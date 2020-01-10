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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1183) Зеленский (4220) Иран (662) Пристайко (348) Помпео (193) Квин Кристина (7)

 Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о получении руководством Украины важных данных в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко.

По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Берлин договорились о взаимодействии при расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, - Пристайко

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: Получены важные данные 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169173
 
 
 Топ комментарии
 
Дятлу будут обьяснять основы международной политики...
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касаби сліди замітають

Віталій Барабаненко‏ @baraban088 1 час назад

Пишут что Иран зачистил территорию падения "Боинга".
Бульдозеры сгребли все обломки и вывезли.

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные" - Цензор.НЕТ 3255
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Р.С. Коли друзі з інших країн питають мене, що тут відбувається, я показую це фото і пояснюю, що це - 1-й віцеспікер парламенту, який свою діяльність на посаді почав з того, що призначив собі компенсацію за те, що живе у тещі, а до цього найвидатнішим його досягненням була гра в КВН:
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биба и боба смотрели фактам в лицо, и ничего не увидели....
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...неужто Нелох Ишакович Оманский отмазал свою бородатую бабушку от американского Минюста? Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: "Отримано важливі дані" - Цензор.НЕТ 1105
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Что, США таки отследили крупную трансакцию из Москвы в Оман.
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Фінансова розвідка США, на порядки крутіша Моссада.
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В такой ситуации Иран можно шантажировать до бесконечности и заставить его идти на любые уступки. Так тонко и жестоко играть могут только иудеи Кремля и Израиля.
Те кто запускал ракеты уже наверное эвакуированы с Ирана или ликвидированы.
Формула - Кому это выгодно , работает везде и всегда.
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эта ни дело призитента вмешывацца в ход раследованея Пачиму Зиленский до сих пор малчит пра то хто сбил боинх?
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Пачему, пачему... инструкции получил в москве
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Надежда на одно, что у Янелоха будет передоз на фоне всего этого.
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неужели данные о выводе денег в офошоры беней?
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Объявляется викторина для зедебилов. Итак, вопрос.
Почему не посадили Порошенко? Варианты ответов:
1. садить не за что, святой человек.
2. Зеленский обманул зедебилов и не борется с коррупцией потому что сам коррупционер.
3. а какая разница?
4. все варианты подходят.
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Для Зебилов слишком много вариантов ответов вы предоставили.
Им одного-"Какая разница" уже дох@ра.
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Оманскму коляднику расскажут, что не хорошо колядовать спонсорам терроризма.
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Уникальность ситуации -После катастрофы, единственный кто мог общаться с Ираном это Украина, в лице Зеленскаго -оманского. Канада и США очень на это рассчитывали и очень толсто намекали. Но криворожская гнида, оно Чмо.Теперь оно Чмо не только в Украине и на Мацковии ( на отсосе газа в карман). Оно Чмо международного значения
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Помпео уже намекнул, что там была техническая неисправность (!). Иран тракторами зачищает. Наш самолет никому не нужен?
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Какое же оно - (высокотехнологичное), если не может военный борт от гражданского отличить??????!!!!!!
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Так их для гражданских и изготавливали.
На военные ума не хватило.
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Новый вид, бронебойно-зажигательная ночная.
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получили ценные данные ... что газ летит из дупла
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Пристайко виявився нікчемною фігурою . пішаком .
"Первый ход Е2 - Е4 !!)" ці слюні Пристайка ...ні талії ні туші ...
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Пристайко виявився нікчемною фігурою . пішаком .
"Первый ход Е2 - Е4 !!)" ці слюні Пристайка ...ні талії ні туші ...
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Его не допустили на переговоры даже с оманскими пастухами.
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Всетаки, що не говоріть, наш препіздент не єврей! З кожним днем переконуюсь-це просто тупий ХАХОЛ з кривим рогом, на чолі!
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Позиция Зеленского ставит Украину где-то рядом с Ираном, а не с цивилизованными западными странами. Да и в целом говорить о какой-то четкой позиции украинского государства в связи с катастрофой очень непросто. Больше государство Украина в целом пока играет по сценарию хла.
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Lidiya1407‏ @lidiya1407 46 минут назад

Як воно не розуміє, що вже себе закопало по самі ніздрі!!!
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Всю информацию по украинскому Боингу курирует..... ФСБшный смотрящий за Зеленским Ермак. На тайной встрече в Омане тоже был Ермак. У нас, судя по всему, вырисовывается новый "президент" после Бени. А зеленский - при нем. Какая разница.
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Что бы сделал минимально про украинский политик. Использовал ситуацию, учитывая, что погибли граждане многих стран, чтобы сблизить отношения, начать совместные действия с целью улучшения отношений с мировым сообществом.Что делает Зе? Оправдывает Иран. Українська гнида.
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Жиды злягались з москалями,- все как классик писал
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На форуме сплошная свинопомойка. Новость об одном, а 99,9% клиентов вообще не по теме
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Все просто не кто не хочет писать про то, как пристойко выполняет роль в получение звезды за вислюка.
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