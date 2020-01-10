 Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко.
По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Те кто запускал ракеты уже наверное эвакуированы с Ирана или ликвидированы.
Формула - Кому это выгодно , работает везде и всегда.
Почему не посадили Порошенко? Варианты ответов:
1. садить не за что, святой человек.
2. Зеленский обманул зедебилов и не борется с коррупцией потому что сам коррупционер.
3. а какая разница?
4. все варианты подходят.
Им одного-"Какая разница" уже дох@ра.
На военные ума не хватило.
"Первый ход Е2 - Е4 !!)" ці слюні Пристайка ...ні талії ні туші ...
"Первый ход Е2 - Е4 !!)" ці слюні Пристайка ...ні талії ні туші ...
Як воно не розуміє, що вже себе закопало по самі ніздрі!!!