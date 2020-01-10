 Возможно, это механические неисправности, надо докопаться до истины, - Помпео о причинах крушения самолета МАУ в Иране

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украины", об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в четверг, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что причиной крушения украинского лайнера стало попадание в него иранской ракеты класса "земля-воздух".
"Нам необходимо посмотреть, что является основной причиной этого. Возможно, это механические неисправности, но мы должны это увидеть. Если на самом деле это было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение", - сказал Помпео.
В то же время, он отметил, что необходимо очень быстро установить настоящую причину крушения.
"Мы должны докопаться до истины, и важно докопаться до истины быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам надо докопаться до истины очень-очень быстро", - отметил Помпео.
Кроме того, Помпео высказал надежду на то, что иранцы будут полностью сотрудничать с расследованием.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Бубочка за 8 месяцев уже успела много раз обделаться!
С первых же дней на посту.
У порохоботов произошло помутнение сознания.
То, что Зеленский пока очень осторожен и НЕ ухватился за версию, которую предлагают Трамп и Трюдо - это проявление мудрости. В начале сбор и анализ информации, расследование и только потом выводы.
Кстати, если информация о ракетной атаке не подтвердится, Трампа опять будут обвинять в манипулировании информацией с целью личной политической выгоды (назначить виновным Иран). Не Зеля, конечно, обвинять будет, а демократы.
Стоит ли ждать, что все обстоятельства и подробности крушения самолета будут раскрыты?
Сможет ли Зеленский заставить Иран провести тщательное расследование, с привлечением международных специалистов? Вот главные вопросы сейчас.
Ему пофик все.
Че ты обезьянничаешь если мы уже заколебались от "озабоченностей" то? или Зеля должен объявить войну, как и это надо? правда мы выгребем, так как у нас флота нету(телепень Воронченко - не в счет, и 1 боесп. БДК (Сагайдачный)+ 1 корвет "Прилуки" и пара вспомогалок)
- Макогоном
- То ми з тобов "бразерз-ін-армз"
Оглянись, лишенец - ты на ветке, где США разные версии рассматривает.
Selvestor Vivat
@S_vivat
·19 ч
Самолёт с президентом Польши и польской элитой тоже по мнению Москвы сам упал под Смоленском. Тоже ящики повредились и прочее из того, что сейчас говорят иранцы. Затем в Польше, из тел погибших, стали извлекать взрывчатые вещества.
Ни вашим ни нашим.
То "была ракета"
Теперь "возможно"