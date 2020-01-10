 Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №1155.
Согласно документу, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя - 86 445 грн, начальника департамента - 40 341 грн., для прокурора - 28 815 грн.
Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн.
Как сообщалось ранее, с 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%).
У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.
🤔
Но пока что ещё рвут попку за своего клоуна.
Потому что, если признать объективную реальность, что Зеленский их тупо развел как лохов, это значит признать себя идиотами, а значит прозвище "зебилы" порохоботы им дали абсолютно обоснованно. Признание этого факта для зебилов очень неприемлемо, потому что зебилы это как правило инфантильная и неумная часть общества. Немалая часть зебилов вообще находится в возрасте полового созревания 18-21 год, остальные психологически инфантильные люди, с низким умственными способностями и высокой степенью доверчивости.
Поэтому им гораздо легче продолжать обманываться, продолжать пребывать в сказке про Голобородько, потому что им так комфортнее и плевать им на реальность.
Моему свёкору принесли пенсию сегодня. На 300 гривен меньше. Сократили субсидию. Причины неясны.
Это - всё что вы должны знать о системе правосудия в Украине...