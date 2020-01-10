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 Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция. ФОТО

Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Около 11:30 в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

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Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169195
 
 
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скорее всего. бухнули какой-то дряни и окочурились.
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Дети подземелья ,может в год крысы не поделили с последними сферы влияния ... Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция - Цензор.НЕТ 1985
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Несчастный случай? Хотя больше похоже на суицид...
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... и даже легко догадаться, за кого голосовали Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция - Цензор.НЕТ 1951
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Зебобики поняли, что Вован Оманский надул их и начали кончать суицидом
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или технический спирт или наркота передоз.
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