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 Тела погибших в крушении самолета МАУ в Тегеране отправлены на анализ ДНК, - Иран

Тела жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране отправлены в лабораторию на анализ ДНК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "CNN", об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По его словам, тела жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для анализа ДНК.

Али Абедзаде добавил, что части украинского самолета были извлечены с места крушения и увезены для расследования.

"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета и расследования причин крушения", - сказал Абедзаде.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169205
 
 
 Топ комментарии
 
А шрапнель с тел уже извлекли?
Бо наш ОМанский гастралер этого не переживет...
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Вже чекаю як зелені будуть переконувати, що лише комісія створена Іраном має право щось розслідувати, а канадійці ніхто і звати їх ніяк. А Зе особисто домовився, щоб наших спеців пустили в Іран, тож лише нам можна вірити.
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А шрапнель с тел уже извлекли?
Бо наш ОМанский гастралер этого не переживет...
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Єрмак і Зеля мають шанс вислужитись перед Х**лом:


"В четверг, 9 января, в зоне проведения ООС на Донбассе был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который подозревается в сотрудничестве с боевиками и мог быть причастен к катастрофе самолета MH-17." - https://apostrophe.ua/news/society/2020-01-10/na-donbasse-zaderzhali-boevika-prichastnogo-k-katastrofe-mh17-opublikovany-foto/185180
Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран - Цензор.НЕТ 3663
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Зеленая сопливая жаба его отпустит, не переживайте.
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Вже чекаю як зелені будуть переконувати, що лише комісія створена Іраном має право щось розслідувати, а канадійці ніхто і звати їх ніяк. А Зе особисто домовився, щоб наших спеців пустили в Іран, тож лише нам можна вірити.
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Тобто комісію Авакова просто послали ...
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Коломойскому из бюджета возместят потерю Боинга.
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і іранцям вартість збитої літаком ракети ще не забудьте.
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ирано-кацапы учтут опыт мн17 и стирильно обработают тела.... .
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Германская авиакомпания Lufthansa в пятницу объявила об отмене всех своих рейсов в Тегеран до 20 января включительно в связи с "неопределенной ситуацией" в сфере безопасности воздушного пространства над иранской столицей.
В заявлении компании говорится, что речь идёт о мере предосторожности. Решение о том, возобновятся ли рейсы в столицу Ирана, будет принято позднее с учётом обстоятельств.
О решении было объявлено на следующий день после того, как ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке США и других стран, а затем и лидеры Канады и Великобритании заявили о том, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, предположительно был сбит иранской ракетой.
Вечером в четверг, в считаные минуты после того, как появились сообщения о ракете и видео её предполагаемого попадания в самолёт, лайнер Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, развернулся над Румынией и вернулся в Германию. - https://www.svoboda.org/a/30370323.html
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"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета и расследования причин крушения", - сказал Абедзаде. Источник: https://censor.net.ua/n3169205
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А висновки будуть ті, які потрібні іранцям Тіла загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані направлено на аналіз ДНК, - Іран - Цензор.НЕТ 5892
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