё на враньё и враньём погоняет.........
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Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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Сбить летящую муху из винтовки

В 2010 году бундесвер принял решение о приобретении системы ближней защиты NBS C-RAM или MANTIS («Богомол»), предназначенной в первую очередь для обороны полевых лагерей от террористических атак с использованием неуправляемых ракет, минометов, и снарядов.
База - 35 мм пушка
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Alex Rozhenko
А фамилии будут? А то вдруг это обычный вброс от Корчинского, наподобие того что Зеленский летал самолетом в Москву. По тактике "не подтвердится - ну и ладно, давай следующую зраду, осадочек то остался".
09.01.2020 23:01
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Вчера эта мокша и любитель зе рассказывал
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Одужуйте, захисники. Зараз до вас нікому немає діла, влада іншими справа займається, вона - відпочиває від відпочинку.
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А как же обицянка Янелоха Оманского "нада проста перестать стрелять" Трьох українських військових поранено через вибух безпілотника бойовиків на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2059
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Выздоровления нашим воинам!Каждая потеря -вина командования.Потому и скрывают потери.Не работают над ошибками.И Патриоты -тоже.Израиль помимо Железного купола начал применять лазерное оружие против снарядов и беспилотников.Его разместят на границе с Газой.А чем мы можем похвастаться? Прошло 5,.5 года от начала оккупации.Где наши доробки?.Возможно и нам можно применять зенитные снаряды с управляемым подрывом,когда беспилотник просто превращается в решето?Американцы грохнули иранца точно в глаз. осталось только печатка на руке для идентификации.
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Короче - с Новым Годом, ***** *****вич, счастья, здоровья и успехов во все начинаниях!
Подпись - Зебил Ослович Оманский............
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