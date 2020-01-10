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Все про:Собор (46) УПЦ КП (516) Филарет (496)

 Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Патриарх Филарет оповестил министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обосновываю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, - которыми исключается возможность ухудшения правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском Патриархате.

Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси - Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительной", - говорится в уведомлении Филарета к Бородянскому.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ

Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

Источник: https://censor.net.ua/n3169171
 
   
 Топ комментарии
 
Был уважаемым человеком((( уйди отдыхать в почете и уважени.. нет, оно Обиделось!!! властью перед смертью обделили. порулить напоследок новой украинской церковью не дали, значит надо постоянно все и вся обмазывать своим гавном.
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Батенька, а билетик то, тю-тю, уже прокомпостировали!!!

Иди Новинского пацалуй в сраку.
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«Отмечается, что Патриарх Филарет оповестил министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3169171»

Копія: Мацква. Путєну. Спортлото-ФСБ.
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Теперь фраза «мой папа был турецкоподданным» будет обозначать «мой папа был прихожанином ПЦУ»
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Не знаю. А вас это интересует? Гугл в помощь, если забанили, то скачайте VPN
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Філарет показав своє обличчя ворога України. Не міг переступити через гординю і насолив всім українцям вбитим, закатованим, тим що є і ще не народженим. То хто Ви є товарищ Філарет? Посібник агресора і московської церкви?
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Дедуган не привык быть на вторых ролях, вот и и усераеца. Я думаю врятле он реально какой то агент КГБ, скорее дед хотел царём стать в новой церкви, а оказалось шо он всего лишь "почётный" и по сути его на пенсию задвинули, вот и бомбонуло у ЧСВшеного дедка..
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Покаялся перед Богом и грех свой признал!
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Ещё Филарет может юридически отпетлять, рассказав, что в его возрасте у него с умом не все гладко. А подпись недееспособного недействительна
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Так тогда автоматически на пенсию раз признают юредически недееспособным, значит и все его будущие подписи тоже будут такие же недееспособные. Или шо его признают свихнутым маразматиком подпись отзовут и сразу назначат главным? Уже официально свихнутого деда??
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Не все же продажные в Украине!Это радует!
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Маразматик старый. И эти люди ещё пытаются учить остальных
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Це не чоловік (по статі), а тим більш не духовний наставник. Підпис поставив, підпис відкликав. Філарет відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7325
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Отозвать подпись, после того как её наличие сыграло свою роль - НЕЛЬЗЯ !
Наличие его подписи - дало возможность обьеденить церкви и получить томос.
Это уже СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ! И изменить его нельзя !!!!!
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Якось ще у 18-му я виписав чек на будівництво приходу,а виявилося- лгбт на гендерні туалети збирало-прийшлося відкликати не тільки підпис,а й рахунок блокувати.Неприемна процедура і все через шахраїв-добре,що вік інтернету,а не забобони середньовіччя.
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Филарет, человек с гнильцой, но в отсутствии ума и рассудка, ему не откажешь. Конечно он хотел быть патриархом в ПАТРИАРХАТЕ, а стал непонятно кем в МИТРОПОЛИИ, где митрополит, полностью управляем Варфоломеем. Филарет понимает, что кинули не только его, но и всю Украину. За этот не понятный томос, Украина отдает Варфоломею, вполне реальные, Андреевскую церковь, построенную в середине 18 века, по указу Екатерины II, придворным архитектором Бартоломео Растрелли, и церковь на Берестах, которой больше 1000 лет, где покоится, приравненный к лику святых, князь Юрий Долгорукий. Как так можно разбрасываться тем, что создавалось веками?.
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