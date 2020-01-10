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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 "Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины

Детали самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ продолжают сгребать на месте крушения бульдозером и доставлять на площадку сбора. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране.

"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета. Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - отметил член межведомственной комиссии.

Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов, - источник в межведомственной комиссии Украины 01

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По его словам украинским специалистам до сих пор не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов. Нет пассажирских кресел.

"Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия", - резюмиорвал источник "Цензор.НЕТ".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169180
 
   
 Топ комментарии
 
да ну! не может быть!

и где реакция преЗЕдента?
где хотя бы грозный ролик на ФБ как это было на пороха.. ?
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КАКАЯ РАЗНИЦА!?)))
Дякуле ОМАНСКОМУ не до самолета...
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Своему народу пох на все это...
Тут вопрос к нашему ОМАНСКОМУ гастралеру!
На кой эта прокладка Мойшина страну позорит на весь мир?
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Факти.
Трамп(з даних власної розвідки) заявив про два пуски ракети.
Звук на Відео був один.

ВИСНОВОК -КАсАПИ ОБІСРАЛИСЬ ВСЕ ОДНО..Навіть для рейсового Боїнга їм потрібно аж дві ракети...
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Дякую, дуже дякую. Иранцы об Осла Оманского похоже не ноги вытирают, а то что, как в анекдоте, об занавеску "Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України - Цензор.НЕТ 411
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Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", ----

понимают они все, в отличие ЗЕмоники
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Курва,експерти,покажіть свою рішучість -НЕ показують -повертайтесь назад ("припиніть співпрацю")!


Як довести, наприклад, характер вибуху, якщо на фрагментах корпусу вже зараз можуть бути нові пошкодження, завдані бульдозером?

Просто..На обшивці повинні бути пошкодження від уламків ракети.
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Садись, два!

Разведка США имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Канады имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Великобритании имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Австралии имеет данные о том, что наш самолет был сбит.

Абсолютно точно это было доведено до сведения Зеленского еще вчера днем. Это международные взаимоотношения, так что тут работает именно международный протокол. Они ему сообщили. Вчера днем.

Сегодня он говорит о том, что не все так однозначно. Это еще говорит Иран и Россия.

Выводы? А вывод тут очень грустный - в первой же действительно критической ситуации наш новый "поплыл" и пошёл в фарватере России. Не было советников, не было министров, не было разведки, не было анализа. Кто в Куршавеле, кто в Дубаи, кто в Италии.

Россия это увидела. Россия это учтет.
Юрий Бирюков
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С удивлением листаю ленты голосовавших за самого великого политика современности. Там в подавляющем большинстве рецепты холодца из кабаньих ног, колядки и размышления о бренности бытия в свете трудоустройства. Рядовое ведь событие произошло - премьер министр Канады заявил, что граждане Канады и Украины убиты оружием РФ, которое доставили в обход санкций. И в 2006 году Рособоронэкспорт первые санкции на пол шишки за это получил. С формулировкой "за вклад в создание оружия массового поражения". Железный повод для жестких заявлений АП и пожара в лентах. Но и там тихо и тут тихо. У меча кугутизма два острия. И одно из них ты.
Кирилл Данильченко
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На одном из видео видно, как еще в полете от самолета отваливались части конструкции, а за 5 секунд до падения на борту произошел взрыв.
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Було дві ракети. Перед падінням була друга. Це тому зіткнення з землею не було, а палаючі рештки були розкидані по площі.
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И как на это отреагировал недопрезидент Бунша Владимир Александрович?
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Ну это было видно еще по снимкам с двигателями... Я маленько тогда приохренел от сгорнутой бульдозером кучей обломков...
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Це наш цуцик так разом з Іраном авіакатастрофу розслідує ?
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Скорее, думаю, к своей днюхе готовится -- 25 января у него. Сценарии пишет, роли учит...
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дружки кацапских фашистов.заметают следы
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Якщо на обшивці є невеликі пошкодження з краями загнутими всередину, то це пошкодження, скоріш за все, від вражаючих елементів ракети. Але якщо фрагменти обшивки складали у велику купу, то може бути і інша причина.
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Имхо: сбитый в Иране самолет -- это испытание кацапами Зеленского на ***************.
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Наверное, нормальному президенту послать на место трагедии какое то высокопоставленных лицо, к примеру зам. министра, консула и тд.
Сделать заявление, потребовать в телефонном разговоре объяснений и тд.
Но в слове президент Зе нет, Зе есть в слове преЗерватив.
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канадці послали ?

