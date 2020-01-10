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Все про:ГПУ (9584) зарплата (1963) Кабмин (11489) правоохранительные органы (778) Рябошапка Руслан (249)

 Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн. ДОКУМЕНТ

Правительство повысило оклад Генерального прокурора до 93 648 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №1155.

Согласно документу, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя - 86 445 грн, начальника департамента - 40 341 грн., для прокурора - 28 815 грн.

Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в следующем году вырастет на 10%, - Милованов

Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн 01
Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн 02
Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн 03

Как сообщалось ранее, с 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%).

У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.

Источник: https://censor.net.ua/n3169188
 
   
 Топ комментарии
 
Ну що вчителі? Збулась ваша мрія? Ви зробили це разом. Кабмин повысил зарплату Рябошапке до 93,6 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3993
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За що? Розкрив вбивства Майданівців мабуть?
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У нього не шапка, у нього кіпа, і диплом недержавного зразка від Міжнародного Соломонова університету.
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За що? Розкрив вбивства Майданівців мабуть?
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Закрив. Нема лєла більше, бо "тєла" повідпускали. Правда, не розумію чому це все повинен оплачувати український б'юджет.
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Ну що вчителі? Збулась ваша мрія? Ви зробили це разом.
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Таки епоха бідности скінчилася. Для цього ямновєльможного пана - то точно.
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За успешные результаты работы (за успешное укрывательство всех властных морд от правосудия)!!
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Логично.Почти тех же 4000, что Зеля обещал свои адептам.Чего прокурорский должен жить хуже учителей.
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Ну, 4 штуки бакинских - вообще то ни о чем.. Настоящий профит от этой должности в ведомости не указывают
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Гробошапка в ажуре, а Вася, дворник - ему завидует, хотя работает с крепчей продуктивностью.
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Ітак, будемо підвищувати зарплати в Україні! Почнемо з генпрокурора. Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 6973
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за что такая зарплата? зеленский идет по пути коррупции, вранья и поросенка))
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Малувато. Слугам народу треба платити хоча б по 500 000$ на місяць. Вони ж і ночей не досипають, все з корупцією та кумівством борються, від російського агресора свій народ захищають.
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Будем считать, что профессия учителя была переименована в профессию генерального прокурора. Теперь каждый учитель может считать себя прокурором. Генеральным.
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Дубинский при бабле, Лещенко при бабле, Мустафа при бабле, Рябошапка при бабле. Зебилы - у разбитого корыта Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 5030
Но пока что ещё рвут попку за своего клоуна.
Потому что, если признать объективную реальность, что Зеленский их тупо развел как лохов, это значит признать себя идиотами, а значит прозвище "зебилы" порохоботы им дали абсолютно обоснованно. Признание этого факта для зебилов очень неприемлемо, потому что зебилы это как правило инфантильная и неумная часть общества. Немалая часть зебилов вообще находится в возрасте полового созревания 18-21 год, остальные психологически инфантильные люди, с низким умственными способностями и высокой степенью доверчивости.
Поэтому им гораздо легче продолжать обманываться, продолжать пребывать в сказке про Голобородько, потому что им так комфортнее и плевать им на реальность.
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Везёт человеку...
Моему свёкору принесли пенсию сегодня. На 300 гривен меньше. Сократили субсидию. Причины неясны.
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Ну а як же він же прокурорів на процесі поміняв,а самих беркутівців,які розстріляли Небесну сотню відав (обміняв) РФ. Тепер йому треба підняти зарплату.
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Я так понимаю, это только начало. ДАЛІ БУДЕ
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А как поживают "Бриллиантовые прокуроры"? Всё ещё на свободе?
Это - всё что вы должны знать о системе правосудия в Украине...
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