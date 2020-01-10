 Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Около 11:30 в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: сайт полиции

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.