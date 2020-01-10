 Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до двух лет, - Иран

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "AP", об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

"Хасан Резаифар, глава иранской следственной группы, сказал, что восстановление данных с бортовых самописцев черного ящика может занять более месяца и что все расследование может продлиться до следующего года", - сообщает издание.

Он также сказал, что Иран может обратиться за помощью к международным экспертам, если не сможет расшифровать записи с черных ящиков.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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