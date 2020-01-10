 На Ивано-Франковщине умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета Чекурак

Об этом сообщил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук "Украинской правде".

По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть.

Напомним, ранее двое бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

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