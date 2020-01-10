 Крушение самолета в Иране не должно быть политизировано, - Фриз настаивает на создании международной следственной комиссии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила народный депутат Ирина Фриз.

"Мне не нравится, что происходит политизация этой трагедии. Украина должна настаивать на образовании международной комиссии, к которой будут привлечены украинские представители. Мы являемся субъектом этого процесса. Наш самолет потерпел катастрофу и мы имеем право знать все, что происходит и делается следственной комиссией", - подчеркнула нардеп.

Фриз отметила, что почти сразу от Ирана было сообщение, что это технические проблемы самолета, затем оно было опровергнуто. Затем последовали сообщения от представителей Ирана о повреждении черных ящиков и о невозможности их расшифровки.

По ее словам, не исключено, что командир экипажа подавал сигналы "SOS" после того, как на самолет, с точки зрения Фриз, было внешнее воздействие.

Кроме этого, Фриз отметила, что для Украины недопустима возможность передачи черных ящиков России для проведения экспертизы.

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"Представители Ирана заявили о том, что они готовы передать черные ящики какой-то другой стороне, меня это тоже волнует. Потому что другая сторона, которая имеет возможность расшифровать черные ящики может быть любая, например, Россия. Мы должны настаивать на создании международной комиссии при участии США, Канады, Швеции и Украины. Мы имеем право знать обо всем что произошло с нашим самолетом", - сказала нардеп.

Фриз подчеркнула, что команда Зеленского должна была предупредить украинских граждан об опасности нахождения на территории Ирана, Ирака и Персидского залива.

"После ликвидации генерала Сулеймани, украинская власть должна была предупредить граждан Украины и авиа-перевозчиков о том, что нежелательно посещать этот район из-за угрозы жизни и высокого уровня опасности. Этого не было сделано. Это ложится на плечи нашей власти, как ответственность за несвоевременность сообщения об опасности посещения этого района", - отметила Фриз.

Нардеп выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что надеется на установление причин этой катастрофы и виновных.

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