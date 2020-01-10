 Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №1155.

Согласно документу, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя - 86 445 грн, начальника департамента - 40 341 грн., для прокурора - 28 815 грн.

Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн.

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Как сообщалось ранее, с 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%).

У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.