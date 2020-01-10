 Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после оккупации Крыма

"Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около $82,1 млн 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после оккупации полуострова Россией весной 2014 года", - говорится в сообщении, опубликованном ресурсом в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сообщается, что два соответствующих судебных решения были опубликованы в четверг – суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. К примеру, в одной из апелляций Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма. Также Москва назвала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между Правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно этому документу, Украина и РФ не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.
Ресурс отмечает, что в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге за возмещением убытков обратились 12 украинских компаний, в частности "Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы, поэтому разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.
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5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.