звідки вимога такої реакції ?
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Вимога такої реакції-здоровий глузд!
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Тебе эту идею кто-то подсказал или это твой личный "глузд"?
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А он и послал. Сивуху, свадебного фотографа и праститутку с о фракции Слуга народа. Все новые лица. Кого вам еще нужно?
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уся порохоботська хверма голосно верещала, коли рано вранці 8 січня до тегерану вилетіла група українських експертів. Мовляв, навіщо відправили, це небезпечно, їх можуть збити. А тут раптом - "відправити якогось високопосадовця", тобто вже можна відправляти наших представників. Вам би там домовитися про одну лінію поведінки, самі не знаєте, що хочете.
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ДА НЕ ВЖЕ?? Такого не може бути!! НАКЛЕП!!А що каже 95 квартал?? Сівохи?? Треба терміново написати гумореску, як прокляті піндоси заважають робити свою справу "грамотным и образованным"..ховати докази....А може, ТОЧНО, це українськи націоналісти заважають Зеленському бути в країні з своїми друзями, коли збивають наші мирні літаки?? Воно після цього на 8 березня теж полетить відпочивати?? чи спочатку на корпоративах у РФ засвітиться? Може вже на день закоханих у РФ рване з пропозиціямир надати зброю ще новітнішу Ірану....
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Почему так долго собирают? Мы вот спорим. Я помню, как когда сбили самолет с украинскими десантниками под Луганском за полдня все собрали, а мой знакомый говорит, что такого не может быть.
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Думаете, десантников собирали бульдозерами? Тогда сепары дали возможность ВСУ все это сделать. Мой знакомый говорит, что он служил когда-то в армии, и упал самолет. Солдат отправили собирать. Так они два месяца собирали. Разброс очень большой.
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Га-га-га , от і вилізли кацапські вуха . Тільки но по "Радіо НВ" пройшло повідомлення про заяву Ірану про те що кваліфіковані фахівці з Ірану , Росії , України і Канади будуть вивчати все і вся . І до цього вимагають від світу не займатись всякими інсинуаціями , бо ракети не було .
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так самальот упав на грядки - ото вони і загрібають, шоп наші ікспєрди бараболю не витоптали
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Что только доказывает их вину. Неужели они этого не понимают?? Не ожидала, что они такие уроды..
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Знайомі ляпи на радбезі -покажітє фак-ти...
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Читал цензор никогда тут не регистрировался,но на фоне этих событий не стерпел,порохоботы под каждой новостью про самолет усераются за своего сывочылого козла,забудьте ни когда он больше уже не будет у руля,его время ушло,на свалку!
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"Читал цензор никогда тут не регистрировался"

Как-же-нам-Вас-не-хватало
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Хто казав,що братья іранці незаслуговують повної утилізації
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Пассажиры из Канады погибли в результате ракетного удара, а экипаж и пассажиры из Украины в результате неполадок.
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так наші спєци повинні не скиглити, а складати акт, фіксіровать нарушенія при сборі тих уламків - йєсть же якісь інструкції та протоколи???
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И что нам скажут зеленые бибизянки из Квартала?
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А вони заспівають хором "Не всё так однозначно!"
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А хто ви такі, щоб вам показували -ви представники блазня!! Ідіть до нього він вам покаже як грати на міжнародній сцені!
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Ну что?
Дали специалистам "поработать"? )))
Ну все, теперь ждите их "вьіводов" )))
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Нарешті й до моєї головешки дійшло : Восток - дело тонкое )
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Земля ВАМ пухом, коллеги. Летчики не умирают,просто они улетают,НАВСЕГДА.......
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И щаз на белом коне выйдет из тени путин и скажет, мол, можем договориться с иранскими товарищами, поспособствовать, так сказать, чтобы открыли доступ, показали и т.д., и расшифровать чёрные ящички... в Москве.
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Вчора тут хтось жартував,що бульдозером чорні скриньки пошкодили.А виявилось,що то і не жарт...Ну зовсім не паляться іранці,"співпрацюють",аж гай шумить.Тільки з ким?Явно,що не з Україною.
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То може досить соплі жувати, а приймати відповідні дії? Де адекватна реакція країни на подібне нахабство? Об нас ноги витирають чучмеки, чи ні?! Думати?..
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Поняли что происходит? Как только версия Ирана о технических неполадках распалась и появились доказательства причастности Ирана и русских тварей к совершению умышленного террористического акта по отношению к гражданскому воздушному судну - начали уничтожать все улики и доказательства!
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зваж: і знищують з-за якщо не співучасті, то з-за мовчанки бубочки
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Если торчок Зеленский и дальше будет мять яхонты, мямлить что-то невнятно -значит он находится под абсолютным влиянием нашего врага (кацапов) через их агентов - Ермака, Богдана, Шефиров, Миндича, Баканова ,Смирнова и т.д.
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для кого ти це написав?

Зебіли все-одно не вкурять. А нам - просто зайвий доказ... Давно знаємо.
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Це вже давно(місяці чотири) зрозуміло, що Зєля - ворог.
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О!!!! Сколько тут порохоботского отребья собралось!! Катастрофы любите обсуждать, дебилы?
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Іранці випадково збили пасажирський літак України зенитними ракетами а тепер замітають сліди як навіжені але відповісти їм прийдеться

"Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України - Цензор.НЕТ 9929
"Уламки літака згрібають бульдозерами, нам не показують кабіну пілотів" - джерело в міжвідомчій комісії України - Цензор.НЕТ 9630
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Я вам ще більше розкажу ! На "главній "ЦН од ранку "світився , аж палав "Дональд Трамп .
На фоні Прапора США, як і треба . Прем"єр Канади робить заяву ...Лист кленовий на всю студію !Виходить наш Женя Лукашин (добре , хоч водолазку змінив )- ні Прапору , ні Герба -ні че го !
Соромно ...
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