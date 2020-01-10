 Трое украинских военных ранены из-за взрыва беспилотника боевиков на Донбассе, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.
"По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - сказано в сообщении.
Факт ранения троих военнослужащих подтвердили после выяснения всех обстоятельств происшествия.
"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.
Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб
Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями
Це при барыге были потери...
Просто надо перестать стрелять...и отойти до Львова!
а сейчас расписываются что не будут открывать огонь
;Дайтє бубачкє 100 днєй;?
Вчора 9 січня загинув воїн . Він був вкрай важко поранений в районі Красногорівки, фронтові медики довезли його до стабілізаційного пункту лікарні, госпітальні лікарі намагалися реанімувати молодого героя, але...
Вчора в районі Павлополя поранений боєць, виконувавший бойове завдання.
Над Широкіно вчора літали ворожі квадрокоптири, один з них знизився і зкинув вибуховий пристрій, важкопоранений сержант і два бійця отримали контузії .
9 січня один герой загинув за Україну і чотирьох поранено !!!!!
#Війна
«Тяжелое ранение, обстоятельств не помнит. По данным меддокументации - минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Кровопотеря, крайне тяжелый. В Мариуполе в госпитале его состояние временно удалось стабилизировать. Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца», - написал на своей странице в Facebook главврач больницы имени Мечникова. - Сергей Рыженко, - В операционной боец провел всю ночь. Ночь, длинною в жизнь! И вот утром, в 8:00, он задышал сам. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправиться. Вся Украина тем временем тихонько за него молится"
"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.
Источник: https://censor.net.ua/n3169215
Беспилотник взорвался в воздухе?, на земле? или он что-то, что взорвалось уже на земле, сбросил на наши позиции?
В последнее время все(!) заявления «штаба» - неадекватны=>враньё на враньё и враньём погоняет.........
В 2010 году бундесвер принял решение о приобретении системы ближней защиты NBS C-RAM или MANTIS («Богомол»), предназначенной в первую очередь для обороны полевых лагерей от террористических атак с использованием неуправляемых ракет, минометов, и снарядов.
База - 35 мм пушка
А фамилии будут? А то вдруг это обычный вброс от Корчинского, наподобие того что Зеленский летал самолетом в Москву. По тактике "не подтвердится - ну и ладно, давай следующую зраду, осадочек то остался".
09.01.2020 23:01
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Вчера эта мокша и любитель зе рассказывал
Подпись - Зебил Ослович Оманский............