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 Политика Украины, Общество
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Все про:конкурс (829) ГБР (837)

 Конкурс на должности замглавы ГБР пройдет при участии международных наблюдателей

По приглашению врио Директора ГБР Ирины Венедиктовой сегодня в заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы Консультативной миссии Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием дел Майдана.

Кроме того, обсуждалось проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169212
 
 
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безнадежное это дело...из этого роя уже ничо не получится.
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Вот интересно - первый зам и просто зам будут любителями: "Майбахов", дорогих часов, "хатынок" в тройку этажей среди природы чудной, как родной так и экзотической и т.д. ???? Судя по тому, что Президент на велосипеде ездит только в кинофильме для "заманухи" электората, такая вероятность развития событий более чем реальна...
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Из тех приближенных, которые успели впрыгнуть в нарисованный подругой Портонова Венедиктовой празднично-выходной период с 30 декабря по 3 января с пакетами документов?
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документи на конкурс подали тільки ті, кого хотіли призначити; не більше, і не менше.
Інші - не встигли зібрати довідок. А, якщо встигли - то їх не прийняли "через недоліки".
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международных наблюдателей из днр и лнр
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