 Тела погибших в крушении самолета МАУ в Тегеране отправлены на анализ ДНК, - Иран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "CNN", об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По его словам, тела жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для анализа ДНК.

Али Абедзаде добавил, что части украинского самолета были извлечены с места крушения и увезены для расследования.

"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета и расследования причин крушения", - сказал Абедзаде.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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