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Все про:Минобороны (6216) обстрел (8581) Марьинка (548) операция Объединенных сил (1973)

 С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Марьинки и Орехово, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, противник ночью почти час обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Марьинки.

Кроме того, вражеский обстрел такой же продолжительности был зафиксирован утром вблизи Орехово. Здесь оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

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"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3169176
 
 
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Так о чем договорились Зеленский и Путин в Париже, о транзите газа? И все?
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Если гнойник не засыхает сам,то его удаляют хирургическим путем.
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