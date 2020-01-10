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Все про:апелляция (460) арест (9924) Антоненко Андрей (58)

 Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом (обновлено)

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию на меру пресечения музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

"Решение следственного судьи Печерского района Киева, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Антоненко и примененную к Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника Галенченко оставить без удовлетворения. Ходатайства о взятии Антоненко на поруки оставить без удовлетворения. Решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит", - огласили судьи.

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Данное решение суда присутствующие в зале встретили криками "Ганьба!", "Продажные судьи!".

Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169179
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, он же в Беркуте не служил, и небесную сотню не расстреливал, такому место только в СИЗО
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Чем дольше продержат ребят за решеткой, тем труднее потом придется обьясняться Авакову и Зеленскому, но это будет потом...
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Который? Аваков или Зеленский? А почему не оба?
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Ну, он же в Беркуте не служил, и небесную сотню не расстреливал, такому место только в СИЗО
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Добавлю, что он и на следственный эксперимент болт забил...думал, все ему поверят на слово? Не угадал!
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Чем дольше продержат ребят за решеткой, тем труднее потом придется обьясняться Авакову и Зеленскому, но это будет потом...
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Тут ключове все-таки не ПОТІМ, а БУДЕ. Буде обов'язково БУДЕ!
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Нічого вони пояснювати не будуть, вони просто сфальшують матеріали справи і невинний буде сидіти. Хіба Вам не видно, як якісь там особи (аноніми) звертаються в нацраду для закриття каналу "Прямий", як наклепи ідуть на Звіробій, та інше. Таких відшукати, як два пальці. Просто на брифінгу їх назначили винними, то ж ті і стараються, ніхто не хоче бути звільненим.
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Yes! Dopeless‏ @_dopeless 1 час назад

Якщо б Аваков сказав, що літак збили українські волонтери - Зеленський подякував би за розслідування та наказав затримати вбивць.
А якщо США, ВБ, Канада та Австралія кажуть, що літак збив дружній Росії Іран - тут нівсьотакадназначна, і взагалі вашідаказатільстванідаказатільства.
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Который? Аваков или Зеленский? А почему не оба?
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Ты про быдло, голосовавшее за зеленского?
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іван-дурачок, Евгений 89b7971a - по класифікації зебілів належить до "порохоботів".
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Ти розбийнык, вир та негиднык и повынен буты покараный будь що!!!
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рогатий, це ти про авакяна-рюкзакова??
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Ну конечно же!!!!! Наверняка он себе ноги удлинил!!!!! Или эксперта подкупил еще несколько лет назад!!!!!
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Если ти аткажешся , ани тебя зережут . Шютка
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Треба було під час революції алею суддів зробити-повішених, бавились демократії,так що тепер жріть що є
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Нынешний апелляционный суд готовит себе приговор и очень скоро. Столбы для приговора "судьям" уже готовы
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Нічого не буде.

Україну знищать підл і тихцем.
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ЕСПЧ Оправдает Антоненко и других подозреваемых в бомбизьме .Как исключительный случай можно в Беларусь выдать.Там Суд посправедливей нашего будет и приговор при
водится в исполнение мгновенно.
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так не бывает в демократической стране... и это только потому, что президент на брифинге брякнул, что поймали преступников, а кто-то просто решил выслужится..., это какой-то трэш и сюр...
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Главная проблема Украины - Зеленский!Такого некомпетентного и брехливого еще не было!Но подозреваю,что он еще и предатель,как и Янек!И зачем такое испытание нашему народу?
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Генпрокурору, его замам и прочим нахлебникам резко повысили оклады!
Совпадение? Не думаю......
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Це не судді,а продажні,тупі,брехливі падлюги!Усі вони рано,чи пізно, будуть тікати з Украіни,і розумію,що це буде дуже скоро.Іх единий шлях до па-раші,там все гівно сидить,так ,як Западний шлях закритий,для ціеі пиндоти.
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Ну що я казав? Зєлю геть! Раніше почнем - раніше дострокові.
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Зебіли перетворюють країну в помийку.
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Им некуда отступать.
Позади только Ростов.
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якраз в Ростові - запасний аеродром.... Хіба що, там - заградотряд.
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Да нужен он там кому ?.. Провалившиеся агенты никому не нужны.
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Это случайно не ты виноват что Австралия горит? бо твой пердак мог быть причиной пожаров
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Тебе, кстати, тоже некуда бежать, как и им.
После плоской шуточки о Бабьем Яре, Зеля в Израиле будет persona non grata. Tолько полные кретины, типа его кураторов, могли такое нашептать ему в наушничек.
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Я думаю, що то його особистий "креатив".
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"Суддів" київської апелячки можна включати в списки на обмін із сєпарами на наших полонених.
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Ну да...важно, что убиц из беркута отпустили... Честно? Киндерсюрприз задрал не тем что он хуже пороха...а тем, что такой же... А от него ждали не этого... Брехло! Аферист на доверии!
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Зеля намного, в сотни раз хуже Пороха. Такого тупого, трусливого, лживого ...идера у нас еще не было.
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Убийцы 6 лет сидели в сизо, но так ни кто ничего из петьдриных друзей и не доказал. Смех просто
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ну головне знати хфамілії ціх суддів, а народ розбереться що до чого...
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Тільки що виступала Звіробій і розповідала, як її визвали на допит і вона побачила, що за нею їздить 2 автобуса переповінені "спецами". А слідчий знову тільки допитав. Нас би порозганяли, якби ми один протокол за місяць допиту робили. Якщо слідчий визвав, то допитай, зроби "предяву", якщо вона є, винеси постанову про підписку, чи що там ще в голові і т.п. А навіщо одну дівчинку місяцями мурижити і нічого не робити? Одна дівчинка Надюха висловлювалася когось знищити і привезла цілий автобус мін і міномети і по теліку втирає... То ж вона хотіла порохоботів знищити, а ця щось там сказала на діючого і ніяких підтвержень її умислу, просто "голий умисел" і більше нічого. Дільничий з одним місяцем стажу розбереться і відмовить у порушенні справи, чи спише заяву в "товарищ урна". А тут спец слідчі, спец прокурори за кошти платників податків. А де терористи? Де вбивці? А вони вже в росії. То де ж справедливість?

СЛАВА ПАНІ ЗВІРОБІЙ
Наша пані Звіробій
Змушена давати бій
«Слугам», що її пресують
На передову ж пасують.
«Голий умисел» дівчини
Дали справу без причини
Допитали в ДБР
З малоросів, чи бандер?
Два автобуси «спеців»
Поліцейських мудреців
Днями за нею гасають
Всіх АТОшників лякають.
Бо ті мають всі мовчати
А державу «іншим» здати
Де ж були оці «герої»
Як встали дівки до зброї?
Та країну захищали
На Донбас самі рушали
Воювали за свій кошт,
Щоб отримати арешт?
Хто цю дівчину злякався?
Добре, що хоча не всцявся
А то буде всім мороки
Лікувати їх пороки.
10.01.2010 р.
Анатолій Березенскький
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ветерану-терпения и воли.
гибридный петевовин судья должен ответить по-полной.
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В Беларуси двум братья, убившим учительницу и поджёгшим её дом, дали расстрел.Сегодня.Завтра расстреляют.
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