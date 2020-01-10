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 На Ивано-Франковщине умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета Чекурак

В Ивано-Франковской области умер пострадавший Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенко якобы совершили неудачное покушение.

Об этом сообщил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук "Украинской правде".

По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть.

Напомним, ранее двое бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169194
 
 
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Подчищают хвосты, чтобы не разговорился об устроенной с его участием подставе ветеранов АТО.
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Заметают следы Аваковсые псы.Нет человека, нет дела
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У волонтеров алиби есть, а что насчет аваковских башибузуков?
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У них тоже алиби - забыли поверить линейку для измерения роста...
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Самое время патриотам заняться подозрительной смертью потерпевшего.Пока подозреваемые патритоты томятся в украинских застенках и подвергаются невыносимым пыткам.
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