 На Ивано-Франковщине умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета Чекурак

Об этом сообщил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук "Украинской правде".
По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть.
Напомним, ранее двое бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.
Нету тела, нету дела?