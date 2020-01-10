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 Происшествия, За рубежом
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 Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до двух лет, - Иран

Хасан Резаифар, глава иранской следственной группы, сказал, что расследование авиакатастрофы Boeing-737 может длиться до двух лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "AP", об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

"Хасан Резаифар, глава иранской следственной группы, сказал, что восстановление данных с бортовых самописцев черного ящика может занять более месяца и что все расследование может продлиться до следующего года", - сообщает издание.

Он также сказал, что Иран может обратиться за помощью к международным экспертам, если не сможет расшифровать записи с черных ящиков.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169189
 
 
 Топ комментарии
 
тут другое кто игарьвалеричу будет возмещать убытки Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до следующего года, - Иран - Цензор.НЕТ 5914 вот в чем вопрос
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А почему не 20 лет ??? Угробили твари людей и дурака включают
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А какая разница 2 года или 20 лет. (с) Бубочка Оманская
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Вони заручились підтримкою 73,22 % електорату насєлєнія України.
Від упоротих малоросів, до хохлопатріотів.
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Чесно кажучи, нічого не можна вдіяти - цей яд треба випити до дна і або померти або виробити імунітет. Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 2041
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Щоб лікувати соціальну хворобу, треба знати анамнез.
Але так, щоб це було невідомо, соціальним збудникам раку.
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Её реально нет. И это счастье для Украины. У неё появился шанс.
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Соси рошенку молча🍬
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А тобі до вподоби сосатєльниє путінки...
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И эта фраза - все, на что способен мозг зебила? Да, Король Осел и его сторонники.
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не переживайте продадут а потом в 5-10 раз поднімут налог на землю - і те кто купіт не рад будет
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Зеленский проглотит это? самолет явно сбили, погибли люди, иран нагло тормозит расследование..
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НЕ ліцо, а "жидовскій морда"! До євреїв не має відношення!
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тут другое кто игарьвалеричу будет возмещать убытки вот в чем вопрос
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игарьвалерич отримає страховку + погасять лізинг
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Ничего, судя по тому, как Иран пытается спрятать концы в воду, выводы уже можно сделать.
Собственно, некоторые страны уже их сделали.
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о, камісія там застряла надовго - пора ікспєрам обзаводіца жильйом, сємьямі, скотіной, огородамі по мєсту
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"Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до следующего года,"
***
По якому календарю?
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Вы ещё рашку подключите,тогда сравним по длительности с делом об убийстве Кенеди.
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технично уходят в отказ..."чтобы да так нет".
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) вспомнились предыдущие камменты, шо такое простое дело будет раскрыто в кратчайшие сроки.
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шо паРаша шо Иран - два сапога пара. будут тянуть до последнего
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Да некоторые вон 6 лет че то расследуют и никак не закончат
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Уже расследовали, готовят лавочки в суде.
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Преступники будут расследовать свое преступление?
Как мило)))
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по календарю индейцев майяяя)) а где зелох42 делся? самолёт уже бульдозером сгребли и на чермет отправили, оно хоть сиранёт шото? по поводу цветмета? а то так всё на переплавку и пойдёт и потом беня засерчает прийдется с казны новый боинг покупать.
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читая коментарии украинцев понимаешь на сколько у их братьев кацапов крепостной менталитет Розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані може тривати до двох років, - Іран - Цензор.НЕТ 6833 украинцы смелые и свободные люди в мире и с хорошим чувством юмора !
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Одна поправка - расєянє не браття Українцям, просто сусіди з фіноугорським минулим з претензієй на Київську Русь
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«Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни Источник: https://censor.net.ua/n3169189»

Напомнім, Боїнг 737, рейс PS752 разбілся після ураження його зенітною ракетою російского комплексу ТОР.
І помнім це завжди.
Як і Боїнг рейс МН-17.
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Іранські брехунці -

" Сегодняшние устройства выпускаются в соответствии с международным стандартом TSO-C124, предусматривающем сохранность данных при 30 минутах полного охвата огнем и ударных перегрузках 3 400 G в течение 6 мс. Сегодняшние накопители могут без риска утраты информации лежать на глубине 6000 м в течение месяца и выдерживать статические перегрузки более 2 т в течение 5 минут."
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получаем удовольствие всей базой НАТО читая коменты
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Занадто великий термін хочуть ублюдки чалмисні. Прилетять їм томагавки набагато раніше. Бог пошле, ненавмисно, звісно. Хтось не ту кнопку натисне, здуру. А ми потім помолимось.
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Які неповоротливі. Наш уже заявив, що версія збиття ракетою, то неправда. А ті ще там щось два роки хочуть мутити.
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Ага. Лишь бы не обьявлять Ирану войну и не вводить санкции, Все потому что многие европейские страны имеют свои нефтяные вышки в Иране и боятся попасть под санкции.
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Нечего там расследовать. Вот на Цензоре уже всем все ясно.
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Нужно заметить, что подтвердили ракетный удар по самолёту только США. Все остальные - это или их сателиты, или ближайшие союзники. Так что они не в счёт.

Хотя по обывательски выходит именно ракетный обстрел. Но это по-кухонному.
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Знакомая песня..., "а к тому времени или ишак сдохнет, или эмир умрет"...
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ну хоть соевая моль довольна ,есть повод денег заработать
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2 года- не так и много. Донецкий "Боинг" уже 6-й год расследуют и конца-края не видно.
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