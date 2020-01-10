 "Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране.
"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета. Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - отметил член межведомственной комиссии.
По его словам украинским специалистам до сих пор не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов. Нет пассажирских кресел.
"Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия", - резюмиорвал источник "Цензор.НЕТ".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Тут вопрос к нашему ОМАНСКОМУ гастралеру!
На кой эта прокладка Мойшина страну позорит на весь мир?
Трамп(з даних власної розвідки) заявив про два пуски ракети.
Звук на Відео був один.
ВИСНОВОК -КАсАПИ ОБІСРАЛИСЬ ВСЕ ОДНО..Навіть для рейсового Боїнга їм потрібно аж дві ракети...
понимают они все, в отличие ЗЕмоники
Як довести, наприклад, характер вибуху, якщо на фрагментах корпусу вже зараз можуть бути нові пошкодження, завдані бульдозером?
Просто..На обшивці повинні бути пошкодження від уламків ракети.
Разведка США имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Канады имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Великобритании имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Австралии имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Абсолютно точно это было доведено до сведения Зеленского еще вчера днем. Это международные взаимоотношения, так что тут работает именно международный протокол. Они ему сообщили. Вчера днем.
Сегодня он говорит о том, что не все так однозначно. Это еще говорит Иран и Россия.
Выводы? А вывод тут очень грустный - в первой же действительно критической ситуации наш новый "поплыл" и пошёл в фарватере России. Не было советников, не было министров, не было разведки, не было анализа. Кто в Куршавеле, кто в Дубаи, кто в Италии.
Россия это увидела. Россия это учтет.
Юрий Бирюков
----------------------
С удивлением листаю ленты голосовавших за самого великого политика современности. Там в подавляющем большинстве рецепты холодца из кабаньих ног, колядки и размышления о бренности бытия в свете трудоустройства. Рядовое ведь событие произошло - премьер министр Канады заявил, что граждане Канады и Украины убиты оружием РФ, которое доставили в обход санкций. И в 2006 году Рособоронэкспорт первые санкции на пол шишки за это получил. С формулировкой "за вклад в создание оружия массового поражения". Железный повод для жестких заявлений АП и пожара в лентах. Но и там тихо и тут тихо. У меча кугутизма два острия. И одно из них ты.
Кирилл Данильченко
Сделать заявление, потребовать в телефонном разговоре объяснений и тд.
Но в слове президент Зе нет, Зе есть в слове преЗерватив.
звідки вимога такої реакції ?
Как-же-нам-Вас-не-хватало
Дали специалистам "поработать"? )))
Ну все, теперь ждите их "вьіводов" )))
Зебіли все-одно не вкурять. А нам - просто зайвий доказ... Давно знаємо.
На фоні Прапора США, як і треба . Прем"єр Канади робить заяву ...Лист кленовий на всю студію !Виходить наш Женя Лукашин (добре , хоч водолазку змінив )- ні Прапору , ні Герба -ні че го !
Соромно ...