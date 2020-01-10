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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) США (16019) Трюдо Джастин (123) Помпео (193)

 Возможно, это механические неисправности, надо докопаться до истины, - Помпео о причинах крушения самолета МАУ в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео не исключает, что возможной причиной крушения украинского лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране являются механические неисправности, однако подчеркивает необходимость как можно быстрее выяснить истинную причину катастрофы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украины", об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в четверг, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что причиной крушения украинского лайнера стало попадание в него иранской ракеты класса "земля-воздух".

"Нам необходимо посмотреть, что является основной причиной этого. Возможно, это механические неисправности, но мы должны это увидеть. Если на самом деле это было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение", - сказал Помпео.

В то же время, он отметил, что необходимо очень быстро установить настоящую причину крушения.

"Мы должны докопаться до истины, и важно докопаться до истины быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам надо докопаться до истины очень-очень быстро", - отметил Помпео.

Кроме того, Помпео высказал надежду на то, что иранцы будут полностью сотрудничать с расследованием.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран просит Трюдо поделиться информацией о причинах крушения украинского самолета под Тегераном

Источник: https://censor.net.ua/n3169165
 
 
 Топ комментарии
 
Я теж вважаю, що це технічні несправності, але важливі причини цих несправностей - наприклад, пошкодження літака внаслідок механічної дії ракети ППО.
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давайте расследуйте или отмазывать начнете
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Свиноферма строчит....... Можливо, це механічні несправності, треба докопатися до істини, - Помпео про причини катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 7387 Помпео тоже в команде ПреЗе? Можливо, це механічні несправності, треба докопатися до істини, - Помпео про причини катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 7387 Ну вы и тупые. Можливо, це механічні несправності, треба докопатися до істини, - Помпео про причини катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 7387
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То гаварящая клавиша. Просится штоб на ней поиграли.
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Работа у них такая. Стоит посочувствовать, платят мало, работа недостойная, но хоть не пыльная. Другого ничего не могут найти.
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Я только с "першим випробуванням" не согласен.
Бубочка за 8 месяцев уже успела много раз обделаться!
С первых же дней на посту.
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"Кремлевский агент, рассматривает все версии хотя американцы установили что это была ракета..." Так, стоп.
У порохоботов произошло помутнение сознания.
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Помпео Порохобот? Возможно, это механические неисправности, надо докопаться до истины, - Помпео о причинах крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 7061
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Помпео зебил, потому что предлагает установить истину и разобраться со всеми версиями. Порохоботы уже все установили и уже назначили виновных.
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Малоросс, так это "порохоботы" объявили волонтёров престуниками, а не твой Зелемойский? И линейки у "порохоботов" неправильные - вместо метр семьдесят показывают метр восемьдесят. Ещё что-то про "порохоботов" не желаешь рассказать, украинская... (то, что Петлюра сказал)?
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Сколько можно гадать на ромашке "верю не верю" Тщательно исследуйте обломки самолёта где видны отверстия и всё станет на свои места.
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Я теж вважаю, що це технічні несправності, але важливі причини цих несправностей - наприклад, пошкодження літака внаслідок механічної дії ракети ППО.
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Попадание двух ракет очень сложно назвать механическими неисправностями
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Якщо літак прошити вражаючими елементами ракети, то там виникне безліч несправностей.
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Зеля не стал сразу подхватывать версию о ракете и теперь Помпео аккуратно так даёт заднюю.

То, что Зеленский пока очень осторожен и НЕ ухватился за версию, которую предлагают Трамп и Трюдо - это проявление мудрости. В начале сбор и анализ информации, расследование и только потом выводы.
Кстати, если информация о ракетной атаке не подтвердится, Трампа опять будут обвинять в манипулировании информацией с целью личной политической выгоды (назначить виновным Иран). Не Зеля, конечно, обвинять будет, а демократы.

Стоит ли ждать, что все обстоятельства и подробности крушения самолета будут раскрыты?
Сможет ли Зеленский заставить Иран провести тщательное расследование, с привлечением международных специалистов? Вот главные вопросы сейчас.
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Так с этой ракетой очень много вопросов. Во первых, почему сразу подчеркнули что сбили случайно? Но самое главное, во что стреляли? Ведь просто так в районе своего аэропорта шмалять не будут. Во что промахнулись?
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Рейс було затримано на годину через обстріл ракетами території Іраку. Чекали на томагавки? Хто зна. Скоро (я впевнений) дізнаємось.
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Зеля и мудрость - это как Северный и Южный полюса, встретиться им не суждено.
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та ну.. у клоуна зашквар за зашкваром... он даже с мужем погибшей украинки не стал встречаться хотя лихо отрапортовал, что таки да - был, сочувствую и прочее.
Ему пофик все.
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************* на и в ************, а также еще ты м*дак.
Че ты обезьянничаешь если мы уже заколебались от "озабоченностей" то? или Зеля должен объявить войну, как и это надо? правда мы выгребем, так как у нас флота нету(телепень Воронченко - не в счет, и 1 боесп. БДК (Сагайдачный)+ 1 корвет "Прилуки" и пара вспомогалок)
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кто же виноват что кацапская власть регионалов столько правила в Украине и уничтожала армию на всех уровнях
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Механические неисправности с массовым повреждением систем, о которых пилоты даже сообщить не смогли? Еще скажите, что Боинг снова налажал с программным обеспечением...
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якшо помпєу ******* макогоном по макітрі, то він впаде від тєхнічєскіх нєісправностєй
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- Миколо, чим тебе жінка б'є?
- Макогоном
- То ми з тобов "бразерз-ін-армз"
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О-о-о вже і цей дядько починає карати розумні речі....
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Ты методички не приходя в сознание строчишь?!
Оглянись, лишенец - ты на ветке, где США разные версии рассматривает.
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Помпео наверное только проснулся. Уже весь мир знает, что самолет сбили
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В унисон, что прямой, что пророссийские тв каналы продвигают тему, что Зе должен сказать, что ракета иранская сбила самолет . СТранное совпадение. ?
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ты ху..ла защищаешь, а вдруг на него и выйдут.
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"Наймогутніші" рачкують задки, і вже не перший день. Схоже переляк від того, ЩО прилетить небезпідставний. А як же 2 роки заборони на випробування бабуїнам випробувань? Холості?!
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Если это были неисправности, то не только механические, но и неисправности со связью.
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а можно так а может они все таки в лес убежали (с)
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Selvestor Vivat

@S_vivat

·19 ч

Самолёт с президентом Польши и польской элитой тоже по мнению Москвы сам упал под Смоленском. Тоже ящики повредились и прочее из того, что сейчас говорят иранцы. Затем в Польше, из тел погибших, стали извлекать взрывчатые вещества.
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Порохозелебот какой-то.
Ни вашим ни нашим.
То "была ракета"
Теперь "возможно"
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Похоже данные разведки в США доступны не всем.
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Треба сівоху терміново туди послати,він разбєрьоцца...
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