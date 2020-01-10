 Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко.

По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Берлин договорились о взаимодействии при расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, - Пристайко

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.