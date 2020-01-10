 Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
"Решение следственного судьи Печерского района Киева, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Антоненко и примененную к Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника Галенченко оставить без удовлетворения. Ходатайства о взятии Антоненко на поруки оставить без удовлетворения. Решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит", - огласили судьи.
Данное решение суда присутствующие в зале встретили криками "Ганьба!", "Продажные судьи!".
Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Якщо б Аваков сказав, що літак збили українські волонтери - Зеленський подякував би за розслідування та наказав затримати вбивць.
А якщо США, ВБ, Канада та Австралія кажуть, що літак збив дружній Росії Іран - тут нівсьотакадназначна, і взагалі вашідаказатільстванідаказатільства.
Україну знищать підл і тихцем.
водится в исполнение мгновенно.
Совпадение? Не думаю......
Позади только Ростов.
После плоской шуточки о Бабьем Яре, Зеля в Израиле будет persona non grata. Tолько полные кретины, типа его кураторов, могли такое нашептать ему в наушничек.
СЛАВА ПАНІ ЗВІРОБІЙ
Наша пані Звіробій
Змушена давати бій
«Слугам», що її пресують
На передову ж пасують.
«Голий умисел» дівчини
Дали справу без причини
Допитали в ДБР
З малоросів, чи бандер?
Два автобуси «спеців»
Поліцейських мудреців
Днями за нею гасають
Всіх АТОшників лякають.
Бо ті мають всі мовчати
А державу «іншим» здати
Де ж були оці «герої»
Як встали дівки до зброї?
Та країну захищали
На Донбас самі рушали
Воювали за свій кошт,
Щоб отримати арешт?
Хто цю дівчину злякався?
Добре, що хоча не всцявся
А то буде всім мороки
Лікувати їх пороки.
10.01.2010 р.
Анатолій Березенскький
гибридный петевовин судья должен ответить по-полной.